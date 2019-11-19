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دراسة: نظام الكيتو يساعدك في محاربة الانفلونزا

وجد الباحثون القائمين على الدراسة أن اتباع نظام كيتو الغذائي لفترة قصيرة، تسبب في إطلاق خلايا الجهاز المناعي التي تنتج المخاط في بطانات خلايا الرئة وحبس الفيروس
تحرير:فيروز ياسر ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
الكيتو دايت
الكيتو دايت
نظام الكيتو من الأنظمة التي ذاع صيتها منذ فترة طويلة، حيث أصبحت شائعة للتخلص من الوزن الزائد غير المرغوب فيه، لكن الأمر المثير ما كشفته دراسة جديدة حول أن نظام الكيتو لديه القدرة على مقاومة الانفلونزا. قام الباحثون بإطعام الفئران المصابة بفيروس الأنفلونزا نظاما غذائيا عالي الدهون ومنخفض الكربوهيدرات، مما أدى إلى ارتفاع معدل البقاء على قيد الحياة مقارنة بتلك التي تتبع نظاما غذائيا طبيعيا يحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات، وذلك حسبما ذكر موقع "الديلي ميل" البريطاني.
وجد الباحثون القائمين على الدراسة أن اتباع نظام كيتو الغذائي لفترة قصيرة، تسبب في إطلاق خلايا الجهاز المناعي التي تنتج المخاط في بطانات خلايا الرئة وحبس الفيروس قبل أن يصبح أسوأ. يعتمد نظام الكيتو على اللحوم والأسماك والدواجن والخضروات غير النشوية، كما يكشف البعض أن الكيتو يشبه كثيرا حمية أتكينز، حيث
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كيف يحمي جسمك نفسه؟.. التثاؤب ينظم درجة حرارة المخ

بين كل الأوجاع والأمراض في الحياة اليومية، قد يبدو أن جسمك يفشل في مقاومتها بمفرده في كثير من الأحيان، لكن في الحقيقة هناك مغزى أبعد لا تدركه، وذلك لأن تلك الآلام والأعراض الغريبة التي تظهر عليك دليل على أن جسمك أكبر حامي لك. من تنظيم درجة حرارة أعضاءك إلى طرد البكتيريا من أذنيك وعينيك، يعمل جسمك باستمرار لإبقائك في حالة جيدة، لذا هل ترغب في معرفة المزيد حول رموشك واظافرك ووظيفتهما، وكيف يحمي جسمك نفسه؟.. تعرف على التفاصل وفقا لما ذكره موقع Best Life.
أطعمة-تزيد-من-الالتهابات

اللحوم المصنعة.. أطعمة نتناولها ولا نعرف خطورتها

نحاول دائمًا البحث عن الأطعمة التي تساعدنا في الوقاية من الالتهابات، للحفاظ على صحة الجهاز المناعي بشكل خاص، وصحة الجسم بشكل عام، وتجنبًا للإصابة بأمراض مزمنة، على الجانب الآخر، توجد أطعمة نتناولها كل يوم، ولا نعرف أنها تحفز من إصابتك بالالتهابات، على سبيل المثال السكريات المصنعة، ومشروب الذرة عالي الفركتوز، حيث يزيد مع معدل الالتهابات، ويجعلك عرضة للإصابة بالأمراض، كما أن الدهون المصنعة لها تأثير ضار على الصحة، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "healthline".
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دراسة: الكسل يؤدي إلى أمراض القلب والسكري

تتزاحم الحياة بالعديد من الأشياء المرهقة، بداية من الذهاب للعمل أو المدرسة، إلى التفكير والتوتر والقلق، وكل ما نحتاج إليه في نهاية اليوم، الرجوع إلى المنزل، للاسترخاء، والحصول على قسط مناسب من الراحة، ولكن لا يعني ذلك، الجلوس على السرير، والاستستلام التام للكسل، لا تفعل ذلك، فأثبتت العديد من الدراسات، أن الكسل يؤدي إلى الموت، فعليك بالتخلص منه والقيام ببعض التمرينات الرياضية، لاستعادة الطاقة مرة أخرى في نهاية يوم طويل من العمل، وذلك نقلًا عن "boldsky".
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نظام الكيتو جيد ولكن.. اعرفي عيوبه

