بيراميدز يعلن إصابة عبد الله السعيد

١٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٣٣ م

عبد الله السعيد

كشف نادي بيراميدز، عن إصابة لاعب الفريق الأول لكرة القدم، عبد الله السعيد، بكدمة في الركبة خلال معسكر الفريق المقام حاليا في مدينة مراكش المغربية. وقال أيمن فريد طبيب الفريق إن عبد الله السعيد تعرض لإصابة بكدمة في الركبة اليمنى أثناء التدريبات في المعسكر المغلق، مضيفًا أن اللاعب خضع لأشعة مقطعية لتحديد مدة الراحة التي يحتاجها اللاعب. وكان السعيد ضمن الخيارات المتاحة للجهاز الفني لمنتخب مصر تحت قيادة حسام البدري، قبل استبعاد الأخير للاعبي بيراميدز بسبب خلافات مع إدارة النادي.

ويخوض فريق بيراميدز تحت قيادة مدربه الفرنسي سباستيان ديسابر معسكرًا خارجيا في الوقت الحالي بالمغرب، وذلك استعدادا للمرحلة المقبلة، حيث يواجه أسوان في الدوري المصري، ثم يخوض مواجهة رينجرز بدوري المجموعات لبطولة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكونفيدرالية". ويستعد فريق بيراميدز لمواجهة أسوان يوم 27

ويخوض فريق بيراميدز تحت قيادة مدربه الفرنسي سباستيان ديسابر معسكرًا خارجيا في الوقت الحالي بالمغرب، وذلك استعدادا للمرحلة المقبلة، حيث يواجه أسوان في الدوري المصري، ثم يخوض مواجهة رينجرز بدوري المجموعات لبطولة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكونفيدرالية".



ويستعد فريق بيراميدز لمواجهة أسوان يوم 27 من الشهر الجاري في إطار مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز، حيث يحتل صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 11 نقطة جمعها من خلال 5 مباريات خاضها حتى الآن في المسابقة.



وكان سباستيان ديسابر، المدير الفني لنادي بيراميدز، قد أكد في تصريحات سابقة، أن هدف ناديه هو التتويج بالدوري المصري الممتاز هذا الموسم، وقال: «بيراميدز ناد حديث العهد ولا يمتلك تاريخا حافلا بالبطولات مثل الأهلي والزمالك، والتحدي الذي أمامنا هو الفوز بالدوري».

