جريمة

الإعدام للمسماري وبراءة 30 آخرين في «حادث الواحات»

١٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٢٤ م
الإرهابي الليبي المسماري
الإرهابي الليبي المسماري
قضت المحكمة العسكرية المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم الأحد، بالإعدام شنقا للمتهم عبد الرحيم محمد عبد الله المسمارى، والمؤبد لـ 5 متهمين والمشدد 15 سنة لمتهم، والمشدد 10 سنوات لـ 9 آخرين، والمشدد 3 سنوات لـ 5 وبراءة 30 متهما آخرين في القضية المتداولة إعلاميا بـ"حادث الواحات"، الذى راح ضحيته 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين، وذلك بعدما كشفت التحقيقات أن المتهم الرئيسى فى حادث الواحات الإرهابية القيادى عبد الرحيم محمد عبد الله المسمارى "ليبى الجنسية " تدرب وعمل تحت قيادة الإرهابى المصرى المتوفى عماد الدين أحمد وشارك فى العملية الإرهابية.
وتبين من التحقيق أن المتهم المسمارى تلقى تدريبات بمعسكرات داخل الأراضى الليبية وكيفية استخدام الأسلحة الثقيلة وتصنيع المتفجرات وتسلل لمصر لتأسيس معسكر تدريب بالمنطقة الصحراوية بالواحات كنواة لتنظيم إرهابى تمهيدا لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه دور العبادة المسيحية وبعض المنشآت الحيوية. وأسندت
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سقوط برج كهرباء بأوسيم

المعاينة تستبعد الشبهة الجنائية فى سقوط برج أوسيم

انتقل فريق من نيابة أوسيم برئاسة المستشار محمد هانى، وإشراف المستشار محمد القاضى، المحامى العام الأول لشمال الجيزة، إلى موقع سقوط أجزاء من برج كهرباء ضغط عالي خلال أعمال الإحلال والتجديد له، مما تسبب فى مصرع 4 عمال وإصابة 3 آخرين، وذلك لمعاينة مكان الحادث، وتبين أن البرج بجوار محطة كهرباء سقيل التابعة لمركز شرطة أوسيم، وهو برج حديدي ارتفاعه 25 مترًا، سقطت ألواح معدنية منه أرضًا خلال أعمال الصيانة، وأمرت النيابة بتشكيل لجنة هندسية لبيان أوجه الخلل المتسببة فى سقوط ألواح البرج المعدني خلال أعمال الصيانة له وتحديد المسئولية الجنائية.
سقوط برج كهرباء بأوسيم

4 وفيات و3 مصابين.. ننشر أسماء ضحايا حادث برج أوسيم

حصلت "التحرير" على أسماء ضحايا ومصابي حادث سقوط بج كهرباء ضغط عالي بمركز أوسيم شمال محافظة الجيزة، اليوم الأحد، وأسفر الحادث عن مصرع 4 أشخاص هم: كريم محمد إبراهيم، 28 سنة، طلخا الدقهلية، وأحمد إبراهيم مدين، 22 سنة، طلخا الدقهلية، وأبو الوفا أسعد، 35 سنة، الصبريات دشنا قنا، وإبراهيم محمد عبد الرحمن، 33 سنة، الصبريات دشنا قنا، وأصيب 3 آخرين وهم: سلامة مرسي على الغندور 42 طلخا الدقهلية بكسور بالذراعيين والحوض، علي حسن عيد 30 سنة مقيم أوسيم، بصدمة عصبية، وهيثم فارس السيد 33 سنة كفر الشيخ باشتباه كسر بالحوض.
سقوط برج كهرباء بأوسيم

مصرع 4 عمال و3 مصابين في انهيار برج كهرباء في أوسيم

شهدت قرية سقيل التابعة لمركز أوسيم شمال محافظة الجيزة، اليوم الأحد، كارثة، إثر سقوط برج كهرباء ضغط عالي داخل إحدى المحطات قيد الصيانة، مما اسفر عن مصرع 4 عمال وإصابة 3 آخرين حالتهم حرجة، وجرى نقلهم إلى أقرب مستشفى بواسطة هيئة الإسعاف، في الوقت الذي دفع اللواء هاني سعيد مدير الغدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بفرق الإنقاذ البري وامكن انتشال جثماني الضحايا الأربع، ونقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي انتقلت إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة اللازمة.
حملة-اشغالات-

رفع 1406 حالات تعد وإزالة 358 إعلانا مخالفا بالجيزة

تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وفي إطار خطة قطاع أمن الجيزة برئاسة اللواء محمد الشريف مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة، بمكافحة الجريمة بشتى صورها، ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع، وتحقيقا للوجود الشرطي الفعال، فقد بادر القطاع بحملة مكبرة بدوائر أقسام ومراكز (الأهرام – أول أكتوبر – العمرانية – الدقي – العجوزة – حي جنوب – حي شمال – المنطقة الأثرية - منشأة القناطر - أبو النمرس) بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختصة.
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الطفلة-سندس

الإعدام والحبس 3 سنوات لقاتلي الطفلة سندس بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار وحيد صبري، رئيس المحكمة، بإعدام المتهم «ع. ر. س»، سائق توكتوك، لاتهامه بقتل الطفلة «سندس . أ . م»، بعد سرقتها، وإلقائها من الطابق السادس، بعد تصديق فضيلة مفتي الديار المصرية وإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، والسجن 3 سنوات لشقيقته المدعوة «ع. ر. س»، ربة منزل. تعود الواقعة في القضية 12223 لسنة 2019، جنايات قسم مينا البصل، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة مينا البصل، بورود بلاغ من المدعوة «ن. م. ال»، عاملة ببنك بتغيب ابنتها 6 سنوات بأحد شوارع القسم.
جلسة-محاكمة-فض-اعتصام-رابعة (2)

«التلاعب بالبورصة وولاية سيناء» أبرز محاكمات اليوم

يمر قطار المحاكمات اليوم الثلاثاء، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، يتقدمها نظر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار خليل عمر، لمحاكمة علاء وجمال مبارك و7 آخرين، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"التلاعب في البورصة"، بعد رد هيئة محكمة سابقة، ومن المقرر انعقاد الجلسة بأكاديمية الشرطة فى التجمع الأول بالقاهرة الجديدة. وتعقد الجلسة بعضوية المستشارين إبراهيم محمد صقر ومصطفى رشاد عبد التواب ومحمد شريف وأمانة سر محمد أبو العلا، ومن المقرر أن تستكمل المحكمة اليوم سماع مرافعات دفاع المتهمين.
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