الكهرباء عن سقوط «برج أوسيم»: قديم وغير مستخدم

تحرير:التحرير ١٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٤:١٠ م

وزير الكهرباء

كشفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، حقيقة ما تم تداوله، اليوم الأحد، بشأن ملابسات سقوط برج كهرباء ضغط عالٍ بقرية سقيل، التابعة لمركز أوسيم، شمال محافظة الجيزة. وقالت الوزارة في بيان، إنه في أثناء فك أحد الأبراج جهد 220 كيلوفولت غير المستخدمة داخل محطة غرب القاهرة لإنتاج الكهرباء عن طريق أحد المقاولين التابعين للقطاع الخاص والمتعاقد معه لرفع البرج القديم سقطت أجزاء من هذا البرج على بعض العاملين التابعين للمقاول، ما أدى إلى حدوث إصابات لهم، ونقلوا إلى المستشفى.

وأكدت الوزارة عدم تأثر الشبكة الكهربائية بما حدث حيث إن هذا البرج قديم وغير مستخدم. وشهدت قرية سقيل التابعة لمركز أوسيم شمال محافظة الجيزة، اليوم الأحد، كارثة، إثر سقوط برج كهرباء ضغط عالي داخل إحدى المحطات قيد الصيانة، مما اسفر عن مصرع 4 عمال وإصابة 3 آخرين حالتهم حرجة، وجرى نقلهم إلى أقرب مستشفى بواسطة