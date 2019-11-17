إنجلترا تكتسح كوسوفو برباعية فى تصفيات الـ يورو

تحرير:محمد جمال ١٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥٥ م

منتخب إنجلترا

نجح منتخب إنجلترا فى الخروج بفوز سهل أمام نظيره كوسوفو، بنتيجة أربعة أهداف نظيفة، فى المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الأحد، بالجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات أمم أوروبا (يورو 2020 )، وسجل أهداف منتخب الأسود الثلاثة كل من هاري وينكس في الدقيقة الـ32، وهاري كين فى الدقيقة الـ79، وماركوس راشفورد في الدقيقة الـ83 وماسون مونت فى الدقيقة الـ90 من عمر المباراة. وبهذه النتيجة يؤكد المنتخب الإنجليزي على صدارته للمجموعة الأولى برصيد 21 نقطة، بينما يحل كوسوفو في المركز الثالث برصيد 11 نقطة.

على الجانب الآخر نجح منتخب بلغاريا في الخروج بفوز مرضٍ بهدف نظيف أمام تشيك، في المباراة التي جمعت بينهما فى نفس الجولة من البطولة الأوروبية، وسجل هدف المنتخب البلغاري فاسيل بوزهيكوف فى الدقيقة الـ56، وودع المنتخب البلغاري الآخر حلم التأهل لـ يورو 2020 على الرغم من الفوز، حيث يحل المنتخب التشيكي المتأهل