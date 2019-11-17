رياضة

بيراميدز يعلن إصابة عبد الله السعيد

١٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٣٣ م
عبد الله السعيد
عبد الله السعيد
كشف نادي بيراميدز، عن إصابة لاعب الفريق الأول لكرة القدم، عبد الله السعيد، بكدمة في الركبة خلال معسكر الفريق المقام حاليا في مدينة مراكش المغربية. وقال أيمن فريد طبيب الفريق إن عبد الله السعيد تعرض لإصابة بكدمة في الركبة اليمنى أثناء التدريبات في المعسكر المغلق، مضيفًا أن اللاعب خضع لأشعة مقطعية لتحديد مدة الراحة التي يحتاجها اللاعب. وكان السعيد ضمن الخيارات المتاحة للجهاز الفني لمنتخب مصر تحت قيادة حسام البدري، قبل استبعاد الأخير للاعبي بيراميدز بسبب خلافات مع إدارة النادي.
ويخوض فريق بيراميدز تحت قيادة مدربه الفرنسي سباستيان ديسابر معسكرًا خارجيا في الوقت الحالي بالمغرب، وذلك استعدادا للمرحلة المقبلة، حيث يواجه أسوان في الدوري المصري، ثم يخوض مواجهة رينجرز بدوري المجموعات لبطولة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكونفيدرالية". ويستعد فريق بيراميدز لمواجهة أسوان يوم 27
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حمدي فتحي يطير إلى ألمانيا غدًا لهذا السبب

?يتوجه حمدي فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى ألمانيا غدًا الإثنين؛ للخضوع لجراحة غضروف الركبة، بعد تعرضه للإصابة خلال وجوده في معسكر المنتخب الوطني الأول أثناء الاستعداد لمواجهة كينيا الأخيرة في التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا 2021 المقرر إقامتها في الكاميرون، وتحدد غدًا موعدا لسفر حمدي فتحي إلى ألمانيا؛ لبدء رحلته العلاجية بعد الحصول على التأشيرة. وكانت الأشعة التي خضع لها حمدي فتحي أثناء وجوده مع المنتخب قد أكدت إصابته بقطع في غضروف الركبة.
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عقبة جديدة تبعد راكيتيتش عن الانتقال لميلان

يشعر النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش بالإحباط الشديدة بسبب ندرة مشاركاته مع برشلونة الإسباني هذا الموسم، وبات يرغب في رحيل بشدة خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل، وأشار موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي إلى أن زفونيمير بوبان، مدير قطاع الكرة بميلان، حصل على موافقة راكيتيتش للانتقال إلى "سان سيرو"، ولكن الصفقة تواجه عقبتين على المستوى الاقتصادي، وأوضح "كالتشيو ميركاتو" أن العقبة الأولى هي راتب اللاعب الكرواتي الذي يبلغ 7.8 مليون يورو في الموسم.
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برشلونة يتحرك لتجديد عقد ليونيل ميسي

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بيراميدز عن أزمة البدري: نرفض البحث عن بطولات زائفة

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بيراميدز يصدر بيانًا بشأن أزمة انضمام لاعبيه للمنتخب

أعلن نادي بيراميدز في بيان رسمي، إرسال لاعبيه السبعة إلى معسكر المنتخب المصري غدا بعد أزمة هددت بتأجيل أو عدم ضمهم للمعسكر، الأمر بدأ باعتراض مسؤولي الأزرق على إرسال لاعبيه في وقت مبكر للغاية إلى المنتخب خارج الإطار الزمني المسموح به من "فيفا". وجاء نص بيان كالتالي: فوجئ مجلس إدارة بيراميدز بالخطاب المرسل من اتحاد الكرة بشأن استدعاء لاعبي المنتخب الأول إلى معسكر المنتخب من الفترة 5/ 11/ 2019 وحتى 19/ 11/ 2019، لا سيما أنه تزامن مع تعديل جدول مباريات الدوري العام بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص والتنافس بين الأندية المصرية.
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مدرب بيراميدز يسعى للثأر من الزمالك

وجه الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني لنادي بيراميدز، الشكر للاعبيه بعد الفوز على يانج أفريكانز التنزاني، في بطولة كأس الكونفيدرالية. وقال مدرب بيراميدز إن فريقه قدم مباراة قوية وتعامل باحترام مع المنافس، موضحا أنه كان من المهم تحقيق الفوز مرة أخرى وعبور خصم قوي، بعد تخطي شباب بلوزداد الجزائري وإيتوال الكونغولي. وأشار ديسابر إلى أن عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز، لاعب صاحب خبرات يستطيع صناعة الفارق بلمساته الساحرة، موضحا أن هناك لاعبين مميزين أيضا يقفون خلف تألق السعيد، خاصة ثنائي الارتكاز محمد فتحي ونبيل عماد دونجا.
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السعيد وتراوري يقودان بيراميدز أمام يانج أفريكانز

أعلن الفرنسي سيباستيان ديسابر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، عن تشكيل فريقه لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد، على استاد الدفاع الجوي، ضمن إياب دور الـ32 مكرر ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، ويسعى بيراميدز في مباراة اليوم لتكرار الفوز على بطل تنزانيا، وتأكيد الصعود إلى دور المجموعات بالبطولة، وخاصة أن مباراة الذهاب بتنزانيا انتهت بفوز البطل المصري بهدفين مقابل هدف، حيث يكفى بيراميدز الفوز أو التعادل بأي نتيجة حتى يضمن الصعود إلى دور المجموعات.
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