أصبح نظام الكيتو منخفض الكربوهيدرات منتشرا بين الرجال والنساء، ولكن ظهرت له بعض الآثار الجانبية التي تأتي في مقدمتها رائحة الفم الكريهة، خاصة عند البدء به، وذلك بسبب زيادة الكيتون الموجود في البول والتنفس، الذي يجعل رائحة أنفاسك متغيرة. قالت سارة جارفيس ، المديرة السريرية لـ Patient.into: "رائحة التنفس الكريهة هي أحد الآثار الجانبية المعروفة لنظام الكيتو، فعلى الرغم أنه نظام غذائي مقيد للغاية، لكن من غير المفاجيء أن يكون له آثار جانبية أخرى، حيث شبه البعض رائحة النفس بالأسيتون - مزيل طلاء الأظافر".
التخلص-من-دهون-البطن-في-رمضان

5 طقوس صباحية تفقدك دهون البطن بدون مجهود

أنت الآن في مرحلة صعبة، ففصل الشتاء على وشك الاقتراب والتغيرات المناخية تؤثر على شهيتك وتجعلك تتناول المزيد من الطعام، وإذا كان في نيتك التخلص من الدهون في البطن، فإن القرارات الصحيحة التي تتخذها في بداية يومك هي المفتاح لكل شيء. هناك بعض الطقوس الصباحية التي يمكن أن تهيأ لك نجاحك في فقدان وزنك وخاصة دهون البطن وبدون اتباع نظام غذائي معين، حيث تقول أخصائية التغذية، سوسي باريل، إن أشياء مثل تناول وجبة فطور ممتلئة بالبروتين وإضافة القليل من الكافيين إلى نظامك الغذائي أول شيء يمكن أن يحدث فرقا.
نظام-باليو-للتخسيس

لاستقبال الشتاء بجسم رشيق.. 5 أنظمة غذائية فعالة

بعد أن أعلن فصل الخريف عن رحيله، أيام قليلة وستبدأ ليالي الشتاء، إذ نتناول كميات كبيرة من الطعام، ونتوقف عن ممارسة الرياضة نتيجة الكسل، فضلا عن النوم لفترات طويلة، والجلوس في البيت دون حركة لتجنب نزلات البرد المتكررة، ومن ثم يقل حرق السعرات الحرارية؛ لذا لا بد من الحفاظ على جسم رشيق قبل فصل الشتاء، فإذا تصفحت محرك البحث "جوجل"، ستجد العشرات من الأنظمة الغذائية الصحية، وعند الاختيار عليك -أولا- معرفة طبيعة جسمك، وإلى أي مدى سيكون هذا النظام فعالا؟ وذلك نقلًا عن "mayo clinic".
زيت-جوز-الهند

لحرق السعرات الحرارية.. أضف زيت جوز الهند إلى قهوتك

تناول القهوة صباحا مزاج، خاصة إذا كنت عاشقا لها وتحب شرب أكثر من 3 أكواب يوميا، وهناك أنواع مختلفة من القهوة، سادة ومحوج وعربي، كما أن النسكافيه له مذاقات مختلفة كالسادة وبالبندق، بالإضافة إلى المضاف إليه الكريمة، وإذا كنت تريد تجربة القهوة المضاف إليها كريمة، وتعتقد أنها مكلفة مثل التي تباع في المطاعم المختلفة، فلا تقلق يمكنك تحضير كريمة القهوة من زيت جوز الهند، فأنت تحتاج إلى 3/4 كوب زيت جوز الهند، مع نصف كوب من العسل الخام، بالإضافة إلى القليل من القرفة.
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