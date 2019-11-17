تعرف على نظام وجدول مباريات يورو 2020

من المقرر أن تبدأ بطولة يورو 2020 يوم 12 يونيو المقبل، وقرر الاتحاد الأوروبي أن تستضيف البطولة 12 دولة بدلا من دولة وحيدة فقط حسب نظام البطولات السابقة

تحرير:محمد جمال ١٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٢٤ م

يورو 2020

أوشكت تصفيات أمم أوروبا (يورو 2020) على الانتهاء، حيث صعد 17 فريقا حتى الآن من أصل 24، وتضم قائمة المتأهلين حتى الآن، وتضم قائمة المتأهلين حتى الآن كلا من: إنجلترا، التشيك، أوكرانيا، البرتغال، ألمانيا، هولندا، كرواتيا، إسبانيا، السويد، بولندا، النمسا، فرنسا، تركيا، ببلجيكا، روسيا، إيطاليات وفنلندا. ومن المقرر أن تبدأ النسخة السادسة عشرة من بطولة يورو 2020 بشكلها الجديد في 12 من يونيو حتى 12 من يوليو من نفس العام، وسوف تستضيف البطولة 12 دولة من القارة الأوروبية.

وسبق أن صرح ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي السابق؛ أن استضافة 12 مدينة مختلفة لمنافسات البطولة يحدث لمرة واحدة، للاحتفال بالذكرى 60 لتأسيس بطولة أوروبا لكرة القدم. وتأتي البلاد المستضيفة والملاعب للبطولة على النحو التالي: هولندا (أمستردام). أذربيجان (باكو). إسبانيا (بيلباو). رومانيا (بوخارست). الدنمارك