الطماطم مفضلة لأطفالك؟.. اصنعي منها شوربة على مائدتك

تحرير:فيروز ياسر ١٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٠ م

شوربة الطماطم

الطماطم من الخضروات الأساسية التي لا بد من تواجدها في ثلاجتك، حيث إنها إضافة لذيذة إلى بعض الأطعمة، كما هناك أصناف تعتمد اعتمادا كاملا على الطماطم كالطبيخ. وإذا كنتِ تبحثين عن اصناف جديد لتحضيرها، وخاصة أن الجو اصبح باردا قليلا، فستكون الشوربة من الأطباق الرئيسية على المائدة في وجبة الغداء، فغالبا لم تصنعي من قبل شوربة الطماطم أو حتى سمعتي عنها، لذا استعدي لتحضيرها لعائلتك كصنف جديد لن يختلف عليه شخصان أبدا، خاصة وأن مكوناتها بسيطة وجيمعها من داخل مطبخك دون الحاجة إلى شراء أي منها.

المكونات 4 حبات طماطم حبة بصلة كبيرة حبة جزرة لتر مرقة منزوعة الدسم علبة زبادي لايت 4 ملاعق صلصة طماطم كوب لبن خالي الدسم ورقتين لورا ملح فلفل الخرشوف غني بالحديد.. حضريه لأسرتك على الغداء طريقة التحضير - في البداية يمكنك وضع المرقة في إناء على النار حتى تسخن ثم يمكنك إضافة الصلصلة. -