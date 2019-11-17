البرتغال يتأهل إلى يورو 2020 بعد الفوز على لوكسمبرج

تحرير:محمد جمال ١٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٧ م

رونالدو بقميص البرتغال

نجح المنتخب البرتغالي في حصد بطاقة التأهل بعد تحقيق الفوز على نظيره لوكسمبورج بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الأحد، في الجولة التاسعة من عمر تصفيات أمم أوروبا (يورو 2020)، والتي أقيمت على ملعب يوسي بارثيل، وسجل أهداف المنتخب البرتغالي كل من ميجيل فيرنانديز فى الدقيقة الـ39، وكريستيانو رونالدو فى الدقيقة الـ86. وبهذ الفوز ينهي المنتخب البرتغالي التصفيات في المركز الثاني برصيد 17 نقطة، بينما يودع منتخب لوكسمبورج البطولة بعد وقوعه فى المركز الرابع برصيد 4 نقاط.

وعلى الجانب الآخر ودع منتخب صربيا حلم التأهل لـ يورو 2020، حيث تعادل أمام أوكرانيا بنتيجة هدفين لكل فريق، من نفس الجولة من التصفيات، وسجل لصالح المنتخب الأوكراني كل من رومان ياريمتشوك فى الدقيقة الـ32 وراتيم بييسيدين فى الدقيقة الـ93، بينما سجل أهداف المنتخب الصربي دوشان تاديتش فى الدقيقة التاسعة من