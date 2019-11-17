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الجيش اللبناني: حريصون على أمن المتظاهرين والمواطنين

تحرير:أ.ش.أ ١٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٣٩ م
لبنان
لبنان
أكد قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، أن الجيش مسئول عن أمن المتظاهرين وكافة المواطنين اللبنانيين، وأن المؤسسة العسكرية بذلت جهودا كبيرة تتسم بالاحتراف والانضباط في التعامل مع الأحداث الاستثنائية التي يشهدها لبنان، مستشهدا على صحة حديثه بعدد من الدول التي شهدت أحداث تظاهر واحتجاج مماثلة وكان الوضع مختلفا إذ سقطت خلالها أعداد كبيرة من الضحايا. جاء ذلك خلال تفقد قائد الجيش اللبناني، اليوم الأحد، لوحدات القوات المسلحة المنتشرة في العاصمة بيروت ومحافظة جبل لبنان، والتي تنفذ مهمات حفظ الأمن في ظل الاحتجاجات والمظاهرات.
ونوه العماد جوزاف عون بالجهود التي يقوم بها العسكريون خلال هذه الظروف الاستثنائية، مشيرا إلى أنهم أظهروا وعيا كبيرا في تعاملهم مع الأحداث، مما فوّت الفرصة على من يريد "الاصطياد في الماء العكر".. مشددا على أن الجيش يعمل ويتصرف وفقا لما يراه مناسبا.وأثنى قائد الجيش على مستوى الاحتراف والانضباط والجرأة
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احتجاجات إيران

مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في احتجاجات رفع البنزين بإيران

أفادت مصادر إيرانية معارضة، اليوم الأحد، بمقتل متظاهر وإصابة 3 آخرين، جراء إطلاق قوات الأمن النار على المحتجين في أصفهان. وعلى الصعيد ذاته، قدم نائب في البرلمان عن مدينة بوكان الإيرانية استقالته احتجاجا على رفع أسعار البنزين، حسبما ذكرت قناة روسيا اليوم. وتشهد عدة مدن إيرانية احتجاجات منذ منتصف ليل الخميس وحتى اليوم، وذلك بعد تطبيق قرار رفع أسعار البنزين حيث اصطفت طوابير سيارات المواطنين الذين امتنعوا عن تعبئة الوقود بالأسعار الجديدة مطالبين بإلغاء القرار.
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إصابة طفلين فلسطينيين برصاص الاحتلال شمال رام الله

أصيب، اليوم الأحد، طفلان فلسطينيان برصاص الاحتلال الإسرائيلي عند مدخل مخيم الجلزون شمال رام الله وسط الضفة الغربية، ووصفت حالتهما بالخطيرة، إذ أوضح رائد دلايشة من اللجنة الشعبية في المخيم، أن الطفلين رامي راجي التايه (13عاما)، وأمير ايهاب الزبيدي (14 عاما) أصيبا برصاص الاحتلال بعد خروجهما من مدرسة ذكور الجلزون، بعد أن قدمت دوريات الاحتلال وتعمدت استفزاز الطلبة لدى خروجهم من المدرسة ما أدى الى اندلاع مواجهات في محيط المدرسة، مشيرًا إلى أن الطفل التايه أصيب بثلاث رصاصات في اليد والزبيدي بشظايا في الصدر نقلا على إثر ذلك بسيارة خاصة إلى المستشفى.
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رئيس الحكومة التونسية أمام اختبار صعب ومشهد مشتت

يعقد التونسيون الكثير من الآمال على الحكومة المرتقبة بقيادة الحبيب الجملي الذي تم تكليفه من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، بعد تقديم حركة النهضة التونسية له كمرشح رسمي لرئاسة الوزراء. رئيس الجمهورية كلف الحبيب الجملي بتشكيل الحكومة الجديدة، خلال مدة لا تتجاوز شهرين، بحسب ما ينص عليه الدستور التونسي ليقدم تشكيلة حكومته للبرلمان على أن تنال ثقة غالبية 109 أصوات. يأتي تكليف الجملي بعد انتخاب راشد الغنوشي زعيم ومؤسس حزب النهضة ذي المرجعية الإسلامية الأربعاء، رئيسا للبرلمان بغالبية 123 صوتا بعد أن حصل على دعم منافسه حزب "قلب تونس".
الحكومة الكويتية

