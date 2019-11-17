فان دايك يخرج من قائمة المنتخب الهولندي

تحرير:محمد جمال ١٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٤٤ م

فان دايك

أعلن الموقع الرسمي لاتحاد كرة القدم الهولندي، اليوم الأحد، عن خروج فيرجيل فان دايك من قائمة الطواحين لمواجهة إستونيا، وذلك لأسباب شخصية، يأتي ذلك بعد أن حصل المنتخب الهولندي على طاقة التأهل إلى أمم أوروبا 2020، أمس السبت، بعد التعادل السلبي أمام أيرلندا الشمالية. وكتب الموقع الرسمي للاتحاد الهولندي لكرة القدم "فيرجيل فان دايك مدافع المنتخب لن يكون متاحا في مباراة إستونيا". وأضاف الموقع الرسمي في بيان عن المدافع الهولندي: "يغيب فان دايك بسبب ظروف شخصية اضطرته للرحيل من معسكر المنتخب".

ولعب فان دايك مواجهة هولندا أمام أيرلندا الشمالية كاملة منذ البداية وحافظ على تأهل منتخب بلاده لأمم أوروبا. ومن المقرر أن يختتم المنتخب الهولندي تصفيات أمم أوروبا، بمواجهة أمام إستونيا يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب أمستردام أرينا. ويقع المنتخب الهولندي فى المجموعة الثالثة التي تضم كلا من ألمانيا الذي