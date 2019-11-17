المعاينة تستبعد الشبهة الجنائية فى سقوط برج أوسيم

تحرير:سماح عوض الله ١٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م

سقوط برج كهرباء بأوسيم

انتقل فريق من نيابة أوسيم برئاسة المستشار محمد هانى، وإشراف المستشار محمد القاضى، المحامى العام الأول لشمال الجيزة، إلى موقع سقوط أجزاء من برج كهرباء ضغط عالي خلال أعمال الإحلال والتجديد له، مما تسبب فى مصرع 4 عمال وإصابة 3 آخرين، وذلك لمعاينة مكان الحادث، وتبين أن البرج بجوار محطة كهرباء سقيل التابعة لمركز شرطة أوسيم، وهو برج حديدي ارتفاعه 25 مترًا، سقطت ألواح معدنية منه أرضًا خلال أعمال الصيانة، وأمرت النيابة بتشكيل لجنة هندسية لبيان أوجه الخلل المتسببة فى سقوط ألواح البرج المعدني خلال أعمال الصيانة له وتحديد المسئولية الجنائية.

باستعلام النيابة عن حالة المصابين الثلاثة الذين يخصغون للعلاج بمستشفى أوسيم العام، تبين أنهم تعرضوا لجروح وكسور وكدمات بأنحاء متفرقة من أجسادهم، وجاري سماع أقوال من تسمح حالته الصحية منهم باستجوابه، فيما انتدبت النيابة مفتش الصحة لمناظرة جثامين الضحايا الأربعة المتوفين، لإنهاء الإجراءات اللازمة لاستخراج