رياضة

مدرب الأهلي السابق مرشح لتدريب النجم الساحلي التونسي

تحرير:أحمد سعيد ١٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٥ م
الأهلي والنجم الساحلي
الأهلي والنجم الساحلي
كشفت تقارير صحفية تونسية أن الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني السابق للنادي الأهلي أصبح مرشحا لقيادة فريق النجم الساحلي في الفترة المقبلة، وبحسب صحيفة "الصباح" التونسية، فإن إدارة النجم الساحلي تنوي تغيير الجهاز الفني بقيادة رفيق المحمدي قبل مباراة الأهلي والمقرر لها 29 من الشهر الجاري. وأكدت الصحيفة التونسية أن إدارة النجم دخلت في مفاوضات مع جاريدو، حيث من المقرر أن يصل الإسباني خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل إمكانية قيادة فريق "جوهرة الساحل".
ويمتلك جاريدو سجلا في الملاعب الإفريقية، حيث سبق أن قاد النادي الأهلي في 2014 ليحقق مع المارد الأحمر لقبي كأس السوبر المصري على حساب الزمالك والفوز بالكونفيدرالية الإفريقية أمام سيوى سبورت الإيفواري. وقاد المدير الفني الإسباني أيضًا فريق الرجاء البيضاء المغربي ليحقق لقب كأس العرش والكونفيدرالية الإفريقي
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