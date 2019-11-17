جريمة

المعاينة تستبعد الشبهة الجنائية فى سقوط برج أوسيم

تحرير:سماح عوض الله ١٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م
سقوط برج كهرباء بأوسيم
سقوط برج كهرباء بأوسيم
انتقل فريق من نيابة أوسيم برئاسة المستشار محمد هانى، وإشراف المستشار محمد القاضى، المحامى العام الأول لشمال الجيزة، إلى موقع سقوط أجزاء من برج كهرباء ضغط عالي خلال أعمال الإحلال والتجديد له، مما تسبب فى مصرع 4 عمال وإصابة 3 آخرين، وذلك لمعاينة مكان الحادث، وتبين أن البرج بجوار محطة كهرباء سقيل التابعة لمركز شرطة أوسيم، وهو برج حديدي ارتفاعه 25 مترًا، سقطت ألواح معدنية منه أرضًا خلال أعمال الصيانة، وأمرت النيابة بتشكيل لجنة هندسية لبيان أوجه الخلل المتسببة فى سقوط ألواح البرج المعدني خلال أعمال الصيانة له وتحديد المسئولية الجنائية.
باستعلام النيابة عن حالة المصابين الثلاثة الذين يخصغون للعلاج بمستشفى أوسيم العام، تبين أنهم تعرضوا لجروح وكسور وكدمات بأنحاء متفرقة من أجسادهم، وجاري سماع أقوال من تسمح حالته الصحية منهم باستجوابه، فيما انتدبت النيابة مفتش الصحة لمناظرة جثامين الضحايا الأربعة المتوفين، لإنهاء الإجراءات اللازمة لاستخراج
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سقوط برج كهرباء بأوسيم

4 وفيات و3 مصابين.. ننشر أسماء ضحايا حادث برج أوسيم

حصلت "التحرير" على أسماء ضحايا ومصابي حادث سقوط بج كهرباء ضغط عالي بمركز أوسيم شمال محافظة الجيزة، اليوم الأحد، وأسفر الحادث عن مصرع 4 أشخاص هم: كريم محمد إبراهيم، 28 سنة، طلخا الدقهلية، وأحمد إبراهيم مدين، 22 سنة، طلخا الدقهلية، وأبو الوفا أسعد، 35 سنة، الصبريات دشنا قنا، وإبراهيم محمد عبد الرحمن، 33 سنة، الصبريات دشنا قنا، وأصيب 3 آخرين وهم: سلامة مرسي على الغندور 42 طلخا الدقهلية بكسور بالذراعيين والحوض، علي حسن عيد 30 سنة مقيم أوسيم، بصدمة عصبية، وهيثم فارس السيد 33 سنة كفر الشيخ باشتباه كسر بالحوض.
عبد-الرحيم-المسمارى

الإعدام للمسماري وبراءة 30 آخرين في «حادث الواحات»

قضت المحكمة العسكرية المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم الأحد، بالإعدام شنقا للمتهم عبد الرحيم محمد عبد الله المسمارى، والمؤبد لـ 5 متهمين والمشدد 15 سنة لمتهم، والمشدد 10 سنوات لـ 9 آخرين، والمشدد 3 سنوات لـ 5 وبراءة 30 متهما آخرين في القضية المتداولة إعلاميا بـ"حادث الواحات"، الذى راح ضحيته 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين، وذلك بعدما كشفت التحقيقات أن المتهم الرئيسى فى حادث الواحات الإرهابية القيادى عبد الرحيم محمد عبد الله المسمارى "ليبى الجنسية " تدرب وعمل تحت قيادة الإرهابى المصرى المتوفى عماد الدين أحمد وشارك فى العملية الإرهابية.
سقوط برج كهرباء بأوسيم

مصرع 4 عمال و3 مصابين في انهيار برج كهرباء في أوسيم

شهدت قرية سقيل التابعة لمركز أوسيم شمال محافظة الجيزة، اليوم الأحد، كارثة، إثر سقوط برج كهرباء ضغط عالي داخل إحدى المحطات قيد الصيانة، مما اسفر عن مصرع 4 عمال وإصابة 3 آخرين حالتهم حرجة، وجرى نقلهم إلى أقرب مستشفى بواسطة هيئة الإسعاف، في الوقت الذي دفع اللواء هاني سعيد مدير الغدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بفرق الإنقاذ البري وامكن انتشال جثماني الضحايا الأربع، ونقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي انتقلت إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة اللازمة.
حملة-اشغالات-

