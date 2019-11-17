تعرف على نظام وجدول مباريات يورو 2020

من المقرر أن تبدأ بطولة يورو 2020 يوم 12 يونيو المقبل، وقرر الاتحاد الأوروبي أن تستضيف البطولة 12 دولة بدلا من دولة وحيدة فقط حسب نظام البطولات السابقة
أوشكت تصفيات أمم أوروبا (يورو 2020) على الانتهاء، حيث صعد 17 فريقا حتى الآن من أصل 24، وتضم قائمة المتأهلين حتى الآن، وتضم قائمة المتأهلين حتى الآن كلا من: إنجلترا، التشيك، أوكرانيا، البرتغال، ألمانيا، هولندا، كرواتيا، إسبانيا، السويد، بولندا، النمسا، فرنسا، تركيا، ببلجيكا، روسيا، إيطاليات وفنلندا.
ومن المقرر أن تبدأ النسخة السادسة عشرة من بطولة يورو 2020 بشكلها الجديد في 12 من يونيو حتى 12 من يوليو من نفس العام، وسوف تستضيف البطولة 12 دولة من القارة الأوروبية.
وسبق أن صرح ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي السابق؛ أن استضافة 12 مدينة مختلفة لمنافسات البطولة يحدث لمرة واحدة، للاحتفال بالذكرى 60 لتأسيس بطولة أوروبا لكرة القدم.
وتأتي البلاد المستضيفة والملاعب للبطولة على النحو التالي:
هولندا (أمستردام).
أذربيجان (باكو).
إسبانيا (بيلباو).
رومانيا (بوخارست).
الدنمارك
وسبق أن صرح ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي السابق؛ أن استضافة 12 مدينة مختلفة لمنافسات البطولة يحدث لمرة واحدة، للاحتفال بالذكرى 60 لتأسيس بطولة أوروبا لكرة القدم.
وتأتي البلاد المستضيفة والملاعب للبطولة على النحو التالي:
هولندا (أمستردام).
أذربيجان (باكو).
إسبانيا (بيلباو).
رومانيا (بوخارست).
الدنمارك (كوبينهاجن).
المجر (بودباست).
أيرلندا (كوبنهاجن).
سكوتلندا (جلاسكو) ملعب هامبدن بارك.
إنجلترا (لندن) ملعب ويمبلي.
ألمانيا (ميونخ) أليانز أرينا.
إيطاليا (روما) ملعب أولمبياكو.
روسيا (سان بطرسبرج) ملعب كريستوفسكي.
ومن المقرر أن يستضيف ملعب أولمبياكو في روما مباراة الافتتاح يوم 12 يونيو، وملعب ويمبلي بلندن لنصف النهائيات والنهائي.
ميعاد القرعة ونظامها
ستجرى قرعة النهائيات في مركز المؤتمرات بروميكسبو بالعاصمة الرومانية بوخارست في 30 نوفمبر في تمام السادسة بتوقيت شرق أوروبا، سيتم تقسيم المنتخبات لـ ست مجموعات من أربع فرق.
تم تقسيم المدن المستضيفة إلى ست مجموعات مختلفة، كل مجموعة تستضيفها مدينتان، حددت المدن عن طريق السحب العشوائي الذي تم في 7 ديسمبر 2017.
سيتم تقسيم التصنيفات الـ 24 منتخب إلى ست مجموعات على أساس:
1- المركز من المجموعة.
2- النقاط.
3- فرق الأهداف.
4- الأهداف المسجلة.
5- الأهداف خارج الأرض.
6- عدد الانتصارات.
7- عدد مرات الفوز.
8- مجموع النقاط الأدنى.
9- الترتيب العام فى اليوفيا.
جدول المجموعات لبطولة يورو 2020
يستضيف كل استاد ثلاث مباريات لمرحلة المجموعات، من المقرر إجراؤها في الفترة ما بين 12 يونيو و 24 يونيو.
تم اختيار المدن المضيفة لمراحل المجموعات على النحو التالي:
المجموعة الأولى: روما وباكو.
المجموعة الثانية: سانت بطرسبرج وكوبنهاجن.
المجموعة الثالثة: أمستردام وبوخارست.
المجموعة الرابعة: لندن وجلاسكو.
المجموعة الخامسة: بلباو ودبلن.
المجموعة السادسة: ميونيخ وبودابست.
كل دولة مضيفة مؤهلة ستلعب على الأقل مباراتين على أرضها في مراحل المجموعات.
سيصل الفائزون والوصيفون من كل مجموعة إلى دور الـ16، بالإضافة إلى أفضل أربعة فرق في المركز الثالث.
دور الـ 16
تستضيف كل مدينة مباراة من دور الـ16 أو ربع نهائي، قبل أن تنفرد لندن باستضافة نصف النهائي والنهائي. ولا توجد مباراة لتحديد المركز الثالث.
27 يونيو: الصاعد من صدارة المجموعة الأولى، يتلقي ثاني المجموعة الثالثة في لندن، والصاعد من وصافة المجموعة الأولى يلتقي وصيف المجموعة الثانية في أمستردام.
28 يونيو: الصاعد من صدارة المجموعة الثانية يلتقي أفضل ثالث من الأولى أو الرابعة أو الخامسة أو السادسة فى بيلباو، بينما الصاعد من المجموعة الثالثة يلتقي أفضل ثالث من المجموعة الثالثة أو الرابعة أو السادسة.
29 يونيو: الثاني من المجموعة الرابعة يلتقي ثاني المجموعة الخامسة في كوبنهاجن، وأول المجموعة السادسة يلتقي أفضل ثالث من المجموعة الأولى أو الثانية أو الثالثة في بوخارست.
30 يونيو: يتلقي أول المجموعة الخامسة أفضل ثالث من المجموعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة في جلاسكو، وأول المجموعة الرابعة أمام ثاني المجموعة السادسة في دوبلين.
الدور ربع النهائي
3 يوليو: سانت بطرسبرج وميونيخ.
4 يوليو: باكو وروما.