مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في احتجاجات رفع البنزين بإيران

تحرير:أ.ش.أ ١٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:١٤ م

احتجاجات إيران

أفادت مصادر إيرانية معارضة، اليوم الأحد، بمقتل متظاهر وإصابة 3 آخرين، جراء إطلاق قوات الأمن النار على المحتجين في أصفهان. وعلى الصعيد ذاته، قدم نائب في البرلمان عن مدينة بوكان الإيرانية استقالته احتجاجا على رفع أسعار البنزين، حسبما ذكرت قناة روسيا اليوم. وتشهد عدة مدن إيرانية احتجاجات منذ منتصف ليل الخميس وحتى اليوم، وذلك بعد تطبيق قرار رفع أسعار البنزين حيث اصطفت طوابير سيارات المواطنين الذين امتنعوا عن تعبئة الوقود بالأسعار الجديدة مطالبين بإلغاء القرار.

وامتدت الاحتجاجات اليوم لتشمل عشرات المدن والبلدات مع إغلاق سائقي دراجات بخارية طرقا سريعة في مدن رئيسية، ما أثار زحمة سير خانقة.كما هاجم آخرون ممتلكات عامة فيما أوقفت السلطات الإيرانية 40 شخصا في مدينة يزد وسط البلاد بعد صدامات مع الشرطة خلال تظاهرات احتجاجا على رفع أسعار البنزين.ورغم الاحتجاجات، فقد