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سحب 140 ألف متر مكعب من مياه الأمطار بشوارع العريش

تحرير:أ.ش.أ ١٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٢٤ م
أمطار_أرشيفية
أمطار_أرشيفية
أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في شمال سيناء، عن سحب 140 ألف متر مكعب من مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية ومن الميادين العامة بمدينة العريش، إذ أكد المهندس سعيد بدة، رئيس مجلس إدارة الشركة، والعضو المنتدب، في تصريح أدلى به اليوم الأحد، أنه فور سقوط الأمطار وتكوين تجمعات المياه فى الشوارع والميادين بمدينة العريش، تم الدفع بعدد 12 سيارة كسح، و3 سيارات نافوري، و4 ماكينات دويتس لشفط المياه، مضيفًا أنه تم سحب 140 ألف متر مكعب من مياه الأمطار، إلى جانب أعمال الصرف الصحي.
وأشار إلى استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ وتشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام الشركة في العريش لمتابعة الموقف لحظة بلحظة.ولفت إلى استمرار غرفة العمليات بالشركة في تلقي بلاغات المواطنين عن أية تجمعات مياه للعمل على إزالتها، إلى جانب استمرار عمل الشركة في باقي مراكز ومدن المحافظة بالتعاون مع مجالس
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اللواء-محمود-شعراوي-وزير-التنمية-المحلية

وزير التنمية المحلية: «لا حصانة لأحد في منصبه والفيصل هو الأداء»

أكد وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، أنه "لا حصانة لأحد في منصبه " وأن الفيصل هو الأداء، وأن الجميع متابع بدقة وشفافية وعدالة، وأن الفرص متاحة للترقي للمتميزين والجزاء في انتظار المقصرين. جاء ذلك مساء اليوم الأحد خلال استعراض وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى لجهود الوزارة، فيما يخص اختيار قيادات الادارة المحلية، وما تم خلال الفترة الماضية، وذلك أثناء حضوره اجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب برئاسة أحمد السجينى.
تصويت-داخل-مجلس-النواب-البرلمان

النواب يوافق على تقرير قانون هيئة الشرطة من حيث المبدأ

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، من حيث المبدأ، على تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، وذلك فيما هو متعلق بمعاشات ضباط وأفراد الشرطة بعد العديد من الشكاوى بشأن سوء أوضاعها. جاء ذلك الأحد، حيث تضمن تقرير اللجنة أن التعديلات جاءت توازيًا مع صدور القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لكفالة أوجه الرعاية الاجتماعية وتحسين المعاشات وتوفير المزايا التأمينية للعاملين في الدولة.
محمد-شاكر-وزير-الكهرباء-02

الكهرباء عن سقوط «برج أوسيم»: قديم وغير مستخدم

كشفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، حقيقة ما تم تداوله، اليوم الأحد، بشأن ملابسات سقوط برج كهرباء ضغط عالٍ بقرية سقيل، التابعة لمركز أوسيم، شمال محافظة الجيزة. وقالت الوزارة في بيان، إنه في أثناء فك أحد الأبراج جهد 220 كيلوفولت غير المستخدمة داخل محطة غرب القاهرة لإنتاج الكهرباء عن طريق أحد المقاولين التابعين للقطاع الخاص والمتعاقد معه لرفع البرج القديم سقطت أجزاء من هذا البرج على بعض العاملين التابعين للمقاول، ما أدى إلى حدوث إصابات لهم، ونقلوا إلى المستشفى.
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عبد العال يكشف موعد مناقشة قانون مجلس النواب

قال رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، إن البرلمان سوف يناقش في نهاية دور الانعقاد الحالي "قانون مجلس النواب"، وسيتضمن نص يفيد ضم مدة الخمس سنوات التي يستغرقها انعقاد المجلس (الفصل التشريعي)، إلى مدة خدمة ضباط الشرطة الذين استقالوا من أجل الترشح فى انتخابات مجلس النواب، جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، التى تناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، تعقيبا على النائب شكري الجندي.
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رئيس- هيئة- الارصاد (3)

القائم بأعمال هيئة الأرصاد الجوية: الشتاء لم يبدأ بعد (حوار)

حالة من الارتباك الشديد شهدتها محافظات مصر على مدار الأيام القليلة الماضية، نتيجة سقوط أمطار كثيفة، نتج عنها وفاة عدد من المواطنين، بسبب الصعق الكهربائى، من أعمدة الإنارة الموجودة في الشوارع وتراكم مياه الأمطار، بالإضافة لغلق بعض الأنفاق والطرق الرئيسية بالقاهرة، وكذلك سقوط الأشجار على الطرق، وتأجيل الدراسة بعدة محافظات، خوفًا على التلاميذ من الطقس السيء قبل بداية فصل الشتاء. «التحرير» التقت الدكتور أشرف صابر زكي، القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، لتوضيح حقيقة ما تداولته بعض الصحف ووسائل الإعلام عن إعصار شديد يضرب بعض محافظات مصر ويدمرها، وإليكم نص الحوار:
احمد -موسى

أحمد موسى: السيسي أنقذ سكان العشوائيات من مآسي الأمطار

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يضع أهالي العشوائيات في مصر في قمة أولوياته، مشيرًا إلى أن هناك مليارات صرفت لإنقاذ حياة مئات الآلاف من الأسر الذين كانوا يسكنون في مساكن متهالكة، موضحًا أن الرئيس السيسي قرر تطوير العشوائيات حتى لا يتعرض سكانها إلى الظروف المناخية السيئة، متسائلًا خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»:«كيف كان سيصبح حال سكان العشوائيات حال كانوا لا يزالون يقيمون في الدويقة أو في غيط العنب أو في السماكين بسوهاج أو بقابوطي في بورسعيد، وواجهو حجم الأمطار الغزيرة الحالية؟».
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الأرصاد عن اقتراب إعصار من مصر: لا يمكن.. لكن انتظروا أمطار غزيرة

علق الدكتور أشرف صابر زكي، القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، على توقعات إدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا"، بأن يضرب بعض المناطق في مصر، إعصار مداري نادر، ينذر بعواصف وأمطار غزيرة، وربما حتى فيضانات ساحلية، وشكك زكي، في المصطلحات التي استخدمها تقرير ناسا، مؤكدا أن الأعاصير لا تحدث فى البحار المغلقة، والبحر الأبيض المتوسط مغلق، ولا يمكن حدوث إعصار فيه، موضحا أن ما حدث هو منخفض قبرص الذي يحدث كل عام، مشيرا إلى أن سبب اقتراب هيئته من الإعصار، هو أن المنخفض لاقى تغذية من طبقات الجو العليا، وحدث تعمق له.
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الأرصاد تحذر: اليوم أمطار غزيرة ورعدية.. ورياح وشبورة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تتكاثر، اليوم الجمعة، السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء، قد تمتد إلى شمال الصعيد وجنوبا على مدينتي (حلايب وشلاتين) تكون غزيرة، ورعدية أحيانا على مناطق من شمال البلاد، تصل إلى حد السيول على مناطق من سيناء، كما يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية حتى الوجه البحري والقاهرة، معتدل على شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في أخره.
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