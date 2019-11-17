سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

وزير التنمية المحلية: «لا حصانة لأحد في منصبه والفيصل هو الأداء»

تحرير:أ.ش.أ ١٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٣٠ م
وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية
أكد وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، أنه "لا حصانة لأحد في منصبه " وأن الفيصل هو الأداء، وأن الجميع متابع بدقة وشفافية وعدالة، وأن الفرص متاحة للترقي للمتميزين والجزاء في انتظار المقصرين. جاء ذلك مساء اليوم الأحد خلال استعراض وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى لجهود الوزارة، فيما يخص اختيار قيادات الادارة المحلية، وما تم خلال الفترة الماضية، وذلك أثناء حضوره اجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب برئاسة أحمد السجينى.
وقال شعراوى، إن منظومة القيادات بالإدارة المحلية هى عصب القيادة والسيطرة على محاور ومقدرات التنمية بالمحافظات، وإن المنظومة تتولى تنفيذ سياسات الدولة والحكومة والوزارة وتحويلها إلى برامج تنفيذية، بما يضمن تحقيق التنمية في المجتمعات المحلية، وكذلك السيطرة الإدارية على الوحدات المحلية (المراكز / المدن
اقرأ المزيد
تصويت-داخل-مجلس-النواب-البرلمان

النواب يوافق على تقرير قانون هيئة الشرطة من حيث المبدأ

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، من حيث المبدأ، على تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، وذلك فيما هو متعلق بمعاشات ضباط وأفراد الشرطة بعد العديد من الشكاوى بشأن سوء أوضاعها. جاء ذلك الأحد، حيث تضمن تقرير اللجنة أن التعديلات جاءت توازيًا مع صدور القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لكفالة أوجه الرعاية الاجتماعية وتحسين المعاشات وتوفير المزايا التأمينية للعاملين في الدولة.
الاستعداد -لمواجهة -الأمطار -الغزيرة -بالمحافظات (10)

سحب 140 ألف متر مكعب من مياه الأمطار بشوارع العريش

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في شمال سيناء، عن سحب 140 ألف متر مكعب من مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية ومن الميادين العامة بمدينة العريش، إذ أكد المهندس سعيد بدة، رئيس مجلس إدارة الشركة، والعضو المنتدب، في تصريح أدلى به اليوم الأحد، أنه فور سقوط الأمطار وتكوين تجمعات المياه فى الشوارع والميادين بمدينة العريش، تم الدفع بعدد 12 سيارة كسح، و3 سيارات نافوري، و4 ماكينات دويتس لشفط المياه، مضيفًا أنه تم سحب 140 ألف متر مكعب من مياه الأمطار، إلى جانب أعمال الصرف الصحي.
محمد-شاكر-وزير-الكهرباء-02

الكهرباء عن سقوط «برج أوسيم»: قديم وغير مستخدم

كشفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، حقيقة ما تم تداوله، اليوم الأحد، بشأن ملابسات سقوط برج كهرباء ضغط عالٍ بقرية سقيل، التابعة لمركز أوسيم، شمال محافظة الجيزة. وقالت الوزارة في بيان، إنه في أثناء فك أحد الأبراج جهد 220 كيلوفولت غير المستخدمة داخل محطة غرب القاهرة لإنتاج الكهرباء عن طريق أحد المقاولين التابعين للقطاع الخاص والمتعاقد معه لرفع البرج القديم سقطت أجزاء من هذا البرج على بعض العاملين التابعين للمقاول، ما أدى إلى حدوث إصابات لهم، ونقلوا إلى المستشفى.
مجلس-النواب (1)

عبد العال يكشف موعد مناقشة قانون مجلس النواب

قال رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، إن البرلمان سوف يناقش في نهاية دور الانعقاد الحالي "قانون مجلس النواب"، وسيتضمن نص يفيد ضم مدة الخمس سنوات التي يستغرقها انعقاد المجلس (الفصل التشريعي)، إلى مدة خدمة ضباط الشرطة الذين استقالوا من أجل الترشح فى انتخابات مجلس النواب، جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، التى تناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، تعقيبا على النائب شكري الجندي.
اقرأ المزيد من الأخبار
مجلس-النواب (1)

نائبة: تغيير قانون الأحوال الشخصية طوق نجاة للملايين

قالت النائبة مايسة عطوة وكيلة لجنة القوى العاملة، إن إعلان الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، مناقشة قانون الأحوال الشخصية خلال 60 يوما سواء أرسلت الحكومة مشروع قانونها أم لم ترسله، يؤكد رغبة المجلس في إنجاز واحد من أهم التشريعات التي تحتاج إلى التغيير الجذري في أسرع وقت نظرا لمرور قرن من الزمان على القانون الحالي، مؤكدة أن القانون الحالي بدلا من أن يخفف من أزمات الطلاق ويحل مشكلات المواطنين أصبح سبب رئيسي في خلق الخلافات وزيادة المعاناة، فالتعديلات التي أدخلت على القانون خلال السنوات الماضية كانت بهدف دعم المرأة وتحقيق مكتسبات لها.
الامطار-تعرقل-حركة-السيارات-بالكورنيش-الجديد-في-مطروح (4)

البرلمان للحكومة: البلد بتغرق في شبر ميه

طالب علاء والى عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، الحكومة بسرعة وضع خطة عاجلة لاستغلال مياه الأمطار في الوقت الذي تحتاج فيه الدولة المصرية الآن الحفاظ على كل قطرة ماء، وعدم تحول النعمة إلى نقمة وتعطيل مصالح المواطنين ما ينتج عنه خسائر مادية ومعنوية، الأمر الذي يؤدي إلى توقف عدد من مجالات التنمية والاستثمار وينعكس ذلك بآثار سلبية، متسائلا: "أين المنظومة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بكل محافظات الجمهورية، والتي تعمل على رفع الوعي المجتمعي وبناء ثقافة قادرة على التعامل مع المخاطر والاستعداد المسبق لمواجهتها؟".
النائب-محمد-فؤاد

طلب إحاطة بشأن انخفاض مساهمة القطاع الخاص في النمو

تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد، بشأن انخفاض مساهمة القطاع الخاص فى تحقيق النمو الاقتصادي، على الرغم من وجود بيئة استثمارية خصبة ومناخ مناسب، موضحا أن المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، سبق وأن كتبت عبر حسابها الشخصى على "تويتر"، بأنها عقدت لقاء بنًاء مع رئيس الوزراء، وأن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري حقق خطوات كبيرة نحو الاستقرار.
على-عبد-العال-رئيس-مجلس-النواب (1)

رئيس البرلمان: «تركة» نظام مبارك كانت غارقة في الفساد

أكد رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، أن ما يتم حاليا من مشروعات في مصر جاء ليتدارك ما تم إهماله من مشروعات خلال 30 عام ماضية. جاء ذلك في كلمته خلال الجلسه العامة للمجلس اليوم الثلاثاء، خلال مناقشة عدد من الأسئلة وطلبات الإحاطه المقدمة لوزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار. وقال رئيس مجلس النواب: "إن التركة التي تركها النظام السابق قبل 25 يناير، كانت ثقيلة وكانت البلاد غارقة في الإهمال والفساد وتم تهريب الكثير من الثروات".
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]