سحب 140 ألف متر مكعب من مياه الأمطار بشوارع العريش
تحرير:أ.ش.أ
١٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٢٤ م
أمطار_أرشيفية
أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في شمال سيناء، عن سحب 140 ألف متر مكعب من مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية ومن الميادين العامة بمدينة العريش، إذ أكد المهندس سعيد بدة، رئيس مجلس إدارة الشركة، والعضو المنتدب، في تصريح أدلى به اليوم الأحد، أنه فور سقوط الأمطار وتكوين تجمعات المياه فى الشوارع والميادين بمدينة العريش، تم الدفع بعدد 12 سيارة كسح، و3 سيارات نافوري، و4 ماكينات دويتس لشفط المياه، مضيفًا أنه تم سحب 140 ألف متر مكعب من مياه الأمطار، إلى جانب أعمال الصرف الصحي.
وأشار إلى استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ وتشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام الشركة في العريش لمتابعة الموقف لحظة بلحظة.ولفت إلى استمرار غرفة العمليات بالشركة في تلقي بلاغات المواطنين عن أية تجمعات مياه للعمل على إزالتها، إلى جانب استمرار عمل الشركة في باقي مراكز ومدن المحافظة بالتعاون مع مجالس
وأشار إلى استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ وتشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام الشركة في العريش لمتابعة الموقف لحظة بلحظة.
ولفت إلى استمرار غرفة العمليات بالشركة في تلقي بلاغات المواطنين عن أية تجمعات مياه للعمل على إزالتها، إلى جانب استمرار عمل الشركة في باقي مراكز ومدن المحافظة بالتعاون مع مجالس المدن.
ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الإثنين، طقس معتدل على كافة الأنحاء نهارا مائل للبرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية والبحر المتوسط، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية شرقا.(التفاصيل)