رفع 1406 حالات تعد وإزالة 358 إعلانا مخالفا بالجيزة

تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وفي إطار خطة قطاع أمن الجيزة برئاسة اللواء محمد الشريف مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة، بمكافحة الجريمة بشتى صورها، ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع، وتحقيقا للوجود الشرطي الفعال، فقد بادر القطاع بحملة مكبرة بدوائر أقسام ومراكز (الأهرام – أول أكتوبر – العمرانية – الدقي – العجوزة – حي جنوب – حي شمال – المنطقة الأثرية - منشأة القناطر - أبو النمرس) بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختصة.
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سقوط برج كهرباء بأوسيم

4 وفيات و3 مصابين.. ننشر أسماء ضحايا حادث برج أوسيم

حصلت "التحرير" على أسماء ضحايا ومصابي حادث سقوط بج كهرباء ضغط عالي بمركز أوسيم شمال محافظة الجيزة، اليوم الأحد، وأسفر الحادث عن مصرع 4 أشخاص هم: كريم محمد إبراهيم، 28 سنة، طلخا الدقهلية، وأحمد إبراهيم مدين، 22 سنة، طلخا الدقهلية، وأبو الوفا أسعد، 35 سنة، الصبريات دشنا قنا، وإبراهيم محمد عبد الرحمن، 33 سنة، الصبريات دشنا قنا، وأصيب 3 آخرين وهم: سلامة مرسي على الغندور 42 طلخا الدقهلية بكسور بالذراعيين والحوض، علي حسن عيد 30 سنة مقيم أوسيم، بصدمة عصبية، وهيثم فارس السيد 33 سنة كفر الشيخ باشتباه كسر بالحوض.
سقوط برج كهرباء بأوسيم

مصرع 4 عمال و3 مصابين في انهيار برج كهرباء في أوسيم

شهدت قرية سقيل التابعة لمركز أوسيم شمال محافظة الجيزة، اليوم الأحد، كارثة، إثر سقوط برج كهرباء ضغط عالي داخل إحدى المحطات قيد الصيانة، مما اسفر عن مصرع 4 عمال وإصابة 3 آخرين حالتهم حرجة، وجرى نقلهم إلى أقرب مستشفى بواسطة هيئة الإسعاف، في الوقت الذي دفع اللواء هاني سعيد مدير الغدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بفرق الإنقاذ البري وامكن انتشال جثماني الضحايا الأربع، ونقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي انتقلت إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة اللازمة.
هيروين

بالقرب من مسكنه.. كمين أوسيم يبدد أحلام تاجر هيروين

توجيهات مستمرة من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة، وفي ضوء خطة العمل الموضوعة بمعرفة اللواء محمد الشريف مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة بمكافحة الاتجار بالمخدرات وضبط المسجلين خطر بكل أنواعهم، وفرض التواجد الأمني وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وردت معلومات أكدتها التحريات لرئيس وضباط وحدة مباحث مركز شرطة أوسيم مفادها قيام "أشرف. ح. ع. م" 39 سنة عاطل مقيم بدائرة المركز، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة متخذًا من دائرة المركز مسرحًا لنشاطه غير المشروع.
قبض-متهم

تفاصيل حلم مشبوه انتهى بعاطل خلف زنزانة قسم أوسيم

لم يدر "أشرف" أن نشاطه غير المشورع في الاتجار بالمواد المخدرة وتحديدا مسحوق الهيروين المخدر سيفقده نسائم الحرية، زُج به خلف القضبان، بات وحيدا داخل زنزانة ضيقة، تبخرت أحلامه بالثراء السريع، أضحت سرابا وذلك بعدما كشفت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة المستور ونجحت في الإيقاع به على بعد أمتار من منزله بمركز أوسيم شمال المحافظة، وذلك في إطار توجيهات اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لأمن القطاع، بمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما التصدي إلى مروجي المخدرات.
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