حياة

حكايات

موضة

أجهزة

سيارات

أبراج

ترتيب ثلاجتك يكشف عن شخصيتك.. المبدع فوضوي

دائما ما تكون الثلاجة مجهزة جيدا ومنظمة، بمختلف الأطعمة الصحية، فأنت شخص تعرف مكان حفظ الفواكه والخضروات (ربما مرتبة حسب اللون) ومنتجات الألبان للحصول على أفضل تخزين
تحرير:فيروز ياسر ١٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م
ترتيب الثلاجة
ترتيب الثلاجة
نمط الحياة الذي تعيشه يكشف عن شخصيتك والصفات التي لا تظهر في كل المواقف، وربط علم النفس سابقا بين الشخصية وحبك لبعض الألوان، كما أن اختيار نوع الموبايل كان يكشف عن اهتمامتك في الحياة أيضا. وبناء على ما يحاول علم النفس الوصول إليه، كشف طبيب نفسي عما يقوله أسلوبك في تكديس الثلاجة عن شخصيتك، سواء كان لديك وجبات عشاء مخططة مسبقا كل أسبوع أو بالكاد تشتري أي شيء من السوبر ماركت ولا يمثل وجبة كاملة تناسب شخصا واحدا، وذلك وفقا لما ذكره موقع "الديلي ميل" البريطاني.
قالت مارثا تساكالوس، عالمة النفس، إن الطريقة التي تكدس بها الثلاجة تتحدث عن شخصيتك ونهجك في الطعام والطهي والحياة". شخص ملتزم ولديه ضمير دائما ما تكون الثلاجة مجهزة جيدا ومنظمة، بمختلف الأطعمة الصحية، فأنت شخص تعرف مكان حفظ الفواكه والخضروات - ربما مرتبة حسب اللون- ومنتجات الألبان للحصول على أفضل تخزين،
اقرأ المزيد
التسوق-في-التخفيضات

للتسوق في «البلاك فرايداي» خطوات.. احذر الأخطاء

يستعد العديد من الاشخاص إلى آخر جمعة من شهر نوفمبر من أجل "البلاك فرايداي"، الذي تعلن فيه جميع الاسواق والمحلات عن العروض المتاحة. كما يستخدم تجار التجزئة قنوات اتصال متنوعة مثل البريد الإلكتروني والنصوص والتطبيقات لتجعلك تنفق أموالك التي تم الحصول عليها بشق الأنفس معهم. ولأن الاغراءات متاحة خلال هذا الوقت، فستكون في حاجة إلى مقاومتها قدر الإمكان وتكتفي بشراء ما تحتاجه فقط، لذا اتبع تلك الطرق التي تجنبك ارتكاب الأخطاء خلال البلاك فرايداي، وفقا لما ذكره موقع Reader's Digest.
مصابة بالسرطان

لم أدخن يوما.. حكاية سيدة مع سرطان الرئة

التدخين من أكبر مسببات سرطان الرئة، وإذا تعرض شخص ما لهذا المرض الخبيث ففي الغالب يعتقد من حوله أن التدخين العامل الأكبر. وجيل فيلدمان امرأة، تبلغ من العمر 49 عاما من شيكاغو، أصيبت بسرطان الرئة على الرغم من أنها لم تدخن يوما، ورغم ذلك فقد شاهدت 5 أفراد من عائلتها يموتون بسبب هذا المرض على مدار 14 عاما. بسبب تاريخ العائلة، بدأت في الحصول على الأشعة المقطعية لرئتيها من 2-3 سنوات، حيث أظهر أول اختباران نتائج إيجابية، لكن الاختبار الثالث لم يكن على ما يرام.
ميجان ماركل والأمير هاري

حياة أميرات القصر.. ديانا «الأتعس» وميجان «الأذكى»

تزوج الأمير هاري بميجان ماركل العام الماضي في شهر مايو، حيث شهد العالم الزفاف الأسطوري، وتمنى هاري أنْ لو كانت والدته موجودة خلال هذه اللحظة. بالعودة للوراء قليلا، وعندما خطب الأمير هاري ميجان ماركل، فإنه صمم خاتم الخطوبة بنفسه من ماستين تنتميان إلى مجموعة مجوهرات والدته الراحلة، كما كشف لـ"بي بي سي" أنه إذا كانت والدته على قيد الحياة كانت ستكون صديقة جيدة لزوجته ميجان. هناك الكثير من الأمور المشتركة بين الأميرة ديانا، وميجان ماركل، دوقة ساسيكس كالآتي:
اقرأ المزيد من الأخبار
زراعة-النباتات

النباتات المنزلية عديمة الفائدة.. تنقي الهواء ببطء

كل شخص لديه ميول تجاه الاعتناء بحيوان أو نبات بالمنزل، ومثلما الحيوانات الأليفة صديقة للاشخاص وتحمي المنزل، فإن النباتات بالداخل لها دوركما يعتقد بعض الأشخاص منذ قديم الأزل، ولكن كان للأبحاث رأي آخر، حيث كشفت أن النباتات التي يتم زراعتها داخل المنزل عديمة الفائدة، ولا تنظف الهواء الذي تستنشقه. يقول مايكل وارنج، أستاذ الهندسة المعمارية والبيئية بجامعة دركسل في فيلادلفيا، إنك تحتاج إلى ما بين عشرة إلى 1000 نباتا- اعتمادًا على الحجم والنوع - للمتر المربع لتحقيق تنظيف الهواء كما يحدث عندما تفتح النوافذ لتجديد الهواء.
تنظيف-السجاد

«تلميع المقص وبقع السجاد».. الخل حل سحري للتنظيف

الخل عبارة عن محلول مخفف من حمض الخليك، وتم استخدامه منذ آلاف السنين، حيث كان له استخدامات أخرى بعيدا عن الطعام، كصبغ الملابس وحفظ الأطعمة، هذا بالإضافة إلى قدرته العلاجية عن طريق تقوية جهاز المناعة، ويساعد في امتصاص الكالسيوم وتقوية صحة العظام. كما يعد الخل مفيداً لمرضى السكري والسرطان، وله دور في العناية بالبشرة، والتخلص من الوزن الزائد، وإلى جانب كل ما سبق ذكره، فيمكنك استخدامه في جميع أنحاء المنزل للتخلص من الأتربة والميكروبات، لذا اشتريه وضعيه في خزانتك للاستخدامات التي ذكرها موقع Reader's Digest.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]