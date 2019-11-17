رياضة

حمدي فتحي يطير إلى ألمانيا غدًا لهذا السبب

تحرير:أحمد محمد ١٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٤ م
حمدى فتحي
حمدى فتحي
?يتوجه حمدي فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى ألمانيا غدًا الإثنين؛ للخضوع لجراحة غضروف الركبة، بعد تعرضه للإصابة خلال وجوده في معسكر المنتخب الوطني الأول أثناء الاستعداد لمواجهة كينيا الأخيرة في التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا 2021 المقرر إقامتها في الكاميرون، وتحدد غدًا موعدا لسفر حمدي فتحي إلى ألمانيا؛ لبدء رحلته العلاجية بعد الحصول على التأشيرة. وكانت الأشعة التي خضع لها حمدي فتحي أثناء وجوده مع المنتخب قد أكدت إصابته بقطع في غضروف الركبة.
وخضع اللاعب لفحص طبي تحت إشراف الدكتور أحمد عبدالعزيز رئيس اللجنة الطبية بالنادي الأهلي الذي أكد ضرورة التدخل الجراحي، وتم الاتفاق على سفر اللاعب إلى ألمانيا للعلاج.وحرص رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي على الحديث مع حمدي فتحي والاطمئنان على حالته خلال وجوده في مقر النادي الأسبوع الماضي، فيما يتابع
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بيراميدز يعلن إصابة عبد الله السعيد

كشف نادي بيراميدز، عن إصابة لاعب الفريق الأول لكرة القدم، عبد الله السعيد، بكدمة في الركبة خلال معسكر الفريق المقام حاليا في مدينة مراكش المغربية. وقال أيمن فريد طبيب الفريق إن عبد الله السعيد تعرض لإصابة بكدمة في الركبة اليمنى أثناء التدريبات في المعسكر المغلق، مضيفًا أن اللاعب خضع لأشعة مقطعية لتحديد مدة الراحة التي يحتاجها اللاعب. وكان السعيد ضمن الخيارات المتاحة للجهاز الفني لمنتخب مصر تحت قيادة حسام البدري، قبل استبعاد الأخير للاعبي بيراميدز بسبب خلافات مع إدارة النادي.
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عبد الحفيظ يكشف موعد جراحة حمدي فتحي

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن حمدي فتحي لاعب وسط الفريق، يجري جراحة غضروف الركبة في ألمانيا الأسبوع المقبل، بعد الانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بسفره، والحصول على التأشيرة من خلال السفارة الألمانية بالقاهرة. وأوضح مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن حمدي فتحي سيخضع للفحوصات الطبية المعهودة قبل الجراحة المقرر إجراؤها الأسبوع المقبل، تحت إشراف نفس الطبيب الذي أجرى جراحة الرباط الصليبي لمروان محسن مهاجم الفريق في وقت سابق.
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كهربا يقود هجوم منتخب مصر أمام كينيا

أعلن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، تشكيل الفراعنة لمواجهة كينيا، في المباراة التي تنطلق في السادسة مساء اليوم الخميس، على ملعب الجيش ببرج العرب، ضمن مواجهات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، المقرر إقامتها في الكاميرون. ويسعى المدرب حسام البدري، المدير الفني للفراعنة إلى تحقيق نتيجة إيجابية من أجل تصدر المجموعة مبكرًا، خاصة أنه سيخوض مباراته الثانية أمام منتخب جزر القمر يوم الثامن عشر من الشهر الجاري، على ملعب الأخير.
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حمدي فتحي يوجه رسالة لجماهير الأهلي من مران الفريق

وجه حمدي فتحي، لاعب فريق الأهلي، رسالة إلى جماهير القلعة الحمراء، أثناء تواجده خلال مران الفريق، الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب مختار التتش، وتواجد اللاعب في المران بالعكاز، بعدما كان قد تعرض للإصابة خلال تواجده في معسكر منتخب مصر، ليغادره قبل مواجهتي كينيا وجزر القمر، وتحدث في مقطع فيديو، قائلا: "أشكر جمهور الأهلي، بعد وقوفهم خلفي خلال الفترة الماضية، جمهور الأهلي لم يؤازرني بعد الإصابة فقط، فهو يقف خلفي من قبل تعرضي للإصابة، وأعدهم بالعودة أفضل من السابق".
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حسام البدري عن إصابة صلاح: لدينا البديل

أكد حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، على جاهزية الفراعنة لمباراة كينيا، المقرر إقامتها في السادسة مساء غد الخميس، على ملعب الجيش ببرج العرب، ضمن مواجهات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم الأربعاء، قائلا: "محمد صلاح لديه إصابة وبعد الأشعة وحضوره أمس أثبت المصداقية، تأكدنا أن وتر القدم متأثر بشدة من الإصابة وغادر اليوم وسيكون موجودًا خلال الفترة المقبلة، يوجد 4 بدلاء، وهم قادرون على تعويض غيابه".
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