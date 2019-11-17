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بسبب الفيضانات.. إغلاق متاحف ومزارات سياحية بإيطاليا

تحرير:أ.ش.أ ١٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٥٩ م
فيضان_أرشيفية
فيضان_أرشيفية
ضربت الفيضانات الناجمة عن المد والجزر اليوم الأحد، عددا من المدن الإيطالية أبرزها «فينيسيا، وبيزا، وفلورنسا»، ما تسبب في إغلاق متاحف ومزارات أمام السياح بسبب ارتفاع منسوب المياه. وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، أن معظم المتاجر والمتاحف أغلقت أبوابها بمدينة "فينسيا"، إلا أن السياح واصلوا التدفق لتصوير معالم المدينة، مضيفة أنه تم نشر أكثر من 280 متطوعا بالحماية المدنية لتقديم المساعدة.
وتابعت الشبكة، أنه تم استخدام الأكياس الرملية بمدينة "بيزا" على جانبي نهر "أرنو" فيما بلغت مياه الأمطار مستويات مرتفعة وبلغت سرعة الرياح 76 كيلو مترا في الساعة.كما قامت السلطات بإجلاء مئات السكان عقب انقطاع خدمات الكهرباء بعدة مناطق من البلاد جراء الأمطار والفيضانات، إلى جانب سقوط عشرات الأشجار بالعاصمة
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رئيس بوليفيا إيفو موراليس

ارتفاع حصيلة ضحايا الاحتجاجات في بوليفيا إلى 23 قتيلًا و715 مصابًا

ارتفعت حصيلة ضحايا الاحتجاجات في بوليفيا إلى 23 قتيلًا و715 مصابًا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأحد، أنه قُتل أمس 9 أشخاص وأُصيب 122 آخرون خلال الاحتجاجات، وبهذا ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 23 قتيلًا و715 مصابًا منذ بداية الأزمة السياسية. يُشار إلى أن بوليفيا تشهد موجة احتجاجات تنديدًا بإعادة انتخاب الرئيس السابق إيفو موراليس لولاية رابعة يوم 20 أكتوبر الماضي بفارق ضئيل عن منافسه المعارض كارلوس ميسا.
نتنياهو

نتنياهو: تشكيل حكومة إسرائيلية تعتمد على العرب «أسوأ كارثة»

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن بيني جانتز زعيم تحالف أزرق أبيض، سيشكل حكومة أقلية، وإن هذا أمر مفروغ منه، جاء ذلك مع تأكيد تحالف أزرق أبيض بأن حكومة "تصريف أعمال" يمكن أن تكون خطوة مؤقتة على الطريق صوب ائتلاف أكبر، وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، أن نتنياهو قال أمام وزراء وأعضاء الكنيست في حزب الليكود، في "حوار طارئ" اليوم السبت، إنه علم بشكل مؤكد بأن تحالف أزرق أبيض يسعى لتشكيل حكومة أقلية مدعومة من القائمة المشتركة "الأحزاب العربية".
احتجاجات إيران

12 قتيلا في احتجاجات البنزين بإيران.. وحرق صور المرشد

ارتفع عدد قتلى احتجاجات إيران التي اندلعت على خلفية رفع أسعار البنزين، إلى 12 شخصا بعد مقتل متظاهر في اشتباكات مع الأمن في حي الزرقان بمدينة الأهواز، ومقتل متظاهر في سيرجان أمس، وسقوط 4 متظاهرين في مدينة المحمرة جنوب إقليم الأهواز، بينهم طفل وقتيل سادس في شيراز، وسابع في أصفهان وقتيل في بهبهان وقتيل تاسع في كرج، وقتيل في الأهواز، كما سقط أول قتيل في العاصمة طهران برصاص الأمن في منطقة شهريار، بالإضافة إلى 13 جريحا، فجر السبت، برصاص قوات الأمن، بحسب العربية.
رفع اسعار الوقود في ايران

