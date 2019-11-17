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الكهرباء عن سقوط «برج أوسيم»: قديم وغير مستخدم

تحرير:التحرير ١٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٤:١٠ م
وزير الكهرباء
وزير الكهرباء
كشفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، حقيقة ما تم تداوله، اليوم الأحد، بشأن ملابسات سقوط برج كهرباء ضغط عالٍ بقرية سقيل، التابعة لمركز أوسيم، شمال محافظة الجيزة. وقالت الوزارة في بيان، إنه في أثناء فك أحد الأبراج جهد 220 كيلوفولت غير المستخدمة داخل محطة غرب القاهرة لإنتاج الكهرباء عن طريق أحد المقاولين التابعين للقطاع الخاص والمتعاقد معه لرفع البرج القديم سقطت أجزاء من هذا البرج على بعض العاملين التابعين للمقاول، ما أدى إلى حدوث إصابات لهم، ونقلوا إلى المستشفى.
وأكدت الوزارة عدم تأثر الشبكة الكهربائية بما حدث حيث إن هذا البرج قديم وغير مستخدم. وشهدت قرية سقيل التابعة لمركز أوسيم شمال محافظة الجيزة، اليوم الأحد، كارثة، إثر سقوط برج كهرباء ضغط عالي داخل إحدى المحطات قيد الصيانة، مما اسفر عن مصرع 4 عمال وإصابة 3 آخرين حالتهم حرجة، وجرى نقلهم إلى أقرب مستشفى بواسطة
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مجلس-النواب (1)

عبد العال يكشف موعد مناقشة قانون مجلس النواب

قال رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، إن البرلمان سوف يناقش في نهاية دور الانعقاد الحالي "قانون مجلس النواب"، وسيتضمن نص يفيد ضم مدة الخمس سنوات التي يستغرقها انعقاد المجلس (الفصل التشريعي)، إلى مدة خدمة ضباط الشرطة الذين استقالوا من أجل الترشح فى انتخابات مجلس النواب، جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، التى تناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، تعقيبا على النائب شكري الجندي.
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عبد العال: أحقية النواب الضباط في معاشات الشرطة

أكد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، أنه سيتم إقرار أحقية نواب البرلمان من ضباط الشرطة في معاشات الشرطة، مشيرا إلى أنه سيتم تضمين ذلك في تعديلات قانون مجلس النواب، الذي سيتم إقراره في دور الانعقاد الحالي، جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة. وجاءت تأكيدات على عبد العال، على أحقية نواب المجلس من ضباط الشرطة في معاشات رجال الشرطة بعد تعديل القانون، أمام مطالب عدد من النواب، لتقدير دورهم.
مجلس-النواب (3)

البرلمان يناقش مشروع قانون هيئة الشرطة

بدأ مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الأحد، مناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، فيما هو متعلق بمعاشات ضباط وأفراد الشرطة بعد العديد من الشكاوى بشأن سوء أوضاعها، وتضمن تقرير اللجنة أن التعديلات جاءت توازيا مع صدور القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لكفالة أوجه الرعاية الاجتماعية وتحسين المعاشات وتوفير المزايا التأمينية للعاملين في الدولة.
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الأولى في الشرق الأوسط وإفريقيا: مصر للطيران تعرض طائرتها A220-300 في دبي

بمشاركة 87000 من المتخصصين فى صناعه الطيران من جميع أنحاء العالم وبحضور 1300 عارض من 63دولة من مختلف دول العالم، انطلق الجناح المصري لشركة مصر للطيران في فاعليات معرض دبي الدولي للطيران 2019 في دورته الـ16 الذي تستمر فاعلياته حتى 21 نوفمبر الجاري. وتشارك الشركة الوطنية بطائرتين من أسطولها التجاري والشحن والتي تعد من علامات تميز تحديث أسطول الشركة بينما كشف مسئولو الشركة إتمام تعاقدات جديدة خلال المعرض لصالح تطوير الصيانة والتجهيزات الفنية.
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طلب إحاطة لوزير الكهرباء بشأن الإعارات والإجازات

تقدم ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، بطلب إحاطة للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، بشأن إعادة النظر في قرار إطلاق مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للمصريين العاملين بالخارج، حتى يمكن تدبير احتياجات الهيئات والجهات التابعة لوزارة الكهرباء عن طريق التعاقد المؤقت في حال وجود عجز، وفقا لخطاب وزيرة الدولة للهجرة وكذلك مقترح وزارة المالية بتعيين عمالة مؤقتة وتمديد إجازات العاملين بالخارج.
أيمن سليمان

الصندوق السيادي يخطط للحصول على حصة من محطات سيمينز

يخطط صندوق مصر السيادي للاستحواذ على حصة تقدر بنحو 30% في محطات الطاقة التي بنتها شركة «سيمينز»، بينما سيمتلك مستثمرون أجانب البقية، وهو ما يعد جزءا من مبادرة الصندوق لتعزيز المشاركة الأجنبية في أسرع اقتصاد نموا في الشرق الأوسط. وقال أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر، في مقابلة مع وكالة «بلومبرج»، إن الاستحواذ سوف يكون جزءا من مبادرة الصندوق لتطوير القطاع، مضيفا أنه سوف يتم اختيار مستثمر أجنبي في ما بعد لحمل الحصة المتبقية. وتعد مبادرة الصندوق هي الأحدث في الخطة التي تتضمن ثلاث محطات مملوكة للدولة، تكلف إنشاؤها نحو 6 مليارات يورو.
التظاهر -في -لبنان (4)

في «أحد الإصرار».. شوارع لبنان تكتظ بالمتظاهرين وهجوم على المتاجر

اكتظت الساحات والميادين الرئيسية في عموم لبنان، مساء اليوم، بالتظاهرات والاحتجاجات الحاشدة، التي شهدت مزيجا من الهتافات المناهضة لسلطة الحكم والحكومة والمظاهر الغنائية والاحتفالية، وأطلق المتظاهرون على احتجاجات اليوم "أحد الإصرار"، رافعين أعلام لبنان، ورددوا هتافات وشعارات مطالبة برحيل الطبقة السياسية الحاكمة بالكامل، محملين إياها مسئولية تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية على نحو غير مسبوق، ومطالبين باستقلال القضاء ومحاسبة مرتكبي جرائم الفساد والعدوان على المال العام واسترداد الأموال المنهوبة.
برج- إيفيل

العاصفة «إيميلي» تحرم 100 ألف أسرة من الكهرباء بفرنسا

أعلنت شركة "إينيديس" المشغلة لشبكة توزيع الكهرباء الفرنسية أن نحو 100 ألف أسرة حرمت من الكهرباء صباح اليوم الأحد، في جنوب غربي فرنسا؛ وذلك نتيجة لهطول الأمطار بغزارة وهبوب الرياح الشديدة بسبب العاصفة "إيميلي". وقالت الشركة حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الأحد، "إن الإدارات الرئيسة المعنية التي ضربت من العاصفة، هي "بيرينيه أتلانتيك، ولاندز، وجيروند، ودوردوني". وكانت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية قد حذرت منذ يومين من العاصفة "إيميلي"، قائلة إنها ستضرب ساحل المحيط الأطلسي فجر السبت وتستمر حتى الأحد.
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