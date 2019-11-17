رياضة

رونالدو يقترب من تحقيق رقم قياسي جديد مع منتخب بلاده

تحرير:محمد جمال ١٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٥٤ م
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
نجح كريستيانو رونالدو نجم المنتخب البرتغالي وفريق يوفنتوس الإيطالي، في تسجيل هدف اليوم فى المباراة التي حصد فيها منتخب الدون بطاقة التأهل بعد الفوز على نظيره لوكسمبورج بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الأحد، في الجولة التاسعة من عمر تصفيات أمم أوروبا (يورو 2020)، والتي أقيمت على ملعب يوسي بارثيل، وسجل أهداف المنتخب البرتغالي كل من ميجيل فيرنانديز فى الدقيقة الـ39، وكريستيانو رونالدو فى الدقيقة الـ86، وبهذا الهدف يصل كريستيانو لهدفه الـ99 مع منتخب بلاده.
كما يحتل رونالدو المركز الأول أيضًا من هدافي تصفيات يورو 2020 حيث يأتي ترتيب الهدافين على النحو التالي: كريستيانو رونالدو: 11 هدفًا هاري كين: 11 هدفًا ألكسندر ميتروفيتش: 10 أهداف ارتيم دزيوبا: 9 أهداف تيمو بوكي: 9 أهداف وبهذ الفوز ينهي المنتخب البرتغالي التصفيات في المركز الثاني برصيد 17 نقطة، بينما
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البرتغال‎

البرتغال يتأهل إلى يورو 2020 بعد الفوز على لوكسمبرج

نجح المنتخب البرتغالي في حصد بطاقة التأهل بعد تحقيق الفوز على نظيره لوكسمبورج بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الأحد، في الجولة التاسعة من عمر تصفيات أمم أوروبا (يورو 2020)، والتي أقيمت على ملعب يوسي بارثيل، وسجل أهداف المنتخب البرتغالي كل من ميجيل فيرنانديز فى الدقيقة الـ39، وكريستيانو رونالدو فى الدقيقة الـ86. وبهذ الفوز ينهي المنتخب البرتغالي التصفيات في المركز الثاني برصيد 17 نقطة، بينما يودع منتخب لوكسمبورج البطولة بعد وقوعه فى المركز الرابع برصيد 4 نقاط.
الأهلي والنجم الساحلي

مدرب الأهلي السابق مرشح لتدريب النجم الساحلي التونسي

كشفت تقارير صحفية تونسية أن الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني السابق للنادي الأهلي أصبح مرشحا لقيادة فريق النجم الساحلي في الفترة المقبلة، وبحسب صحيفة "الصباح" التونسية، فإن إدارة النجم الساحلي تنوي تغيير الجهاز الفني بقيادة رفيق المحمدي قبل مباراة الأهلي والمقرر لها 29 من الشهر الجاري. وأكدت الصحيفة التونسية أن إدارة النجم دخلت في مفاوضات مع جاريدو، حيث من المقرر أن يصل الإسباني خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل إمكانية قيادة فريق "جوهرة الساحل".
فان-دايك

فان دايك يخرج من قائمة المنتخب الهولندي

أعلن الموقع الرسمي لاتحاد كرة القدم الهولندي، اليوم الأحد، عن خروج فيرجيل فان دايك من قائمة الطواحين لمواجهة إستونيا، وذلك لأسباب شخصية، يأتي ذلك بعد أن حصل المنتخب الهولندي على طاقة التأهل إلى أمم أوروبا 2020، أمس السبت، بعد التعادل السلبي أمام أيرلندا الشمالية. وكتب الموقع الرسمي للاتحاد الهولندي لكرة القدم "فيرجيل فان دايك مدافع المنتخب لن يكون متاحا في مباراة إستونيا". وأضاف الموقع الرسمي في بيان عن المدافع الهولندي: "يغيب فان دايك بسبب ظروف شخصية اضطرته للرحيل من معسكر المنتخب".
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رونالدو‎

رونالدو يتطلع للمئوية أمام لوكسمبورج

يتطلع المنتخب البرتغالي غدًا الأحد، لحسم التأهل رسميا إلى يورو 2020، وذلك عندما يحل ضيفًا على منتخب لوكسمبورج، ولكن كريستيانو رونالدو قائد وهداف المنتخب البرتغالي سيكون لديه العديد من الأهداف التي يسعى لتحقيقها رافعا شعار "كل شيء أو لا شيء"، ولكن أهداف رونالدو (34 عاما) من المباراة لن تقتصر على الفوز في المباراة وحسم بطاقة التأهل إلى كأس الأمم الأوروبية 2020 التي يسعى مع فريقه للدفاع عن لقبهما القاري من خلالها بعد الفوز بالنسخة الماضية عام 2016 بفرنسا.
هاري-كين

إنجلترا تكتسح الجبل الأسود في تصفيات يورو 2020

حقق منتخب إنجلترا فوزًا كبيرًا على نظيره الجبل الأسود بنتيجة (7-0) في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب ويمبلي ضمن منافسات الجولة السابعة من المجموعة الأولى في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا 2020، بهذا الفوز رفع المنتخب الإنجليزي رصيده إلى 18 نقطة يتصدر بهم ترتيب المجموعة ويقترب من التأهل للبطولة رسميا، بينما تجمد رصيد منتخب الجبل الأسود عند 3 نقاط يحتل بهم المركز الأخير في ترتيب المجموعة التي تضم معهما منتخبات التشيك وكوسوفو وبلغاريا.
رونالدو - ميسي

رونالدو وميسي يغيبان مبكرا عن صراع الحذاء الذهبي

يبدو أن صراع الفوز بالحذاء الذهبي سيشهد غياب الثنائي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، اللذين سيطرا على الجائزة بشكل كبير في السنوات الأخيرة، إذ تقدم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونيخ، في سباق الفوز بجائزة الحذاء الذهبي لموسم 2019- 2020، الذي يُمنح لهداف الدوريات الأوروبية، وسلط الموقع الرسمي للدوري الألماني الضوء على أرقام ليفاندوفسكي هذا الموسم، وإمكانية نجاحه في خطف الحذاء الذهبي، ليصبح أول لاعب في البوندسليجا يظفر به منذ جيرد مولر، أسطورة بايرن، عام 1972.
رونالدو وساري

ساري يبرر غضب رونالدو بعد استبداله أمام ميلان

أشار ماوريسيو ساري، مدرب يوفنتوس، إلى عدم مرور النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بأفضل أحواله، وذلك سبب استبداله في الدقيقة 55 من مباراة أمس أمام ميلان، التي حسمها اليوفي بهدف نظيف ضمن مباريات الجولة رقم 12 من الدوري الإيطالي، وخرج رونالدو إلى غرفة الملابس عقب استبداله مباشرة، كما غادر الملعب تمامًا في الدقيقة 87 من المباراة، وقال ساري، في تصريحات لقناة "سكاي سبورتس": "يجب أن نشكر رونالدو، لأنه قدم تضحيات من أجل البقاء هنا هذه الليلة، رغم صعوبة الموقف".
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