العقوبات تشعل أسعار الوقود والإيرانيون يدفعون الثمن

شهدت إيران زيادات في أسعار الوقود وصلت في بعض الأنواع إلى 200% وزيادات أخرى بنسبة 50%، وأدى قرار للحكومة الإيرانية برفع أسعار الوقود، بهذه النسب الهائلة إلى غضب في العديد من المدن الإيرانية. وبدأت إيران أمس الجمعة تقنين توزيع البنزين ورفعت أسعاره بنسبة 50 في المئة أو أكثر، في خطوة جديدة تهدف إلى خفض الدعم المكلف الذي تسبب فى زيادة استهلاك الوقود وتفشي عمليات التهريب. ووفقا للقرار الصادر فقد أصبح سعر لتر البنزين 3 آلاف تومان (نحو 36 سنتا) للتر الواحد بعدما كان 1000 تومان فقط (أي نحو 12 سنتا).
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الرئيس-السيسى

السيسي: مؤتمر الاتصالات الراديوية يعكس نمو الحضارة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمته خلال افتتاح المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية بمدينة شرم الشيخ، اليوم الإثنين، أهمية المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية، الذي يعكس نمو وتقدم الحضارة الإنسانية، قائلا: "أرحب بكم جميعا في مصر وفي شرم الشيخ مدينة السلام، أهلا وسهلا بكم، وبكل المشاركين في هذا المؤتمر الرائع والعظيم، والذي يعكس نمو وتقدم الحضارة الإنسانية، العرض المسرحي الأخير الذي تم عرضه خلال المؤتمر، يعطي إلهاما كبيرا، ويوضح كيفية نمو البشرية وتطورها عبر العصور المختلفة، ونموها وتطورها من جديد في المستقبل".
صندوق-النقد-الدولي

صندوق النقد: مصر تحتاج لتوفير 700 ألف فرصة عمل سنويا

قال صندوق النقد الدولي إن تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي يمثل شرطا أساسيا لتحقيق النمو طويل المدى وتوفير فرص العمل، مشيرا إلى أن مصر تحتاج إلى توفير 700 ألف فرصة عمل في السنة على الأقل، لاستيعاب الداخلين الجدد فى سوق العمل كما هو متوقع من الزيادة السكانية السريعة فيها. وأوضح الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي، الذي أصدره اليوم، الإثنين، أن التحول إلى اقتصاد سوقي يتسم بالشفافية يقتضي توسيع الإصلاحات وتعميقها لتوفير بيئة مواتية لتنمية القطاع الخاص، ويتعين مواصلة بذل الجهود لتحسين مناخ الأعمال، والتصدي للفساد، وتقليص دور الدولة في الاقتصاد.
الجنية-المصري

ارتفع 12 قرشا في أسبوع| هل يواصل الجنيه رحلة الصعود؟

ارتفعت قيمة الجنيه المصري بشكل ملحوظ أمام العملات الأجنبية، خاصة الدولار الأمريكي، لتزداد قيمته بنحو 12 قرشا خلال أسبوع واحد فقط، وسجل أقل سعر للدولار في البنوك نحو 16.18 جنيه للبيع، في مقابل نحو 16.30 جنيه خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي. وشهدت العملة المحلية ارتفاعا ملحوظا منذ بداية العام الجاري 2019، لترتفع بنحو 177 قرشا أمام العملة الخضراء، وأصبح الجنيه المصري ثاني أفضل العملات أداءً على مستوى العالم خلال العام الجاري 2019، بحسب وكالة بلومبيرج، ليتحول خلال الـ4 سنوات الماضية من أسوأ العملات أداءً إلى الأفضل حاليا.
تسريب-بترول

«إيني» تعلن عن كشف بترولي جديد في خليج السويس

أعلنت شركة "إيني" الإيطالية نجاح شركة "بترول بلاعيم" المملوكة للهيئة المصرية العامة للبترول وبالشراكة معها، في اكتشاف بئر بترولية جديدة في منطقة "أبو رديس سدري" بخليج السويس، بإنتاج مبدئي 5 آلاف برميل نفط يوميا، وذلك بعد حفر بئر لتقييم اكتشاف جنوب سدري، والذي أعلن عنه في يوليو الماضي. وأوضحت شركة إيني في بيان اليوم الجمعة، أنه سيتم بدء الإنتاج من البئر خلال الأيام القليلة المقبلة وسيتم تشغيله من خلال تسهيلات الإنتاج بخليج السويس، لافتة أن إجمالي الاحتياطيات المقدرة في اكتشاف جنوب سدري تبلغ حوالي 200 مليون برميل من النفط.
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