"النودلز".. تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وسرطان المعدة

تحتوي النودلز على نسبة كبيرة من الصوديوم، ويعرف علميًا أن زيادة معدلات الصوديوم، يرتبط بالعديد من المشكلات الصحية الخطيرة، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية.
بالرغم من التوعية المستمرة بأهمية الطعام الصحي، والابتعاد عن كل ما يضر الجسم، إلا أننا في كثير من الأحيان نميل إلى الوجبات السريعة، وخاصة اللحوم المصنعة والمشروبات الغازية، ومن بينع الأطعمة التي أصبحت مثل الهوس لدى الكثير من العائلات "النودلز"، توجد نكهات متعددة منها في الأسواق، فبعضها بالخضراوات والبعض الآخر بالتوابل الحارة، ولكن في الواقع، الإفراط في تناولها يؤدي إلى مشكلات صحية، لأنها خالية من العناصر الغذائية، وغير صحية، نقلًا عن "timesofindia".
واحتلت النودلز مكانة كبيرة في الأسواق بين الأطفال والكبار باعتبارها سريعة التحضير، خاصة مع التوابل السريعة التي ترفق بها، لتعطي مذاقا رائعا، فلا أحد يستطيع مقاومتها، بالرغم من التحذيرات المستمرة بأضرارها على الصحة، إضافة إلى ذلك، توجد بعض الشائعات المرتبطة بآثارها الجانبية، التي تصل للإصابة بالسرطان،
واحتلت النودلز مكانة كبيرة في الأسواق بين الأطفال والكبار باعتبارها سريعة التحضير، خاصة مع التوابل السريعة التي ترفق بها، لتعطي مذاقا رائعا، فلا أحد يستطيع مقاومتها، بالرغم من التحذيرات المستمرة بأضرارها على الصحة، إضافة إلى ذلك، توجد بعض الشائعات المرتبطة بآثارها الجانبية، التي تصل للإصابة بالسرطان، ولكن ذلك يحتاج إلى مزيد من الدراسات والأبحاث.
تعتبر المكرونة سريعة التحضير لذيذة للغاية، ومن السهل تحضيرها بالبيت في أي وقت، ومع انخفاض سعر البيع ، يمكن للجميع من مختلف الطبقات الاقتصادية شرائها، لقد أثيرت العديد من المخاوف في الماضي فيما يتعلق بتأثيرها على الصحة، لذا ينبغي معرفة آثارها على الصحة، ولماذا يجب تجنب تناولها:
1-تحتوي على نسبة عالية من الجلوتامات أحادية الصوديوم(MSG)
تحتوي معظم النودلز الموجودة في الأسواق على الجلوتامات أحادية الصوديوم، وهي أحد المركبات الكيميائية التي تضاف إلى الأغذية، تستخدم لتعزيز نكهة الطعام، أظهرت الدراسات أن تناول جرعة زائدة من الجلوتامات أحادي الصوديوم يمكن أن يكون له آثار ضارة مثل زيادة الوزن وزيادة ضغط الدم والتأثير السلبي على الدماغ والصداع، لذا يجب تقليل استهلاكك من النودلز للحفاظ على صحتك على المدى البعيد، كما يجب توعية الأطفال بآثارها الضارة.
2-تناولها يؤدي إلى الإدمان
هل تساءلت يومًا عن سبب صعوبة التوقف عن تناول المكرونة سريعة التحضير، فبالرغم من أنها لذيذة ، إلا أنها تسبب إدمانًا كبيرًا ، وما يسبب الإدمان ليس سوى MSG، إضافة إلى ذلك، يتم تصنيع المواد المضافة كيميائيا، بحيث تحفز من أماكن المتعة في الدماغ، مما يجعلك تريد أكثر، كما تؤدي إلى سلوكيات تسبب الإدمان مثل وجود أعراض انسحاب ويمكن أن تزيد من خطر الحالات الأخرى المرتبطة بـ MSG.
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3-خالية من المغذيات
يستبدل الكثير من الأشخاص الوجبات المناسبة بالنودلز سريعة التحضير، وينتج عنها معدلات عالية من السعرات الحرارية والسكر والدهون المشبعة، إضافة إلى ذلك، لا تحتوي النودلز على أي عناصر غذائية، مثل البروتين أو الألياف الغذائية، لذا لابد من التوقف عن هذه العادة السيئة، لأنك تحرم نفسك من العناصر الغذائية الهامة، التي تساعد في الحفاظ عليه من الأمراض، وتضمن لك صحة جيدة على المدى البعيد.
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4-غنية بالصوديوم
تحتوي النودلز على نسبة كبيرة من الصوديوم ، ويعرف علميًا أن زيادة معدلات الصوديوم، يرتبط بالعديد من المشكلات الصحية الخطيرة، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية وأمراض القلب وحصى الكلى وسرطان المعدة.
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5-يوجد بها مواد ملوثة
تم اختبار العديد من عينات المكرونة سريعة التحضير، وكشفت النتائج عن وجود معادن ثقيلة مثل الرصاص والزئبق والزرنيخ والنحاس، مما يؤدي إلى مشكلات صحية مثل تلف الأعضاء والتغيرات السلوكية وتدهور القدرات المعرفية.
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