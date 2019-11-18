ترتيب ثلاجتك يكشف عن شخصيتك.. المبدع فوضوي

دائما ما تكون الثلاجة مجهزة جيدا ومنظمة، بمختلف الأطعمة الصحية، فأنت شخص تعرف مكان حفظ الفواكه والخضروات (ربما مرتبة حسب اللون) ومنتجات الألبان للحصول على أفضل تخزين

تحرير:فيروز ياسر ١٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م

نمط الحياة الذي تعيشه يكشف عن شخصيتك والصفات التي لا تظهر في كل المواقف، وربط علم النفس سابقا بين الشخصية وحبك لبعض الألوان، كما أن اختيار نوع الموبايل كان يكشف عن اهتمامتك في الحياة أيضا. وبناء على ما يحاول علم النفس الوصول إليه، كشف طبيب نفسي عما يقوله أسلوبك في تكديس الثلاجة عن شخصيتك، سواء كان لديك وجبات عشاء مخططة مسبقا كل أسبوع أو بالكاد تشتري أي شيء من السوبر ماركت ولا يمثل وجبة كاملة تناسب شخصا واحدا، وذلك وفقا لما ذكره موقع "الديلي ميل" البريطاني.

قالت مارثا تساكالوس، عالمة النفس، إن الطريقة التي تكدس بها الثلاجة تتحدث عن شخصيتك ونهجك في الطعام والطهي والحياة". شخص ملتزم ولديه ضمير دائما ما تكون الثلاجة مجهزة جيدا ومنظمة، بمختلف الأطعمة الصحية، فأنت شخص تعرف مكان حفظ الفواكه والخضروات - ربما مرتبة حسب اللون- ومنتجات الألبان للحصول على أفضل تخزين،

قالت مارثا تساكالوس، عالمة النفس، إن الطريقة التي تكدس بها الثلاجة تتحدث عن شخصيتك ونهجك في الطعام والطهي والحياة".

شخص ملتزم ولديه ضمير



دائما ما تكون الثلاجة مجهزة جيدا ومنظمة، بمختلف الأطعمة الصحية، فأنت شخص تعرف مكان حفظ الفواكه والخضروات - ربما مرتبة حسب اللون- ومنتجات الألبان للحصول على أفضل تخزين، وبرطمانات المخللات مكدسة بجانب بعضها حسب تاريخ انتهاء الصلاحية.

عند النظر إلى باب الثلاجة، فغالبا ما سيكون هناك قالب من الشيكولاتة الصحية التي تحتوي على نسبة كاكاو تصل إلى 70%، كما يوجد طعام طازج إلى حيواناتك الأليفة.

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تكشف مارثا أن صاحب الشخصية المنتظمة يقوم بالتسوق العضوي ودائما ما يخزن الفاكهة والخضرولت، كما أن ممارسة التمارين الرياضية جزء من حياته، ولهذا يميل إلى تناول الأكل الصحي خاصة طوال فترة المساء.

صاحب الشخصية والمبهجة



تعكس هذه الشخصية الفوضى المنتظمة، حيث سيكون في متناول يديه لازانيا محلية الصنع، وأكياس سلطة، خبز بالثوم، وبيتزا جاهزة للخبز لتناول وجبات منتصف الأسبوع سهلة التحضير.

كما يحتوي الفريزر على آيس كريم، وفطائر للحفلات، وعجينة بيتزا مجمدة، وقطع من الدجاج، ورقائق من الجلاش توضع في الفرن، حيث إنك على استعداد دائما لاستضافة الأشخاص المقربين لك.

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وسيساعدك الحفاظ على الأطعمة الصحية في مستوى العين على سهولة الحصول على وجبة خفيفة مرضية بدلا من السعرات الحرارية الفارغة.

الشخصية الاجتماعية



غالبا ما تكون ثلاجة هذا الشخص فارغة، ولا تحتوي على ما يكفي لتناول وجبات يومين حتى، وهذا لأنه لا يقضى الكثير من الوقت في المطبخ ولا يحب تناول الأطعمة المنزلية.

من بين الأطعمة التي قد تكون في الثلاجة، دجاج الباربيكيو المجهز، والأرز سهل التحضير إلى جانب الخضروات المجمدة، والوجبات المصنعة التي يمكن طهيها سريعا.

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كما هناك شيكولاتة الحليب، وبعض القهوة إلى جانب مشروبات الطاقة، وغالبا ما يحافظ على نضارة بشرته فسيكون بداخل باب الثلاجة ماسكات للوجه.

هذا الشخص الاجتماعي لا يتسوق بشكل منتظم، لذا يختار الخضروات غير الطازجة والتي غالبا ما يتم هدر الكثير من الطعام نتيجة تلفها.

الشخصية المبدعة



لديك ثلاجة جيدة التجهيز وذات حياة جيدة وصحية بشكل عام ومتوازنة ولكن يمكن أن تكون فوضوية قليلا عندما تدخل المطبخ.

ثلاجتك مليئة بالتوابل اللذيذة والفريدة من نوعها التي تعطي للأطعمة نكهة رائعة، كما انك تحب اللحوم الطازجة بعيدا عن المصنعة من أجل أن تبدع في تحضيرها.



في النهاية يكشف اخصائي التغذية، ماكميلان، أن أصحاب الشخصيات الملتزمة والمبدعة هما الشخصان الأكثر صحة، لكن هذا يمكن أن يكون محصورا في الفوضى والتنوع المنظمين اللذين تميل إليهما في الثلاجة، كما تميل هذه الشخصيات إلى الاستفادة الكاملة من الثلاجة ومقصوراتها المختلفة والميزات التي تقدمها.