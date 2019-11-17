رياضة

فان دايك يخرج من قائمة المنتخب الهولندي

تحرير:محمد جمال ١٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٤٤ م
فان دايك
فان دايك
أعلن الموقع الرسمي لاتحاد كرة القدم الهولندي، اليوم الأحد، عن خروج فيرجيل فان دايك من قائمة الطواحين لمواجهة إستونيا، وذلك لأسباب شخصية، يأتي ذلك بعد أن حصل المنتخب الهولندي على طاقة التأهل إلى أمم أوروبا 2020، أمس السبت، بعد التعادل السلبي أمام أيرلندا الشمالية. وكتب الموقع الرسمي للاتحاد الهولندي لكرة القدم "فيرجيل فان دايك مدافع المنتخب لن يكون متاحا في مباراة إستونيا". وأضاف الموقع الرسمي في بيان عن المدافع الهولندي: "يغيب فان دايك بسبب ظروف شخصية اضطرته للرحيل من معسكر المنتخب".
ولعب فان دايك مواجهة هولندا أمام أيرلندا الشمالية كاملة منذ البداية وحافظ على تأهل منتخب بلاده لأمم أوروبا. ومن المقرر أن يختتم المنتخب الهولندي تصفيات أمم أوروبا، بمواجهة أمام إستونيا يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب أمستردام أرينا. ويقع المنتخب الهولندي فى المجموعة الثالثة التي تضم كلا من ألمانيا الذي
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رونالدو‎

رونالدو يقترب من تحقيق رقم قياسي جديد مع منتخب بلاده

نجح كريستيانو رونالدو نجم المنتخب البرتغالي وفريق يوفنتوس الإيطالي، في تسجيل هدف اليوم فى المباراة التي حصد فيها منتخب الدون بطاقة التأهل بعد الفوز على نظيره لوكسمبورج بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الأحد، في الجولة التاسعة من عمر تصفيات أمم أوروبا (يورو 2020)، والتي أقيمت على ملعب يوسي بارثيل، وسجل أهداف المنتخب البرتغالي كل من ميجيل فيرنانديز فى الدقيقة الـ39، وكريستيانو رونالدو فى الدقيقة الـ86، وبهذا الهدف يصل كريستيانو لهدفه الـ99 مع منتخب بلاده.
البرتغال‎

البرتغال يتأهل إلى يورو 2020 بعد الفوز على لوكسمبرج

نجح المنتخب البرتغالي في حصد بطاقة التأهل بعد تحقيق الفوز على نظيره لوكسمبورج بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الأحد، في الجولة التاسعة من عمر تصفيات أمم أوروبا (يورو 2020)، والتي أقيمت على ملعب يوسي بارثيل، وسجل أهداف المنتخب البرتغالي كل من ميجيل فيرنانديز فى الدقيقة الـ39، وكريستيانو رونالدو فى الدقيقة الـ86. وبهذ الفوز ينهي المنتخب البرتغالي التصفيات في المركز الثاني برصيد 17 نقطة، بينما يودع منتخب لوكسمبورج البطولة بعد وقوعه فى المركز الرابع برصيد 4 نقاط.
الأهلي والنجم الساحلي

مدرب الأهلي السابق مرشح لتدريب النجم الساحلي التونسي

كشفت تقارير صحفية تونسية أن الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني السابق للنادي الأهلي أصبح مرشحا لقيادة فريق النجم الساحلي في الفترة المقبلة، وبحسب صحيفة "الصباح" التونسية، فإن إدارة النجم الساحلي تنوي تغيير الجهاز الفني بقيادة رفيق المحمدي قبل مباراة الأهلي والمقرر لها 29 من الشهر الجاري. وأكدت الصحيفة التونسية أن إدارة النجم دخلت في مفاوضات مع جاريدو، حيث من المقرر أن يصل الإسباني خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل إمكانية قيادة فريق "جوهرة الساحل".
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يواخيم-لوف

لوف يتغنى بتأهل ألمانيا رسميا إلى اليورو

أعرب يواخيم لوف، مدرب المنتخب الألماني، عن سعادته الكبيرة بتأهل المانشافت إلى نهائيات يورو 2020 رسميا، وذلك بعد التغلب أمس السبت على بيلاروسيا برباعية نظيفة، وقال لوف في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للاتحاد الألماني لكرة القدم: "هنأت اللاعبين على التأهل، فهذا كان هدفنا، الفريق قدم مباراة جيدة، ولعبنا كوحدة واحدة بشكل مميز، رغم التراخي قليلًا بعد تسجيل الهدف الثالث، لذا يجب أن نواصل العمل على تدارك هذه النقطة"، وحجزت ألمانيا بطاقة التأهل إلى جانب هولندا من المجموعة الثالثة.
منتخب ألمانيا

ألمانيا وهولندا يتأهلان إلى نهائيات أمم أوروبا

نجح المنتخب الألماني، في حصد بطاقة التأهل لبطولة أمم أوروبا، أمام نظيره بيلاروسيا، بأربع أهداف نظية، فى المباراة التي جمعت بينهما، اليوم السبت، فى الجولة التاسعة من عمر تصفيات المؤهلة لنهائيات يورو 2020، والتي أقيمت على ملعب بوروسيا بارك، وسجل أهداف الماكينات كل من ماثياس جينتير فى الدقيقة 41، وليون جوريتسكا فى الدقيقة 49، وتوني كروس بواقع هدفين فى الدقيقة 55 و83 من عمر المباراة، وحصد المنتخب الألماني بطاقة التأهل بعد وصوله للنقطة 18 على رأس المجموعة،
رونالدو‎

رونالدو يتطلع للمئوية أمام لوكسمبورج

يتطلع المنتخب البرتغالي غدًا الأحد، لحسم التأهل رسميا إلى يورو 2020، وذلك عندما يحل ضيفًا على منتخب لوكسمبورج، ولكن كريستيانو رونالدو قائد وهداف المنتخب البرتغالي سيكون لديه العديد من الأهداف التي يسعى لتحقيقها رافعا شعار "كل شيء أو لا شيء"، ولكن أهداف رونالدو (34 عاما) من المباراة لن تقتصر على الفوز في المباراة وحسم بطاقة التأهل إلى كأس الأمم الأوروبية 2020 التي يسعى مع فريقه للدفاع عن لقبهما القاري من خلالها بعد الفوز بالنسخة الماضية عام 2016 بفرنسا.
هولندا

هولندا تبحث عن التأهل لليورو أمام إيرلندا الشمالية

تتواصل اليوم السبت مباريات التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وذلك عندما يستقبل منتخب إيرلندا الشمالية نظيره الهولندي على ملعب ويندسور بارك في تمام الساعة 9:45 مساء، وتحتل هولندا صدارة المجموعة الثالثة برصيد 15 نقطة، بينما تتواجد إيرلندا الشمالية في المركز الثالث برصيد 12 نقطة، وفي حال حققت هولندا الانتصار فستضمن التأهل رسميًا لليورو، وضمن مباريات نفس المجموعة، تستقبل ألمانيا الثانية برصيد 15 نقطة منتخب روسيا البيضاء الرابع برصيد 4 نقاط على ملعب بروسيا بارك في تمام الساعة 9:45 مساء، وضمنت روسيا البيضاء المشاركة في الملحق.
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