عبد العال: أحقية النواب الضباط في معاشات الشرطة

تحرير:أحمد جاد ١٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٦ م

علي عبد العال رئيس مجلس النواب - صورة أرشيفية

أكد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، أنه سيتم إقرار أحقية نواب البرلمان من ضباط الشرطة في معاشات الشرطة، مشيرا إلى أنه سيتم تضمين ذلك في تعديلات قانون مجلس النواب، الذي سيتم إقراره في دور الانعقاد الحالي، جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة. وجاءت تأكيدات على عبد العال، على أحقية نواب المجلس من ضباط الشرطة في معاشات رجال الشرطة بعد تعديل القانون، أمام مطالب عدد من النواب، لتقدير دورهم.

وأشاد عبد العال، بالدور الذي يقوم به أعضاء البرلمان من رجال الشرطة في خدمة قضايا الوطن. فيما دعا سعد الجمال عضو مجلس النواب، إلى ضرورة تطبيق تعديلات قانون الشرطة في شأن المعاشات على الضباط أعضاء البرلمان وعددهم 60 نائبا، لأنهم يقدمون دورا لا يقل أهمية عن دور رجال الشرطة أثناء الخدمة.وقال الجمال: "لا