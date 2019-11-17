صافرة سنغالية لمباراة مصر وجنوب إفريقيا

تحرير:أحمد سعيد ١٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤٠ م

منتخب مصر

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، إسناد مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام نظيره الجنوب إفريقي في نصف نهائى البطولة للحكم السنغالى داودا جوييه، وهو نفس الحكم الذي أدار مباراة الفراعنة أمام نظيره الغانى في دور المجموعات بأمم إفريقيا تحت 23 عامًا، والتى انتهت لصالح الفراعنة بثلاثة أهداف مقابل هدفين. ويستعد المنتخب الأولمبى لمواجهة نظيره الجنوب إفريقي، في الثامنة مساء الثلاثاء المقبل، بملعب استاد القاهرة الدولى في نصف نهائى كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

واجتمع الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأوليمبي بقيادة شوقي غريب، أمس السبت، لوضع خطة الاستعداد لمباراة جنوب إفريقيا، حيث يدرس الجهاز الفني الذي يضم معتمد جمال ومحمد شوقي وأسامة عبدالكريم وكمال عبدالواحد ووائل رياض، منتخب جنوب إفريقيا من كل الجوانب الفنية والبدنية. وحقق منتخب مصر الأوليمبي، فوزًا ثمينًا