مصرع 4 عمال و3 مصابين في انهيار برج كهرباء في أوسيم

١٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٢ م

سقوط برج كهرباء بأوسيم

شهدت قرية سقيل التابعة لمركز أوسيم شمال محافظة الجيزة، اليوم الأحد، كارثة، إثر سقوط برج كهرباء ضغط عالي داخل إحدى المحطات قيد الصيانة، مما اسفر عن مصرع 4 عمال وإصابة 3 آخرين حالتهم حرجة، وجرى نقلهم إلى أقرب مستشفى بواسطة هيئة الإسعاف، في الوقت الذي دفع اللواء هاني سعيد مدير الغدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بفرق الإنقاذ البري وامكن انتشال جثماني الضحايا الأربع، ونقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي انتقلت إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة اللازمة.

ترجع تفاصيل الواقعة إلى تلقي مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بسقوط برج كهرباء ضغط عالي بقرية سقيل التابعة لمركز أوسيم شمال المحافظة. أخطرت الغرفة مأمور قسم شرطة أوسيم العميد مجدي عزيز، الذي انتقل إلى محل الواقعة على رأس قوة أمنية ترافقه مجموعات من الإنقاذ البري التابعة