رياضة

اتحاد الكرة يحدد موعد قرعة دور الـ64 لكأس مصر

تحرير:أحمد سعيد ١٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٤٢ م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
أعلنت إدارة المسابقات باتحاد الكرة مواعيد مباريات الدور التمهيدي الثالث لبطولة كأس مصر التي تقام خلال الفترة من الأربعاء 20 نوفمبر الحالي حتى السبت 23 من الشهر نفسه، كما أعلنت إدارة المسابقات عن إجراء قرعة دور الـ32 للبطولة في الواحدة من ظهر الأحد المقبل 24 نوفمبر الحالي بمقر الاتحاد بالجزيرة بحضور مندوبي أندية القسم الممتاز والأندية المتأهلة إلى هذا الدور. وكانت إدارة المسابقات قد قررت إقامة الأدوار التمهيدية لبطولة كأس مصر على 3 مراحل، وقامت بتحديد مواعيد مباريات هذا الدور من البطولة، التي ستقام عقب انتهاء بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا.
وكان نادي الزمالك هو آخر فريق حقق لقب بطولة كأس مصر، وذلك عقب تفوقه على حساب منافسه بيراميدز، بثلاثية دون مقابل. ونجح فريق عرب الرمل الذي ينافس بدورى القسم الثالث من إقصاء بلدية المحلة على ملعبه بالفوز بركلات الترجيح 4/ 3، بينما واصل فاركو تحت قيادة أحمد عاشور نتائجه الجيدة بالفوز على كفر الشيخ بهدف
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رونالدو‎

رونالدو يقترب من تحقيق رقم قياسي جديد مع منتخب بلاده

نجح كريستيانو رونالدو نجم المنتخب البرتغالي وفريق يوفنتوس الإيطالي، في تسجيل هدف اليوم فى المباراة التي حصد فيها منتخب الدون بطاقة التأهل بعد الفوز على نظيره لوكسمبورج بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الأحد، في الجولة التاسعة من عمر تصفيات أمم أوروبا (يورو 2020)، والتي أقيمت على ملعب يوسي بارثيل، وسجل أهداف المنتخب البرتغالي كل من ميجيل فيرنانديز فى الدقيقة الـ39، وكريستيانو رونالدو فى الدقيقة الـ86، وبهذا الهدف يصل كريستيانو لهدفه الـ99 مع منتخب بلاده.
البرتغال‎

البرتغال يتأهل إلى يورو 2020 بعد الفوز على لوكسمبرج

نجح المنتخب البرتغالي في حصد بطاقة التأهل بعد تحقيق الفوز على نظيره لوكسمبورج بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الأحد، في الجولة التاسعة من عمر تصفيات أمم أوروبا (يورو 2020)، والتي أقيمت على ملعب يوسي بارثيل، وسجل أهداف المنتخب البرتغالي كل من ميجيل فيرنانديز فى الدقيقة الـ39، وكريستيانو رونالدو فى الدقيقة الـ86. وبهذ الفوز ينهي المنتخب البرتغالي التصفيات في المركز الثاني برصيد 17 نقطة، بينما يودع منتخب لوكسمبورج البطولة بعد وقوعه فى المركز الرابع برصيد 4 نقاط.
الأهلي والنجم الساحلي

مدرب الأهلي السابق مرشح لتدريب النجم الساحلي التونسي

كشفت تقارير صحفية تونسية أن الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني السابق للنادي الأهلي أصبح مرشحا لقيادة فريق النجم الساحلي في الفترة المقبلة، وبحسب صحيفة "الصباح" التونسية، فإن إدارة النجم الساحلي تنوي تغيير الجهاز الفني بقيادة رفيق المحمدي قبل مباراة الأهلي والمقرر لها 29 من الشهر الجاري. وأكدت الصحيفة التونسية أن إدارة النجم دخلت في مفاوضات مع جاريدو، حيث من المقرر أن يصل الإسباني خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل إمكانية قيادة فريق "جوهرة الساحل".
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سلة الزمالك والأهلي

أزمة في مباراة سلة الأهلي والزمالك بسبب الجماهير

اعترض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك بقيادة عصام عبدالحميد، خلال مباراة فريقه أمام نظيره النادي الأهلي، ضمن مباريات دور الـ16 من كأس مصر، على تواجد الجماهير في المباراة التي تجمعهما حاليًّا على صالة الأمير عبدالله فيصل، بمقر النادي بالجزيرة، وطلب من لاعبيه عدم استكمال المباراة، إلا بعد خروج الجماهير والالتزام بالعدد المحدد من اتحاد كرة السلة، وفقًا للخطاب الذي تسلمته إدارة الناديين قبل المباراة من لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة السلة.
عمرو -الجناينى

عمرو الجنايني يتحدث عن عودة الجمهور للمدرجات

يرى عمرو الجنايني، رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، أن الجمهور عاد بالفعل للمدرجات، وأن ذلك حدث في نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز، وفي لقاء القمة بين الأهلي والزمالك الذي أقيم بحضورهم للمرة الأولى منذ عام 2011، وذلك حسبما أفاد في تصريحات متلفزة. وواصل الجنايني: «نحن نريد في اتحاد الكرة عودة الجمهور، والأندية كذلك لكن أحيانا يكون الأمر صعب وهذا شيء خارج عن إرادتنا، وأتمنى أن يكون حضور الجماهير لمباريات كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا جيد مثلما كان في كأس أمم إفريقيا الصيف الماضي».
الجبلاية - اتحاد الكرة (4)

اتحاد الكرة يعلن جدول الدوري الجديد

أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة حسام الزناتي، المواعيد الجديدة للمباريات المؤجلة من الجولتين الرابعة والخامسة إضافة إلى الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز، وصرح الزناتي بأن هذا الإعلان الجديد يمثل المرحلة الأولى من إعادة تنظيم مواعيد المسابقة المحلية، حيث ستكون المرحلة الثانية على المباريات في ضوء تحديد ملاعب دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية التي يشارك فيها كل من بيراميدز والمصري البورسعيدي، الذي لم تُجْرَ قرعته بعد، وما إذا كانت داخل أو خارج البلاد.
أسامة خليل (5)

أسامة خليل يكشف أسباب الفوضى الإعلامية

حل الكاتب الصحفي أسامة خليل ضيفًا على برنامج «مساء الأنوار»، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي على فضائية «القاهرة والناس»، في حلقة ناقش فيها العديد من القضايا الساخنة على الساحة الرياضية، بصحبة الناقد الرياضي عصام سالم، وكشف خليل أن قنوات الأندية "خُلقت للفتنة"، لأنهم يدافعون عن أنديتهم سواء كانت ظالمة أو مظلومة، كما أنهم ينتهكون الأندية الأخرى، علاوة على التحريض على الحكام، موضحًا أن الصحافة الورقية لم تعد موجودة، وأصبح هناك حالة من عدم احترام القارئ.
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