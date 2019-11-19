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"النودلز".. تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وسرطان المعدة

تحتوي النودلز على نسبة كبيرة من الصوديوم، ويعرف علميًا أن زيادة معدلات الصوديوم، يرتبط بالعديد من المشكلات الصحية الخطيرة، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية.
تحرير:إسراء سليمان ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص
النودلز
النودلز
بالرغم من التوعية المستمرة بأهمية الطعام الصحي، والابتعاد عن كل ما يضر الجسم، إلا أننا في كثير من الأحيان نميل إلى الوجبات السريعة، وخاصة اللحوم المصنعة والمشروبات الغازية، ومن بينع الأطعمة التي أصبحت مثل الهوس لدى الكثير من العائلات "النودلز"، توجد نكهات متعددة منها في الأسواق، فبعضها بالخضراوات والبعض الآخر بالتوابل الحارة، ولكن في الواقع، الإفراط في تناولها يؤدي إلى مشكلات صحية، لأنها خالية من العناصر الغذائية، وغير صحية، نقلًا عن "timesofindia".
واحتلت النودلز مكانة كبيرة في الأسواق بين الأطفال والكبار باعتبارها سريعة التحضير، خاصة مع التوابل السريعة التي ترفق بها، لتعطي مذاقا رائعا، فلا أحد يستطيع مقاومتها، بالرغم من التحذيرات المستمرة بأضرارها على الصحة، إضافة إلى ذلك، توجد بعض الشائعات المرتبطة بآثارها الجانبية، التي تصل للإصابة بالسرطان،
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التفاح الأخضر

أيهما أكثر صحة.. التفاح الأخضر أم الأحمر؟

البحث عن الطعام الصحي، بما في ذلك الخضراوات والفواكه أصبح بمنزلة هدف، يرغب فيه العديد من الأشخاص، للحفاظ على الصحة من جانب، وفقدان الوزن من جانب آخر، ومن الفواكه الصحية التي يجب استهلاكها التفاح بمختلف أنواعه، على سبيل المثال يوجد التفاح الأخضر والأحمر في كل البلاد العربية، ولكن هل تختلف القيمة الغذائية حسب كل نوع؟ أثبت خبراء التغذية أن التفاح الأخضر يحتوي على عناصر غذائية تشبه التفاح الأحمر، ولكن قد يكون أكثر فائدة منه، وذلك نقلًا عن "timesofindia".
اعشاب

الروزماري والحبهان.. أعشاب تدفئك في الشتاء

مع اقتراب فصل الشتاء، نحتاج إلى تناول الفواكه الطازجة، الغنية بفيتايمن C، لمكافحة نزلات البرد والانفلونزا، بجانب الحصول على العناصر الغذائية الهامة، لذا ينصح بتناول البرتقال واليوسفي والخضراوات الغنية بالألياف الغائية، لترطيب الجسم، نظرًا إنه أكثر عرضة للتعرض للجفاف في الشتاء، إضافة إلى ذلك، يجب تناول بعض من الأعشاب الصحية، التي تساعدك على التدفئة، في ليال الشتاء الباردة، على سبيل المثال الروزماري والقرفة والنعناع والسحلب، وذلك نقلًا عن "timesofindia".
البرتقال

البرتقال.. يحميك من أمراض القلب ويجنبك الإمساك

بدأت نفحات فصل الشتاء في الظهور، كالهواء اللطيف صباحا، والنسمات الباردة ليلا، وليس هناك أحلى من تناول البرتقال في الليل أمام التلفاز أو وأنت جالس مع عائلتك في سهرة فى نهاية الأسبوع. ولأن البرتقال من الفاكهة الشعبية وينتمي إلى الحمضيات، فعليك معرفة أنه يزرع في معظم المناطق الدافئة في العالم ويستهلك إما طازجا أو عصيرا. البرتقال مصدر صحي للألياف وفيتامين C والثيامين والفولات ومضادات الأكسدة؛ لذا يمكنك التعرف على فوائده وفقا لما ذكره موقع Health line.
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أطعمة-تزيد-من-الالتهابات

اللحوم المصنعة.. أطعمة نتناولها ولا نعرف خطورتها

نحاول دائمًا البحث عن الأطعمة التي تساعدنا في الوقاية من الالتهابات، للحفاظ على صحة الجهاز المناعي بشكل خاص، وصحة الجسم بشكل عام، وتجنبًا للإصابة بأمراض مزمنة، على الجانب الآخر، توجد أطعمة نتناولها كل يوم، ولا نعرف أنها تحفز من إصابتك بالالتهابات، على سبيل المثال السكريات المصنعة، ومشروب الذرة عالي الفركتوز، حيث يزيد مع معدل الالتهابات، ويجعلك عرضة للإصابة بالأمراض، كما أن الدهون المصنعة لها تأثير ضار على الصحة، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "healthline".
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