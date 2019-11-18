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اليوجا وتمرين التنفس| 4طرق للتخلص من التفكير الزائد

قد يؤدي التفكير في كل شيء، والتدقيق في تفاصيل الحياة إلى الاكتئاب، ستفقد التمتع بكل شيء، ويزداد الضغط عليك من جميع الجوانب، لذا تعامل مع الأشياء على أنها مؤقتة.
تحرير:إسراء سليمان ١٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
التفكير الزائد
التفكير الزائد
أصبحت الحياة مليئة بالتوتر والقلق، قبل الذهاب للنوم، تبدأ دماغك بالتفكير في كل شيء، حتى تستسلم إلى النوم، وقد يؤدي التفكير الزائد إلى الاضطراب النفسي وعدم القدرة على التركيز، وليس ذلك فقط، بل يجعلك غير قادرًا على الإنتاج، ولديك مخاوف دائمة من المستقبل، لا تستطيع التخلص منها، لذا عليك باتباع بعض من الطرق البسيطة، التي تتغلب على هذه العادة السيئة، كما يجب أن تخطط جيدًا للحياة، وتلقي النتائج وراء ظهرك، ولا تتوقف عن السعي، وذلك نقلًا عن موقع "healthline".
يمثل القلق والتعبير جزءًا من التجربة الإنسانية، ولكن يؤدي التعمق في الأفكار نفسها إلى زيادة خطر إصابتك ببعض حالات الصحة العقلية، وفقًا لدراسة صدرت عام 2013، إذ ما الذي يجب على الشخص فعله، للتحرك في الاتجاه الصحيح، والتوقف عن التفكير الزائد عن اللزوم؟ ما يلي بعض من الخطوات والنصائح التي تساعدك: 1-توقف
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علاج-تشابك-الشعر

استخدمي القهوة على الشعر.. تمنع التساقط والهيشان

تحتل القهوة مكانة كبيرة بين المشروبات العالمية، لا أحد يستطيع مقاومة رائحة القهوة، حيث تعمل على تعديل الحالة المزاجية بشكل كبير، وتمنحك العديد من الفوائد الأخرى، مثل خفض الإصابة بمرض السكري، ولكن هل فكرت ذات مرة في فوائد القهوة للشعر؟ تساعدك بشكل كبير في التخلص من الشعر الأبيض، وتعمل على لمعان الشعر، كما تساعد في نمو الشعر مرة أخرى، وغيرها من الفوائد الأخرى، كما أكدت الأبحاث فاعلية القهوة في علاج تساقط الشعر، وذلك نقلا عن الموقع الأمريكي "healthline".
لحية

لتعزيز نمو اللحية..استخدم زيت النعناع واللافندر

من أكثر المشكلات الصحية التي تزعج الرجال والنساء "تساقط الشعر"، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، بما في ذلك، التوتر والقلق والضغط النفسي، إضافة إلى عوامل وراثية أو خلل في الجهاز المناعي، والحمل والولادة والالتهابات في فروة الرأس وفي هذه الحالة ينصح بتناول عقاقير طبية، أو تطبيق بعض من الزيوت الحيوية، وبالنسبة لللحية، يعاني أيضًا العديد من الرجال من عدم نمو طبيعي لها، لذا ستجدها تفسد مظهرك إذا لم تنمو بشكل مناسب، فينصح بتطبيق الزيوت الحيوية، نقلًا عن "boldsky".
منتجات العناية بالبشرة

الرمان والموز.. نظامك الغذائي لمعالجة تشققات البشرة

مع اقتراب فصل الشتاء، يعاني جميع الأشخاص من مشكلات جلدية، وأشهرها "جفاف الجلد" وتشققه، في هذه الحالة ينصح بشراء منتجات عناية بالبشرة تحتوي على نسبة عالية من المرطبات، تساعد البشرة على استعادة نضارتها وحيويتها مرة أخرى، كما ينصح بمجموعة من الماسكات الطبيعية، ولكن اكتشف الخبراء طرقا أخرى، مثل اتباع نظام غذائي صحي غني بالعناصر التي تساعد في علاج البشرة الجافة، وحمايتها من التلف، مثل تناول كميات كبيرة من المياه انتظام، وذلك حسبما صرح موقع "stylecraze".
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