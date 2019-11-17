مران الأهلي.. عودة ميشيل والتدريب على العرضيات

تحرير:أحمد سعيد ١٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٣٦ م

يانكون ميشيل مدرب حراس الاهلي

واصل فريق الكرة بالأهلي، تدريباته الجماعية، مساء اليوم الأحد على استاد مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهتي الجونة في الدوري والنجم الساحلي في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، واشتمل مران الفريق على جانب بدني تحت إشراف توماس بينكيل مخطط الأحمال، كما خصص رينيه فايلر المدير الفني فقرة مطولة في المران للتصويب على المرمى. كما اشتمل مران الأهلي على فقرة للكرات العرضية، وذلك ضمن البرنامج التدريبي الذي يخوضه الفريق خلال المرحلة الثانية من فترة الإعداد والتي تشتمل على إقامة تجربة ودية يوم الثلاثاء المقبل أمام فريق الاتصالات.

وعقد فايلر جلسة خاصة مع حمدي فتحي لاعب الفريق على هامش المران قبل سفر الأخير غدًا إلى ألمانيا للخضوع لجراحة غضروف الركبة، بعد تعرضه للإصابة خلال وجوده في معسكر المنتخب، واطمأن فايلر على حالة اللاعب قبل ساعات من سفره إلى ألمانيا لبدء رحلته العلاجية، كما حرص سيد عبدالحفيظ مدير الكرة على عقد جلسة مطولة