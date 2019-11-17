4 وفيات و3 مصابين.. ننشر أسماء ضحايا حادث برج أوسيم

١٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٥٧ م

سقوط برج كهرباء بأوسيم

حصلت "التحرير" على أسماء ضحايا ومصابي حادث سقوط بج كهرباء ضغط عالي بمركز أوسيم شمال محافظة الجيزة، اليوم الأحد، وأسفر الحادث عن مصرع 4 أشخاص هم: كريم محمد إبراهيم، 28 سنة، طلخا الدقهلية، وأحمد إبراهيم مدين، 22 سنة، طلخا الدقهلية، وأبو الوفا أسعد، 35 سنة، الصبريات دشنا قنا، وإبراهيم محمد عبد الرحمن، 33 سنة، الصبريات دشنا قنا، وأصيب 3 آخرين وهم: سلامة مرسي على الغندور 42 طلخا الدقهلية بكسور بالذراعيين والحوض، علي حسن عيد 30 سنة مقيم أوسيم، بصدمة عصبية، وهيثم فارس السيد 33 سنة كفر الشيخ باشتباه كسر بالحوض.

ترجع تفاصيل الواقعة إلى تلقي مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بسقوط برج كهرباء ضغط عالي بقرية سقيل التابعة لمركز أوسيم شمال المحافظة. أخطرت الغرفة مأمور قسم شرطة أوسيم العميد مجدي عزيز، الذي انتقل إلى محل الواقعة على رأس قوة أمنية ترافقه مجموعات من الإنقاذ البري التابعة