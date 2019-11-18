اليوجا وتمرين التنفس| 4طرق للتخلص من التفكير الزائد

قد يؤدي التفكير في كل شيء، والتدقيق في تفاصيل الحياة إلى الاكتئاب، ستفقد التمتع بكل شيء، ويزداد الضغط عليك من جميع الجوانب، لذا تعامل مع الأشياء على أنها مؤقتة.
أصبحت الحياة مليئة بالتوتر والقلق، قبل الذهاب للنوم، تبدأ دماغك بالتفكير في كل شيء، حتى تستسلم إلى النوم، وقد يؤدي التفكير الزائد إلى الاضطراب النفسي وعدم القدرة على التركيز، وليس ذلك فقط، بل يجعلك غير قادرًا على الإنتاج، ولديك مخاوف دائمة من المستقبل، لا تستطيع التخلص منها، لذا عليك باتباع بعض من الطرق البسيطة، التي تتغلب على هذه العادة السيئة، كما يجب أن تخطط جيدًا للحياة، وتلقي النتائج وراء ظهرك، ولا تتوقف عن السعي، وذلك نقلًا عن موقع "healthline".
يمثل القلق والتعبير جزءًا من التجربة الإنسانية، ولكن يؤدي التعمق في الأفكار نفسها إلى زيادة خطر إصابتك ببعض حالات الصحة العقلية، وفقًا لدراسة صدرت عام 2013، إذ ما الذي يجب على الشخص فعله، للتحرك في الاتجاه الصحيح، والتوقف عن التفكير الزائد عن اللزوم؟ ما يلي بعض من الخطوات والنصائح التي تساعدك:
1-توقف
يمثل القلق والتعبير جزءًا من التجربة الإنسانية، ولكن يؤدي التعمق في الأفكار نفسها إلى زيادة خطر إصابتك ببعض حالات الصحة العقلية، وفقًا لدراسة صدرت عام 2013، إذ ما الذي يجب على الشخص فعله، للتحرك في الاتجاه الصحيح، والتوقف عن التفكير الزائد عن اللزوم؟ ما يلي بعض من الخطوات والنصائح التي تساعدك:
1-توقف قليلًا، وفكر في الرد المناسب
إن الطريقة التي تستجيب بها لأفكارك يمكن أن تبقيك في بعض الأحيان في حلقة من الاجتهاد أو التفكير المتكرر، وستجد أن التفكير الزائد عن اللزوم، يشعرك بالغضب وأنك مذنب، إضافة إلى أنه يؤدي إلى سوء الحالة المزاجية، لذا وجود الوعي الذاتي هو مفتاح تغيير طريقة التفكير.
2-صرف الانتباه عن التفكير
أوقف التفكير الزائد عن طريق الاشتراك في نشاط تستمتع به، على سبيل المثال:
-تعلم بعض مهارات المطبخ الجديدة من خلال عمل وصفة جديدة
-ممارسة التمرين المفضل لديك
-التركيز على هواية جديدة ، مثل الرسم
-التطوع مع منظمة محلية
3-خذ نفس عميق
عندما تجد نفسك حائرًا، ولا تشعر بالراحة نتيجة التفكير المستمر، عليك بأخذ نفس عميق، للاسترخاء، وما يلي بعض من التمارين البسيطة لتحقيق أعلى معدلات الراحة والاسترخاء:
-العثور على مكان مريح للجلوس، بحيث تكون الرقبة والركبتين في وضع استرخاء
-ضع إحدى يديك على قلبك والآخر عبر بطنك.
-استنشق الهواء بهدوء، مع الانتباه إلى كيفية تحريك الصدر والمعدة أثناء التنفس، حاول القيام بهذا التمرين ثلاث مرات في اليوم لمدة 5 دقائق ، أو كلما كان لديك أفكار متزاحمة.
4-التأمل
من أفضل التمرينات المتبعة للحصول على معدلات عالية من الاسترخاء "اليوجا"، تعمل على صرف انتباهك عن كل الأمور المزعجة، لذا عليك بممارسة اليوجا كل يوم في الصباح، قبل الذهاب للعمل.
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5-تقديم معروف للآخرين
لتخفيف الشعور بالتفكير الزائد، عليك بمساعدة الآخرين، أو تقديم معروف لهم، إضافة إلى ذلك، يمكنك ادخال السرور على من لا يشعرون بالسعادة، إضافة إلى ذلك، إدراك أن لديك القدرة على تحسين يوم شخص ما يمكن أن يمنع الأفكار السلبية، كما يصرف انتباهك عن التفكير في أي شيء يزعجك.
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كما يمكنك استخدام مفكرة صغيرة، وتسجيل الأشياء التي تزعجك، حتي تتخلص من القلق والتوتر، إضافة إلى ذلك، عليك بالتحدث مع شخص تثق به، للتخلص من المخاوف التي تحاوطك، لا تفكر في المستقبل بنظرة تشاؤمية، وعليك بالمواجهة، للتخلص من المخاوف، كما عليك بالابتعاد عن الأشخاص السلبيين، حتى لا تنتقل إليك نظرتهم البائسة للحياة.
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قد يؤدي التفكير في كل شيء، والتدقيق في تفاصيل الحياة إلى الاكتئاب، ستفقد التمتع بكل شيء، ويزداد الضغط عليك من جميع الجوانب، لذا تعامل مع الأشياء على أنها مؤقتة، حتى تتمكن من السيطرة الكاملة على كل مخاوفك، وتعلم أن تكون قويًا في ساحة الحياة، حتى لا تنهزم سريعًا.
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