اليوجا وتمرين التنفس| 4طرق للتخلص من التفكير الزائد

قد يؤدي التفكير في كل شيء، والتدقيق في تفاصيل الحياة إلى الاكتئاب، ستفقد التمتع بكل شيء، ويزداد الضغط عليك من جميع الجوانب، لذا تعامل مع الأشياء على أنها مؤقتة.

تحرير:إسراء سليمان ١٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

التفكير الزائد

أصبحت الحياة مليئة بالتوتر والقلق، قبل الذهاب للنوم، تبدأ دماغك بالتفكير في كل شيء، حتى تستسلم إلى النوم، وقد يؤدي التفكير الزائد إلى الاضطراب النفسي وعدم القدرة على التركيز، وليس ذلك فقط، بل يجعلك غير قادرًا على الإنتاج، ولديك مخاوف دائمة من المستقبل، لا تستطيع التخلص منها، لذا عليك باتباع بعض من الطرق البسيطة، التي تتغلب على هذه العادة السيئة، كما يجب أن تخطط جيدًا للحياة، وتلقي النتائج وراء ظهرك، ولا تتوقف عن السعي، وذلك نقلًا عن موقع "healthline".

يمثل القلق والتعبير جزءًا من التجربة الإنسانية، ولكن يؤدي التعمق في الأفكار نفسها إلى زيادة خطر إصابتك ببعض حالات الصحة العقلية، وفقًا لدراسة صدرت عام 2013، إذ ما الذي يجب على الشخص فعله، للتحرك في الاتجاه الصحيح، والتوقف عن التفكير الزائد عن اللزوم؟ ما يلي بعض من الخطوات والنصائح التي تساعدك: 1-توقف