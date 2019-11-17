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حقيقة وصية هيثم أحمد زكي واقتحام «عماته» الفيلا

تحرير:محمد أبو زيد ١٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٢٢ م
هيثم أحمد زكي
هيثم أحمد زكي
تداول عدد من الصفحات ورواد مواقع التواصل الاجتماعي عدة منشورات خلال الساعات القليلة الماضية، عن الفنان الراحل هيثم أحمد زكي باقتحام عماته للفيلا ومحاولتهن كسر الباب للإقامة فيها، ما دعا نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي، طلب الشرطة لهن، ليكتشفن بعدها أن «هيثم» ترك وصية تبرع فيها بكامل ثروته لإحدى دور الأيتام، نافيًا في تصريحاته لـ«لتحرير»، صحة هذا الكلام، قائلًا: «هذا الكلام غير صحيح بالمرة، وليس له أي أساس من الصحة، لأنها قصه خيالية».
وتوفى هيثم أحمد زكي الأسبوع الماضي عن عمر يناهز الـ35 عامًا، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية، وولد هيثم في 4 إبريل عام 1984، وهو نجل الفنان الراحل أحمد زكي، من زوجته الراحلة هالة فؤاد، بدأت حياته الفنية في العام التالي لوفاة والده باستكمال ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" عام 2006. شارك في العديد من الأعمال
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سمير-صبري

سمير صبري: طفرة كبيرة في وضع السينما حاليًا والقادم أفضل

أكد الفنان سمير صبري أن هناك طفرة كبيرة في وضع السينما حاليا، متوقعا أن يكون الوضع خلال الفترة القادمة أفضل. وقال صبري- في تصريح صحفي اليوم الأحد، "نحن لسنا في مرحلة من الهبوط، ولدينا العديد من الأعمال المهمة التي أثبتت جماهيريتها على الساحة، وتابعت عددا من الأعمال الأخرى خلال السنوات الماضية ورأيت أن هناك أملاً في تحسين الوضع مع الوقت". وأشار إلى أن هناك أفلاما حققت إيرادات ونجاحات تحمس المنتجين على صناعة أفلام قوية، معبرا عن تفاؤله أن خلال الفترة القادمة سيكون الوضع أفضل.
ميدواي

"Midway".. مغامرة عسكرية تعود إلى الحرب العالمية

لم يكن للأفلام الحربية شهرة عالمية في دور السينما المحلية والعالمية، كانت أفلام ديزني والأفلام الرومانسية والأكشن، إضافة إلى أفلام الغموض والإثارة والرعب، تتصدر شباك التذاكر بشكل كبير بأرقام خيالية، حتى جاء الفيلم الحربي الأمريكي "MidWay" للمخرج Roland Emmerich محققًا 17.5 مليون دولار في الأسبوع الأول، حيث تصدر إيرادات السينما في أمريكا الشمالية، واستطاع المخرج العبقري أن يأخذك في مشهد حقيقي من حرب تاريخية بين أمريكا واليابان، معتمدًا في ذلك على روح المغامرة، نقلًا عن "mynorthwest".
نهال- عنبر

نهال عنبر: هيثم أحمد زكي كان طيب القلب ولا يكره أحدا

قالت الفنانة نهال عنبر، إن علاقتها بالفنان أحمد زكي قديمًة وكانت ممتدة ومتصلة إلى الأبناء، مشيرة إلى أن الفنان هيثم أحمد زكي، كان مثل الطفل الصغير يملك براءة ليس لها مثيلا، موضحة: «أنه كان طيب القلب، لا يكره أحدًا ولا يعرف للكره طريق، شخصية غايه في الاحترام والطيبة، كان حنين جدًا جدًا، وأنا أعرف هيثم من وقت ماكان طفل صغير». وأشارت إلى أن ابنها حسام كان صديقه ويلازمة على الدوام، متابعة: «كانوا دايما مع بعض وحسام بيطمني عليه»، مشيرة إلى أنها وعائلتها لم تترك هيثم زكي بمفرده، لوجود علاقه دائمة بينه وبين إبني لا تنقطع.
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سمير-صبري

سمير صبري: طفرة كبيرة في وضع السينما حاليًا والقادم أفضل

أكد الفنان سمير صبري أن هناك طفرة كبيرة في وضع السينما حاليا، متوقعا أن يكون الوضع خلال الفترة القادمة أفضل. وقال صبري- في تصريح صحفي اليوم الأحد، "نحن لسنا في مرحلة من الهبوط، ولدينا العديد من الأعمال المهمة التي أثبتت جماهيريتها على الساحة، وتابعت عددا من الأعمال الأخرى خلال السنوات الماضية ورأيت أن هناك أملاً في تحسين الوضع مع الوقت". وأشار إلى أن هناك أفلاما حققت إيرادات ونجاحات تحمس المنتجين على صناعة أفلام قوية، معبرا عن تفاؤله أن خلال الفترة القادمة سيكون الوضع أفضل.
أصالة-أغنية-بنت-أكابر (2)

أصالة ترد على معجبة وصفتاها بـ«القوية»: «قوية وحصل فيا كل ده»

اختتمت المطربة أصالة فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، وقدمت عددًا من أبرز أغانيها، منها: "بنت أكابر"، "مهتمة بالتفاصيل"، "يا عالم"، وأثناء تقديم أصالة أغنية "حاجة متخصكش"، قالت إحدى الحاضرات لها: "إنتي قوية يا أصالة"، لترد الأخيرة: "قوية وحصل فيا كل ده"، وتابعت: "على العموم خدوا الكلام انسوه"، دون أن تفسر ماذا حدث لها، وعادت بعدها واستكملت فقرتها.
السيناريست- محمد- حفظي- رئيسا- لمهرجان- القاهرة- السينمائي (4)

20 فيلما من «الواقع الافتراضي» بالدورة 41 للقاهرة السينمائي

يعلن مهرجان القاهرة السينمائي، برئاسة محمد حفظي، عن مشاركة 20 فيلما في برنامج "الواقع الافتراضي -Virtual Reality"، خلال الدورة 41 التي تنطلق 20 نوفمبر الجاري، وتستمر حتى 29 من الشهر نفسه. البرنامج الذي استحدثه مهرجان القاهرة العام الماضي، وتديره نانسي علي، يتيح لجمهور المهرجان فرصة فريدة من نوعها بتجربة تقنية الواقع الافتراضي، التي تحول المشاهد من مجرد متلقٍّ إلى مشارك فعال يملك القدرة على الانتقال إلى عوالم مختلفة تماما عن عالمه، من خلال نظارة يرتديها تدخله العالم الافتراضي الذى يتناوله الفيلم.
السيناريست- محمد- حفظي- رئيسا- لمهرجان- القاهرة- السينمائي (2)

4 نوفمبر.. القاهرة السينمائي يكشف تفاصيل الدورة 41

يعقد مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، في الثانية عشرة من ظهر يوم الإثنين الموافق 4 نوفمبر المقبل، مؤتمرًا صحفيا للإعلان عن تفاصيل الدورة 41 التي تحمل اسم مديره الفني الراحل يوسف شريف رزق الله، وتقام خلال الفترة من 20 وحتى 29 نوفمبر المقبل برئاسة المنتج محمد حفظي. المؤتمر الذي يقام في قاعة كليوباترا بفندق إنتركونتيننتال سميراميس، تكشف خلاله إدارة المهرجان عن قوائم الأفلام المتنافسة في المسابقات والبرامج المختلفة، كما تعلن أيضا عن أبرز الورش وجلسات النقاش التي من المقرر إقامتها بمشاركة أبرز صناع السينما العالميين.
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