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المقاولون العرب: متحف قناة السويس الجديد إضافة لمنطقة القناة

تحرير:محمد مصباح ١٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٣٣ م
متحف قناة السويس
متحف قناة السويس
أكد المهندس مبارك منصور، رئيس قطاع القناة وسيناء بشركة المقاولون العرب، أن الشركة تقوم بأعمال إنشائية وترميم أول مبنى إداري لقناة السويس وإعادته لسالف عهده إبان الافتتاح التاريخي لقناة السويس عام 1869 وتأهليه ليكون متحفا عالميا يحكى تاريخ قناة السويس منذ نشأتها حتى افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لقناة السويس الجديدة، جاء ذلك خلال زيارة الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس يرافقه الدكتور خالد العناني وزير الآثار ووفد جمعية أصدقاء ديليسيبس الفرنسية ونواب وقيادات الشعبية والتنفيذية بمحافظة الإسماعيلية للمتحف.
وأضاف مبارك، أن المشروع أيضا يشمل إدارج استراحة فرديناند ديلسبيس داخل المتحف ويتضمن أيضا عمل جدارية تذكارية تحكى تاريخ قناة السويس ويشغل مساحة عشرة آلاف متر مسطح تمثل مساحة المبانى المشغولة منها 5500 متر مسطح وبدروم بمساحة 1200 متر مسطح، كما يشمل المشروع شبكة أنفاق داخلية ممتدة خارج نطاق المتحف. وأشار
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ياسر رزق: السيسي الأنسب والأصلح لبناء مصر الحديثة (فيديو)

أكد الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة «أخبار اليوم»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يلتمس الأعذار لبعض المسئولين أمام الرأي العام، ولكنه يكون حادًا معهم في الاجتماعات الرسمية. وأضاف «رزق»، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم الأحد، أن السيسي هو الأنسب والأصلح في ذلك التوقيت، لكي نستطيع بناء الدول الحديثة الثالثة، بعد دولة محمد على التي أجهضت في معاهدة لندن عام 1840، ودولة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر التي أصيبت في عدوان 1967.
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خالد الجندي: العرب ينفقون 5 ملايين دولار سنويا على المشعوذين

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن الرقية الشرعية أصبحت سبوبة للبعض، حيث يتعاملون وكأن معهم مفاتيح الجنة والملائكة، كما أن التنوير مهمة ثقيلة جدًا وهناك فارق بين الصالح والمصلح لأن الصالح «على قفا من يشيل»، بينما المٌصلح «معدود على أصابع اليد». وأضاف «الجندي»، خلال برنامجه «لعلهم يفقهون»، والمذاع على قناة «DMC»، أنه لا يجب استغلال الغيبيات بل تركها للمسار الإيماني الخاص بها، مثل موضوع الحور العين الذى يستغله البعض لتغييب العقول، وهو ما يُضيع الشباب وينشر الإرهاب ويفكك الدول، بسبب الفهم الخاطئ للغيبيات.
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وزير التنمية المحلية: «لا حصانة لأحد في منصبه والفيصل هو الأداء»

أكد وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، أنه "لا حصانة لأحد في منصبه " وأن الفيصل هو الأداء، وأن الجميع متابع بدقة وشفافية وعدالة، وأن الفرص متاحة للترقي للمتميزين والجزاء في انتظار المقصرين. جاء ذلك مساء اليوم الأحد خلال استعراض وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى لجهود الوزارة، فيما يخص اختيار قيادات الادارة المحلية، وما تم خلال الفترة الماضية، وذلك أثناء حضوره اجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب برئاسة أحمد السجينى.
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النواب يوافق على تقرير قانون هيئة الشرطة من حيث المبدأ

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، من حيث المبدأ، على تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، وذلك فيما هو متعلق بمعاشات ضباط وأفراد الشرطة بعد العديد من الشكاوى بشأن سوء أوضاعها. جاء ذلك الأحد، حيث تضمن تقرير اللجنة أن التعديلات جاءت توازيًا مع صدور القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لكفالة أوجه الرعاية الاجتماعية وتحسين المعاشات وتوفير المزايا التأمينية للعاملين في الدولة.
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أسامة ربيع يُعلن موعد افتتاح متحف هيئة قناة السويس

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن هناك تحديث يتم لأسطول الوحدات البحرية وإجراء إصلاحات هيكيلية وإدارية للشركات التابعة والعمل بالتوازي على رفع تصنيف الترسانات وأن خطة التطوير تمتد إلى تحديث أسطول الكراكات بالهيئة، لافتا أنه تم التعاقد بالفعل على شراء كراكتين جديدتين من المقرر دخولهما الخدمة بحلول عام ????، لافتا إلى اهتمام الهيئة بتطوير نظام العمل بها على كافة الأصعدة وذلك بتفعيل تطبيقات التحول الرقمي وتعميمها في كافة المعاملات مع التركيز على الإصلاح الإداري وتطوير الأداء وتمكين الطاقات الشابة المتميزة وذلك خلال احتفالية هيئة قناة السويس بالذكرى الـ150 على افتتاحها.
السفينة MSC GULSUN تعبر القناة في أول رحلة لها عبر قناة السويس 9أغسطس 2019

1.3 مليون سفينة عابرة بقناة السويس منذ افتتاحها للملاحة العالمية

شهد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، والدكتور خالد العناني وزير الآثار اليوم الأحد احتفالية الهيئة، بمناسبة مرور 100 عاما على افتتاح قناة السويس للملاحة البحرية، وذلك بالمارينا الجديد شرق القناة بمحافظة الإسماعيلية، وحضر الاحتفالية كلا من السفير الفرنسي والسفير البقمي، والسفير عبد الرؤوف الريدي الرئيس الشرفي للمجلس المصري الشئون الخارجية، والأمير حسين طوسون، وعدد من ممثلي التوكيلات الملاحية العالمية وخبراء النقل البحري، وأعضاء جمعية أصدقاء فرديناند ديليسبس.
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السيسي يصدر قرارين جمهوريين بشأن شمال سيناء والسويس

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرار رقم 556 لسنة 2019، بتخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة شمال سيناء لصالح المحافظة لاستخدامها في إقامة تجمعات تنموية، كما أصدر السيسي، قرار رقم 557 لسنة 2019، بإعادة تخصيص مساحة 341.80 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة السويس، لاستخدامها في إقامة محطتي توليد كهرباء شمال غرب خليج السويس. وتم نشر القراران في الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية)، في عددها الصادر اليوم الخميس.
ستيفان روماتيه سفير فرنسا لدى مصر

سفير فرنسا: الحزن عم بلادنا لحظة تأميم قناة السويس

?قال السفير الفرنسي ستيفان روماتيه، إنه على علم بمدى أهمية قناة السويس بالنسبة لمصر، فهي لا تمثل أهمية اقتصادية فقط، وعند حفرها كانت شريان حياة بالنسبة لكلا البلدين، مضيفا: "ما يبهرني في قناة السويس هو بقاءها في ذاكرة الفرنسيين، ومن عملوا بها حتى تأميمها، كما أنها تستمر في توطيد العلاقات بين البلدين، وسوف تظل حية في الأذهان"، معبرًا عن فخره بمشاركة بلاده في هذا المشروع العظيم، مؤكدا قوة العلاقات بين البلدين، خلال افتتاح مؤتمر بعنوان "قناة السويس.. مكان الذكريات"، بمكتبة الإسكندرية بمناسبة مرور 150 عامًا على حفر قناةً السويس.
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