تجاوزات «صندوق الجيش» وسر استقالة الحكومة الكويتية

شهدت الأسرة الحاكمة في الكويت حالة من عدم الاستقرار بعد اتهامات بهدر المال العام وخلافات بين الوزراء، وتقدم عدد من النواب بطلب استجواب للحكومة، تمثل في استجوابين نيابيين قدما ضد وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان جنان بوشهري، ووزير المالية نايف الحجرف، تخص اتهامات بهدر المال العام وتبعها تقديم الحكومة استقالتها. وجاءت استقالة الحكومة بعد يومين من استقالة وزيرة الأشغال العامة في مجلس الأمة خلال استجواب لها، كما تأتي قبل جلسة كانت مقررة لمجلس الأمة الأربعاء المقبل لبحث طلب طرح الثقة بوزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح.
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الرئيس اللبناني: الثقة مفقودة بين الشعب والحكومة

قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، إن الثقة مفقودة بين الشعب والحكومة، مضيفا أن ذلك يستدعي حكومة جديدة، مؤكدًا في مقابلة تلفزيونية، أنه طالب بالحوار مع المحتجين لتجاوز الأزمة، لافتًا إلى أن الحوار ما زال مطلوبا ولا بد منه، مشيرًا إلى أنه وجه نداء للمتظاهرين 3 مرات لتوحيد الساحات وللعمل سويا من أجل الإصلاحات، لكنه لم يجد تجاوبا، مضيفًا: «الآن مرحلة بناء الدولة والاقتصاد ولم يكن هناك تجاوب معي من مجمل الشعب اللبناني»، وتابع قائلا: «لي مواقف ترددت في المظاهرات ليس في التعابير ذاتها، بل نفس المعنى وبخطابات رسمية بحضور الحكومة، عن فقدان الثقة ومكافحة الفساد»، متسائلا: «إذا لا يوجد محاور مقابل للمعتصمين والمتظاهرين مع من سيتحاورون؟».
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بأمر الجيش.. فتح معظم الطرق المغلقة في لبنان

أخلت تجمعات المتظاهرين والمحتجين في عدد كبير من المناطق اللبنانية، الطرق الرئيسية والفرعية، امتثالا لأوامر الجيش والقوى الأمنية بضرورة فتح الطرق وعدم إعاقة حركة السير، على نحو أعاد انسيابية المرور وتدفق السيارات إلى طبيعتها في عموم لبنان. وكان المتظاهرون قد نزلوا بكثافة إلى الشوارع في ساعة متأخرة من مساء أمس، في العاصمة بيروت وعدد كبير من المحافظات، وقطعوا مجموعة من الطرق السريعة والرئيسية والفرعية والجسور ونصبوا الخيم في منتصفها، معتبرين أن السلطات السياسية تماطل في الاستجابة لمطالب الاحتجاجات الشعبية المستمرة منذ أسبوعين.
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الرئيس اللبناني: التظاهرات فتحت الباب على الإصلاح الكبير

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أن ما شهده لبنان من تظاهرات فتح الباب على الإصلاح الكبير، مشيرا إلى أنه إذا برزت عوائق أمام تحقيق الإصلاحات، فإن الشعب سينزل مجددا إلى الشارع لأنه في حالة ترقب ومتحفز، قائلًا خلال استقباله اليوم الأربعاء، عددا من الوفود، إن لبنان ستكون له حكومة نظيفة، مؤكدًا أن أوجه الفساد معروفة للجميع، وأنه يجب أن يتم محاسبة الفاسدين وإخضاعهم للمحاكمات، مضيفًا: «من الآن وصاعدا تغيرت الأجواء الاجتماعية وأصبح اللبنانيون يصرخون معنا بما نطالب به في توجهاتنا، لقد كنت دائما أنادي بمحاربة الفساد، وكان مرتكبوه يشكلون حاجزا أمام تحقيق ما نريده».
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رسميا.. الحريري يتقدم باستقالته استجابة لمطالب الشعب

أعلن سعد الحريري استقالته من رئاسة الحكومة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، كما كان متوقعا، منفذا بذلك أبرز مطالب الاحتجاجات غير المسبوقة التي تجتاج البلاد منذ أكثر من أسبوعين. وفي كلمة مباشرة وجهها إلى الشعب اللبناني، أوضح الحريري الاستقالة جاءت استجابة إلى مطالب الشعب، قائلا: «إنه سيتجه إلى قصر بعبدا الرئاسي من أجل تقديم الاستقالة إلى الرئيس، ميشال عون»، متابعًا: «منذ 13 يوما والشعب اللبناني ينتظر قرارا بحل سياسي يوقف التدهور. وأنا حاولت خلال هذه الفترة أن أجد مخرجا نستمع من خلاله لصوت الناس ونحمي البلد من المخاطر الأمنية والاقتصادية والمعيشية».
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