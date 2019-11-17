المقاولون العرب: متحف قناة السويس الجديد إضافة لمنطقة القناة

تحرير:محمد مصباح ١٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٣٣ م

متحف قناة السويس

أكد المهندس مبارك منصور، رئيس قطاع القناة وسيناء بشركة المقاولون العرب، أن الشركة تقوم بأعمال إنشائية وترميم أول مبنى إداري لقناة السويس وإعادته لسالف عهده إبان الافتتاح التاريخي لقناة السويس عام 1869 وتأهليه ليكون متحفا عالميا يحكى تاريخ قناة السويس منذ نشأتها حتى افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لقناة السويس الجديدة، جاء ذلك خلال زيارة الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس يرافقه الدكتور خالد العناني وزير الآثار ووفد جمعية أصدقاء ديليسيبس الفرنسية ونواب وقيادات الشعبية والتنفيذية بمحافظة الإسماعيلية للمتحف.

وأضاف مبارك، أن المشروع أيضا يشمل إدارج استراحة فرديناند ديلسبيس داخل المتحف ويتضمن أيضا عمل جدارية تذكارية تحكى تاريخ قناة السويس ويشغل مساحة عشرة آلاف متر مسطح تمثل مساحة المبانى المشغولة منها 5500 متر مسطح وبدروم بمساحة 1200 متر مسطح، كما يشمل المشروع شبكة أنفاق داخلية ممتدة خارج نطاق المتحف. وأشار