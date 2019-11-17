رونالدو يقترب من تحقيق رقم قياسي جديد مع منتخب بلاده

تحرير:محمد جمال ١٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٥٤ م

كريستيانو رونالدو

نجح كريستيانو رونالدو نجم المنتخب البرتغالي وفريق يوفنتوس الإيطالي، في تسجيل هدف اليوم فى المباراة التي حصد فيها منتخب الدون بطاقة التأهل بعد الفوز على نظيره لوكسمبورج بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الأحد، في الجولة التاسعة من عمر تصفيات أمم أوروبا (يورو 2020)، والتي أقيمت على ملعب يوسي بارثيل، وسجل أهداف المنتخب البرتغالي كل من ميجيل فيرنانديز فى الدقيقة الـ39، وكريستيانو رونالدو فى الدقيقة الـ86، وبهذا الهدف يصل كريستيانو لهدفه الـ99 مع منتخب بلاده.

كما يحتل رونالدو المركز الأول أيضًا من هدافي تصفيات يورو 2020 حيث يأتي ترتيب الهدافين على النحو التالي: كريستيانو رونالدو: 11 هدفًا هاري كين: 11 هدفًا ألكسندر ميتروفيتش: 10 أهداف ارتيم دزيوبا: 9 أهداف تيمو بوكي: 9 أهداف وبهذ الفوز ينهي المنتخب البرتغالي التصفيات في المركز الثاني برصيد 17 نقطة، بينما