إصابة قوية للاعب الأهلي الشاب والأشعة تحدد مصيره

تحرير:أحمد سعيد ١٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٩ م

صالح نصر

تعرض صالح نصر لاعب فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 99 للإصابة خلال المباراة التي جمعت فريقه بنظيره مصر المقاصة عصر اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من مسابقة دوري الجمهورية، والتي أقيمت على ملعب النادي بمدينة نصر، وغادر صالح المباراة في أول 10 دقائق بعد كرة مشتركة مع أحد لاعبي الفريق الفيومي، لم يستطع على أثرها استكمال اللقاء. وأفاد النادي الأهلي أن صالح تعرض لإصابة في كاحل القدم، وأنه سيجري أشعة على الكاحل من أجل تحديد حجم الإصابة وفترة الغياب.

وكان صالح نصر ضمن بعض اللاعبين الذين قام السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بتصعيدهم للمشاركة في تدريبات الفريق خلال الفترة الماضية. وحقق شباب الأهلي الفوز على المقاصة بثلاثية نظيفة عن طريق عبدالرحمن أشرف، ومحمد فخري، ومحمد شكري قائد الفريق، ليواصل الفريق الانفراد بصدارة