حمدي فتحي يطير إلى ألمانيا غدًا لهذا السبب

تحرير:أحمد محمد ١٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٤ م

حمدى فتحي

?يتوجه حمدي فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى ألمانيا غدًا الإثنين؛ للخضوع لجراحة غضروف الركبة، بعد تعرضه للإصابة خلال وجوده في معسكر المنتخب الوطني الأول أثناء الاستعداد لمواجهة كينيا الأخيرة في التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا 2021 المقرر إقامتها في الكاميرون، وتحدد غدًا موعدا لسفر حمدي فتحي إلى ألمانيا؛ لبدء رحلته العلاجية بعد الحصول على التأشيرة. وكانت الأشعة التي خضع لها حمدي فتحي أثناء وجوده مع المنتخب قد أكدت إصابته بقطع في غضروف الركبة.

وخضع اللاعب لفحص طبي تحت إشراف الدكتور أحمد عبدالعزيز رئيس اللجنة الطبية بالنادي الأهلي الذي أكد ضرورة التدخل الجراحي، وتم الاتفاق على سفر اللاعب إلى ألمانيا للعلاج.وحرص رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي على الحديث مع حمدي فتحي والاطمئنان على حالته خلال وجوده في مقر النادي الأسبوع الماضي، فيما يتابع

وخضع اللاعب لفحص طبي تحت إشراف الدكتور أحمد عبدالعزيز رئيس اللجنة الطبية بالنادي الأهلي الذي أكد ضرورة التدخل الجراحي، وتم الاتفاق على سفر اللاعب إلى ألمانيا للعلاج.



وحرص رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي على الحديث مع حمدي فتحي والاطمئنان على حالته خلال وجوده في مقر النادي الأسبوع الماضي، فيما يتابع الكابتن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة كافة الإجراءات الخاصة بسفر اللاعب وعلاجه.



من جانبه يخضع المالي أليو ديانج، لاعب الفريق الأحمر، لفحص طبي قبل انطلاق مران الفريق اليوم للاطمئنان على حالته والتعرف على فرص مشاركته في التدريبات الجماعية.



واشتكى ديانج من إجهاد في العضلة الضامة، وخضع لبرنامج تأهيلي أمس على هامش مران الفريق، وذلك بعد انتهاء مشوار منتخب بلاده في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة والتي تقام حاليا في مصر.