رياضة

البرتغال يتأهل إلى يورو 2020 بعد الفوز على لوكسمبرج

تحرير:محمد جمال ١٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٧ م
رونالدو بقميص البرتغال
رونالدو بقميص البرتغال
نجح المنتخب البرتغالي في حصد بطاقة التأهل بعد تحقيق الفوز على نظيره لوكسمبورج بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الأحد، في الجولة التاسعة من عمر تصفيات أمم أوروبا (يورو 2020)، والتي أقيمت على ملعب يوسي بارثيل، وسجل أهداف المنتخب البرتغالي كل من ميجيل فيرنانديز فى الدقيقة الـ39، وكريستيانو رونالدو فى الدقيقة الـ86. وبهذ الفوز ينهي المنتخب البرتغالي التصفيات في المركز الثاني برصيد 17 نقطة، بينما يودع منتخب لوكسمبورج البطولة بعد وقوعه فى المركز الرابع برصيد 4 نقاط.
وعلى الجانب الآخر ودع منتخب صربيا حلم التأهل لـ يورو 2020، حيث تعادل أمام أوكرانيا بنتيجة هدفين لكل فريق، من نفس الجولة من التصفيات، وسجل لصالح المنتخب الأوكراني كل من رومان ياريمتشوك فى الدقيقة الـ32 وراتيم بييسيدين فى الدقيقة الـ93، بينما سجل أهداف المنتخب الصربي دوشان تاديتش فى الدقيقة التاسعة من
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رونالدو‎

رونالدو يقترب من تحقيق رقم قياسي جديد مع منتخب بلاده

نجح كريستيانو رونالدو نجم المنتخب البرتغالي وفريق يوفنتوس الإيطالي، في تسجيل هدف اليوم فى المباراة التي حصد فيها منتخب الدون بطاقة التأهل بعد الفوز على نظيره لوكسمبورج بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الأحد، في الجولة التاسعة من عمر تصفيات أمم أوروبا (يورو 2020)، والتي أقيمت على ملعب يوسي بارثيل، وسجل أهداف المنتخب البرتغالي كل من ميجيل فيرنانديز فى الدقيقة الـ39، وكريستيانو رونالدو فى الدقيقة الـ86، وبهذا الهدف يصل كريستيانو لهدفه الـ99 مع منتخب بلاده.
الأهلي والنجم الساحلي

مدرب الأهلي السابق مرشح لتدريب النجم الساحلي التونسي

كشفت تقارير صحفية تونسية أن الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني السابق للنادي الأهلي أصبح مرشحا لقيادة فريق النجم الساحلي في الفترة المقبلة، وبحسب صحيفة "الصباح" التونسية، فإن إدارة النجم الساحلي تنوي تغيير الجهاز الفني بقيادة رفيق المحمدي قبل مباراة الأهلي والمقرر لها 29 من الشهر الجاري. وأكدت الصحيفة التونسية أن إدارة النجم دخلت في مفاوضات مع جاريدو، حيث من المقرر أن يصل الإسباني خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل إمكانية قيادة فريق "جوهرة الساحل".
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فان دايك يخرج من قائمة المنتخب الهولندي

أعلن الموقع الرسمي لاتحاد كرة القدم الهولندي، اليوم الأحد، عن خروج فيرجيل فان دايك من قائمة الطواحين لمواجهة إستونيا، وذلك لأسباب شخصية، يأتي ذلك بعد أن حصل المنتخب الهولندي على طاقة التأهل إلى أمم أوروبا 2020، أمس السبت، بعد التعادل السلبي أمام أيرلندا الشمالية. وكتب الموقع الرسمي للاتحاد الهولندي لكرة القدم "فيرجيل فان دايك مدافع المنتخب لن يكون متاحا في مباراة إستونيا". وأضاف الموقع الرسمي في بيان عن المدافع الهولندي: "يغيب فان دايك بسبب ظروف شخصية اضطرته للرحيل من معسكر المنتخب".
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البرتغال‎

البرتغال تستهدف التأهل رسميًا لليورو أمام لوكسمبورج

تتواصل اليوم الأحد، التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وذلك عندما ترحل البرتغال حاملة اللقب لمواجهة لوكسمبورج على ملعب خوسي بارثيل في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتحتل البرتغال المركز الثاني برصيد 14 نقطة بينما تتواجد لوكسمبورج في المركز الرابع برصيد 4 نقاط، وتحتاج البرتغال للفوز لضمان التأهل رسميًا، وفي نفس المجموعة تستقبل صربيا الثالثة برصيد 13 نقطة، نظيرتها أوكرانيا المتصدرة برصيد 19 نقطة، والتي ضمنت التأهل بالفعل على ملعب ريد ستار ستاديوم في تمام الساعة الرابعة عصرًا.
رونالدو - البرتغال‎

البرتغال تكتسح ليتوانيا في ليلة تألق رونالدو

قاد النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو منتخب بلاده نحو تحقيق فوز كبير على نيظره الليتواني بنصف دستة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الخميس على استاد "الغارفي"، ضمن منافسات الجولة السابعة من المجموعة الثانية في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا 2020، بهذه النتيجة يصل رصيد البرتغال إلى 14 نقطة في المركز الثاني بالمجموعة، بينما تجمد رصيد ليتوانيا عند نقطة واحدة في المركز الأخير بالمجموعة التي تضم معهما منتخبات أوكرانيا وصربيا لوكسمبرج.
منتخب-إنجلترا‎

إنجلترا تبحث عن التأهل لليورو في لقاء تاريخي

عندما يستضيف المنتخب الإنجليزي، منافسه مونتينيجرو (الجبل الأسود)، اليوم الخميس، في تمام الساعة 9.45، على ملعب ويمبلي، في التصفيات الأوروبية المؤهلة ليورو 2020، سيحاول المدير الفني جاريث ساوثجيت خلق نوع من التوازن بين النتيجة واحتفال الفريق بحدث تاريخي من خلال هذه المباراة. ويحتاج المنتخب الإنجليزي إلى نقطة التعادل في مباراة اليوم من أجل حجز مقعده رسميا في النهائيات، لكن الفريق يتطلع لتحقيق الفوز من أجل الاحتفال في هذه المباراة، لكونها المباراة الدولية رقم 1000 في تاريخ الفريق.
رونالدو وساري

تقرير إيطالي يكشف حقيقة عودة رونالدو لريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس، قد يغادر السيدة العجوز خلال الفترة القادمة، مع إمكانية عودته لصفوف ريال مدريد الإسباني مرة أخرى. وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو"، أن العلاقة تدهورت بين رونالدو وماوريسيو ساري المدير الفني البيانكونيري، وظهرت الخلافات بعد استبدال صاروخ ماديرا في أكثر من مباراة آخرها أمام ميلان بداية الأسبوع الجاري. وأشار الموقع إلى أن رونالدو قد يعود لفريقه السابق ريال مدريد، الذي رحل عنه في صيف 2018 متجهًا إلى اليوفي.
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