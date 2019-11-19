دراسة: نظام الكيتو يساعدك في محاربة الانفلونزا

وجد الباحثون القائمين على الدراسة أن اتباع نظام كيتو الغذائي لفترة قصيرة، تسبب في إطلاق خلايا الجهاز المناعي التي تنتج المخاط في بطانات خلايا الرئة وحبس الفيروس

تحرير:فيروز ياسر ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

الكيتو دايت

نظام الكيتو من الأنظمة التي ذاع صيتها منذ فترة طويلة، حيث أصبحت شائعة للتخلص من الوزن الزائد غير المرغوب فيه، لكن الأمر المثير ما كشفته دراسة جديدة حول أن نظام الكيتو لديه القدرة على مقاومة الانفلونزا. قام الباحثون بإطعام الفئران المصابة بفيروس الأنفلونزا نظاما غذائيا عالي الدهون ومنخفض الكربوهيدرات، مما أدى إلى ارتفاع معدل البقاء على قيد الحياة مقارنة بتلك التي تتبع نظاما غذائيا طبيعيا يحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات، وذلك حسبما ذكر موقع "الديلي ميل" البريطاني.

وجد الباحثون القائمين على الدراسة أن اتباع نظام كيتو الغذائي لفترة قصيرة، تسبب في إطلاق خلايا الجهاز المناعي التي تنتج المخاط في بطانات خلايا الرئة وحبس الفيروس قبل أن يصبح أسوأ. يعتمد نظام الكيتو على اللحوم والأسماك والدواجن والخضروات غير النشوية، كما يكشف البعض أن الكيتو يشبه كثيرا حمية أتكينز، حيث