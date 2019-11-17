حقيقة وصية هيثم أحمد زكي واقتحام «عماته» الفيلا

تحرير:محمد أبو زيد ١٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٢٢ م

هيثم أحمد زكي

تداول عدد من الصفحات ورواد مواقع التواصل الاجتماعي عدة منشورات خلال الساعات القليلة الماضية، عن الفنان الراحل هيثم أحمد زكي باقتحام عماته للفيلا ومحاولتهن كسر الباب للإقامة فيها، ما دعا نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي، طلب الشرطة لهن، ليكتشفن بعدها أن «هيثم» ترك وصية تبرع فيها بكامل ثروته لإحدى دور الأيتام، نافيًا في تصريحاته لـ«لتحرير»، صحة هذا الكلام، قائلًا: «هذا الكلام غير صحيح بالمرة، وليس له أي أساس من الصحة، لأنها قصه خيالية».

وتوفى هيثم أحمد زكي الأسبوع الماضي عن عمر يناهز الـ35 عامًا، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية، وولد هيثم في 4 إبريل عام 1984، وهو نجل الفنان الراحل أحمد زكي، من زوجته الراحلة هالة فؤاد، بدأت حياته الفنية في العام التالي لوفاة والده باستكمال ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" عام 2006. شارك في العديد من الأعمال