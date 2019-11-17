عبد العال يكشف موعد مناقشة قانون مجلس النواب

تحرير:أحمد جاد ١٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٨ م

مجلس النواب - صورة أرشيفية

قال رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، إن البرلمان سوف يناقش في نهاية دور الانعقاد الحالي "قانون مجلس النواب"، وسيتضمن نص يفيد ضم مدة الخمس سنوات التي يستغرقها انعقاد المجلس (الفصل التشريعي)، إلى مدة خدمة ضباط الشرطة الذين استقالوا من أجل الترشح فى انتخابات مجلس النواب، جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، التى تناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، تعقيبا على النائب شكري الجندي.

وطالب الجندي بمعالجة مشروع القانون الجديد لهذه المشكلة التى يواجهها قرابة الـ61 نائبا الذين استقالوا من هيئة الشرطة من أجل الترشح فى انتخابات مجلس النواب.وقال عبد العال: "هذه المعالجة ستكون فى قانون مجلس النواب، وأثبتها هنا فى المضبطة لأن حسن الصياغة يقتضى أن نضعها فى القانون الذى سيناقش فى نهاية دور