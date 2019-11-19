"النودلز".. تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وسرطان المعدة

تحتوي النودلز على نسبة كبيرة من الصوديوم، ويعرف علميًا أن زيادة معدلات الصوديوم، يرتبط بالعديد من المشكلات الصحية الخطيرة، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية.

تحرير:إسراء سليمان ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص

النودلز

بالرغم من التوعية المستمرة بأهمية الطعام الصحي، والابتعاد عن كل ما يضر الجسم، إلا أننا في كثير من الأحيان نميل إلى الوجبات السريعة، وخاصة اللحوم المصنعة والمشروبات الغازية، ومن بينع الأطعمة التي أصبحت مثل الهوس لدى الكثير من العائلات "النودلز"، توجد نكهات متعددة منها في الأسواق، فبعضها بالخضراوات والبعض الآخر بالتوابل الحارة، ولكن في الواقع، الإفراط في تناولها يؤدي إلى مشكلات صحية، لأنها خالية من العناصر الغذائية، وغير صحية، نقلًا عن "timesofindia".

واحتلت النودلز مكانة كبيرة في الأسواق بين الأطفال والكبار باعتبارها سريعة التحضير، خاصة مع التوابل السريعة التي ترفق بها، لتعطي مذاقا رائعا، فلا أحد يستطيع مقاومتها، بالرغم من التحذيرات المستمرة بأضرارها على الصحة، إضافة إلى ذلك، توجد بعض الشائعات المرتبطة بآثارها الجانبية، التي تصل للإصابة بالسرطان،