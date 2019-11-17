اتحاد الكرة يحدد موعد قرعة دور الـ64 لكأس مصر

تحرير:أحمد سعيد ١٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٤٢ م

اتحاد الكرة

أعلنت إدارة المسابقات باتحاد الكرة مواعيد مباريات الدور التمهيدي الثالث لبطولة كأس مصر التي تقام خلال الفترة من الأربعاء 20 نوفمبر الحالي حتى السبت 23 من الشهر نفسه، كما أعلنت إدارة المسابقات عن إجراء قرعة دور الـ32 للبطولة في الواحدة من ظهر الأحد المقبل 24 نوفمبر الحالي بمقر الاتحاد بالجزيرة بحضور مندوبي أندية القسم الممتاز والأندية المتأهلة إلى هذا الدور. وكانت إدارة المسابقات قد قررت إقامة الأدوار التمهيدية لبطولة كأس مصر على 3 مراحل، وقامت بتحديد مواعيد مباريات هذا الدور من البطولة، التي ستقام عقب انتهاء بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا.

وكان نادي الزمالك هو آخر فريق حقق لقب بطولة كأس مصر، وذلك عقب تفوقه على حساب منافسه بيراميدز، بثلاثية دون مقابل. ونجح فريق عرب الرمل الذي ينافس بدورى القسم الثالث من إقصاء بلدية المحلة على ملعبه بالفوز بركلات الترجيح 4/ 3، بينما واصل فاركو تحت قيادة أحمد عاشور نتائجه الجيدة بالفوز على كفر الشيخ بهدف