رياضة

صافرة سنغالية لمباراة مصر وجنوب إفريقيا

تحرير:أحمد سعيد ١٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤٠ م
منتخب مصر
منتخب مصر
قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، إسناد مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام نظيره الجنوب إفريقي في نصف نهائى البطولة للحكم السنغالى داودا جوييه، وهو نفس الحكم الذي أدار مباراة الفراعنة أمام نظيره الغانى في دور المجموعات بأمم إفريقيا تحت 23 عامًا، والتى انتهت لصالح الفراعنة بثلاثة أهداف مقابل هدفين. ويستعد المنتخب الأولمبى لمواجهة نظيره الجنوب إفريقي، في الثامنة مساء الثلاثاء المقبل، بملعب استاد القاهرة الدولى في نصف نهائى كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.
واجتمع الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأوليمبي بقيادة شوقي غريب، أمس السبت، لوضع خطة الاستعداد لمباراة جنوب إفريقيا، حيث يدرس الجهاز الفني الذي يضم معتمد جمال ومحمد شوقي وأسامة عبدالكريم وكمال عبدالواحد ووائل رياض، منتخب جنوب إفريقيا من كل الجوانب الفنية والبدنية. وحقق منتخب مصر الأوليمبي، فوزًا ثمينًا
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تتويج-النجم -الساحلي -بكأس زايد‎ (1)

النجم: تعيين جاريدو مدربا للفريق.. وإصابتين بالصليبي

أعلن قيس عاشور المتحدث الرسمي لنادي النجم الساحلي التونسي إصابة ثنائي الفريق المدافع عامر العمراني وحارس المرمى وليد كريدان بقطع في الرباط الصليبي، قال عاشور في تصريحات لبرنامج "شجع مصر" عبر إذاعة راديو مصر: "المدافع عامر العمراني والحارس وليد كريدان تعرضا للإصابة ذاتها بقطع في الرباط الصليبي والإصابة جاءت خلال المباراة الودية التي جمعت الفريق بنظيره البنزرتي قبل أيام". وأعلن قيس عاشور تعيين الإسباني خوان كارلوس جاريدو مديرا فنيا للفريق على أن يصل تونس غدًا لتوقيع العقود.
مباراة -مصر -والكاميرون (5)

الكاف يعدل مواعيد مباريات نصف نهائي الأمم الإفريقية

قررت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، إقامة مباراتي الدور قبل النهائي من المسابقة على استاد القاهرة الدولي، وحسب ما أوضحته اللجنة المنظمة، فإن مباراة مصر وجنوب أفريقيا كان مقررًا لها أن تقام في استاد القاهرة، على أن تلعب مواجهة غانا وكوت ديفوار في استاد السلام. إلا أنه تقرر نقل مباراة غانا وكوت ديفوار لتقام في استاد القاهرة الدولي، على أن تنطلق في الرابعة من مساء الثلاثاء القادم، بدلًا من الخامسة.
أليو ديانج

صدمة جديدة للأهلي.. إصابة ديانج في العضلة الضامة

صدمة جديدة تعرض لها الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري رينيه فايلر، بعد أن أثبتت الأشعة إصابة المالي أليو ديانج لاعب خط وسط المارد الأحمر بمزق في العضلة الضامة، يحتاج على أثرها فترة طويلة من أجل العلاج، لتتوالى المصائب على رأس الجهاز الفني وخاصة في مركز وسط الملعب بعد أن بدأت بتعرض محمد محمود لقطع في الرباط الصليبي للركبة، ثم تعرض حمدي فتحي لقطع في غضروف الركبة، ليكون مركز خط الوسط في الفريق يضم كلا من حسام عاشور وعمرو السولية فقط.
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شوقي غريب مع المنتخب الأولمبي

المنتخب الأوليمبي يضع خطة الاستعداد لجنوب إفريقيا

اجتمع الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأوليمبي بقيادة شوقي غريب، اليوم السبت، لوضع خطة الاستعداد لمباراة جنوب إفريقيا، المقرر لها الثلاثاء المقبل، في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020. وتدرس المجموعة الفنية التي تضم معتمد جمال ومحمد شوقي وأسامة عبد الكريم وكمال عبد الواحد ووائل رياض، منتخب جنوب إفريقيا من كل الجوانب الفنية والبدنية. كما يعمل الجهاز الطبي للمنتخب برئاسة الدكتور أيمن زين، على تجهيز اللاعبين وتنفيذ برامج الاستشفاء. ويستعد الجهاز الإداري للاجتماع الفني ودراسة اللوائح الخاصة بمباراة قبل النهائي.
جنوب إفريقيا - نيجيريا

ويسلي يتوج بجائزة أفضل لاعب في مباراة جنوب إفريقيا

حصل لوثار ويسلي، لاعب منتخب جنوب إفريقيا الأولمبي، على لقب أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام نظيره النيجيري والتي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على استاد السلام في الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما والتي تحتضنها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري التي يتأهل من خلالها أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى أولمبياد طوكيو 2020 والتي يسعى المنتخب الوطني من خلالها للتأهل إلى الأولمبياد بعد أخر مشاركة عام 2012 بلندن في المملكة المتحدة.
تريزيجيه

صراع إنجليزي يتصدر مواجهة منتخب مصر ضد كينيا

?يستضيف المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الخميس، نظيره المنتخب الكيني، على استاد «برج العرب» بالإسكندرية، في ضربة البداية للفراعنة بمستهل مشوار المنتخبين في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، والمقرر إقامتها في الكاميرون. ويتصدر هذه المواجهة صراعًا بطعم الدوري الإنجليزي بين نجمين في صفوف المنتخبين هما محمود حسن (تريزيجيه) جناح فريق أستون فيلا ومنتخب مصر، وفيكتور وانياما لاعب وسط توتنهام ومنتخب كينيا.
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أكرم توفيق: كنا واثقون من تحقيق الفوز

أعرب أكرم توفيق لاعب المنتخب الوطني ولاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة عن إندهاشه الكبير من الفرص المحققة التي سنحت للمنتخب الوطني أثناء مباراة غانا لكنها لم تستغل بالشكل الأمثل لتسجيل الاهداف داخل شباك المنتخب الغاني، مؤكدا على أن اللاعبين كانوا على ثقة تامة في تحقيق الفوز رغم تأخرهم بهدفين خلال بعض فترات المباراة، كما أكد أن الفوز على منتخب غانا خطوة هامة ضمن خطوات المنتخب الأولمبي تحت قيادة شوقي غريب المدير الفني للتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.
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