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خالد الجندي: العرب ينفقون 5 ملايين دولار سنويا على المشعوذين

تحرير:محمد فتحي ١٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٨ م
خالد الجندي
خالد الجندي
أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن الرقية الشرعية أصبحت سبوبة للبعض، حيث يتعاملون وكأن معهم مفاتيح الجنة والملائكة، كما أن التنوير مهمة ثقيلة جدًا وهناك فارق بين الصالح والمصلح لأن الصالح «على قفا من يشيل»، بينما المٌصلح «معدود على أصابع اليد». وأضاف «الجندي»، خلال برنامجه «لعلهم يفقهون»، والمذاع على قناة «DMC»، أنه لا يجب استغلال الغيبيات بل تركها للمسار الإيماني الخاص بها، مثل موضوع الحور العين الذى يستغله البعض لتغييب العقول، وهو ما يُضيع الشباب وينشر الإرهاب ويفكك الدول، بسبب الفهم الخاطئ للغيبيات.
وأشار إلى أن الغيبيات كانت سببًا لحضارة البشرية، حيث إن الملائكة «غيبيات»، ولكن حدث انحراف في فهمها ليتم اختراع ملائكة جدد مثل عزرائيل، حتى أنه يتم استخدام ملك الموت ليكون أيقونة الفزع رغم أنه ينفذ أوامر الله تعالى. وشدد على ضرورة الدعوة للعودة للقيم الدينية وإصلاح المعلومات الدينية، فهناك
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ياسر-رزق -رئيس -تحرير -اخبار- اليوم (2)

ياسر رزق: السيسي الأنسب والأصلح لبناء مصر الحديثة (فيديو)

أكد الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة «أخبار اليوم»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يلتمس الأعذار لبعض المسئولين أمام الرأي العام، ولكنه يكون حادًا معهم في الاجتماعات الرسمية. وأضاف «رزق»، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم الأحد، أن السيسي هو الأنسب والأصلح في ذلك التوقيت، لكي نستطيع بناء الدول الحديثة الثالثة، بعد دولة محمد على التي أجهضت في معاهدة لندن عام 1840، ودولة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر التي أصيبت في عدوان 1967.
متحف- قناة- السويس (1)

المقاولون العرب: متحف قناة السويس الجديد إضافة لمنطقة القناة

أكد المهندس مبارك منصور، رئيس قطاع القناة وسيناء بشركة المقاولون العرب، أن الشركة تقوم بأعمال إنشائية وترميم أول مبنى إداري لقناة السويس وإعادته لسالف عهده إبان الافتتاح التاريخي لقناة السويس عام 1869 وتأهليه ليكون متحفا عالميا يحكى تاريخ قناة السويس منذ نشأتها حتى افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لقناة السويس الجديدة، جاء ذلك خلال زيارة الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس يرافقه الدكتور خالد العناني وزير الآثار ووفد جمعية أصدقاء ديليسيبس الفرنسية ونواب وقيادات الشعبية والتنفيذية بمحافظة الإسماعيلية للمتحف.
اللواء-محمود-شعراوي-وزير-التنمية-المحلية

وزير التنمية المحلية: «لا حصانة لأحد في منصبه والفيصل هو الأداء»

أكد وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، أنه "لا حصانة لأحد في منصبه " وأن الفيصل هو الأداء، وأن الجميع متابع بدقة وشفافية وعدالة، وأن الفرص متاحة للترقي للمتميزين والجزاء في انتظار المقصرين. جاء ذلك مساء اليوم الأحد خلال استعراض وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى لجهود الوزارة، فيما يخص اختيار قيادات الادارة المحلية، وما تم خلال الفترة الماضية، وذلك أثناء حضوره اجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب برئاسة أحمد السجينى.
تصويت-داخل-مجلس-النواب-البرلمان

النواب يوافق على تقرير قانون هيئة الشرطة من حيث المبدأ

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، من حيث المبدأ، على تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، وذلك فيما هو متعلق بمعاشات ضباط وأفراد الشرطة بعد العديد من الشكاوى بشأن سوء أوضاعها. جاء ذلك الأحد، حيث تضمن تقرير اللجنة أن التعديلات جاءت توازيًا مع صدور القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لكفالة أوجه الرعاية الاجتماعية وتحسين المعاشات وتوفير المزايا التأمينية للعاملين في الدولة.
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نتنياهو

نتنياهو: تشكيل حكومة إسرائيلية تعتمد على العرب «أسوأ كارثة»

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن بيني جانتز زعيم تحالف أزرق أبيض، سيشكل حكومة أقلية، وإن هذا أمر مفروغ منه، جاء ذلك مع تأكيد تحالف أزرق أبيض بأن حكومة "تصريف أعمال" يمكن أن تكون خطوة مؤقتة على الطريق صوب ائتلاف أكبر، وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، أن نتنياهو قال أمام وزراء وأعضاء الكنيست في حزب الليكود، في "حوار طارئ" اليوم السبت، إنه علم بشكل مؤكد بأن تحالف أزرق أبيض يسعى لتشكيل حكومة أقلية مدعومة من القائمة المشتركة "الأحزاب العربية".
الشيخ- إبراهيم- العزازي

بعد وفاة هيثم أحمد زكي.. داعية: استعدوا لموت الفجأة (فيديو)

قال الداعية الإسلامي الشيخ إبراهيم العزازي، من علماء الأزهر الشريف، إنه يجب على الجميع أن يكون على استعداد بأن يدعي في أي لحظة، وأن يؤدي الفرائض التي عليه، متابعًا: «كلنا محل الدعوة في أي وقت»، مشيرًا إلى أنه «كلما كنت أكثر أخلاقًا والتزامًا كلما كنت أكثر استعدادًا للموت»، وأضاف خلال حواره مع الشيخ خالد الجندي، في برنامج «لعلهم يفقهون» على قناة «دي إم سي»، اليوم الخميس، أن الموت كالنوم في كل الأعمار وفي كل الأحوال وفي كل الأماكن وعلى كل الأشكال، مؤكدًا أنه إذا خرجت الروح مات البدن.
تأمر- آمين

تامر أمين عن الاحتفال بالمولد النبوي: توقفوا عن التشدد

علق الإعلامي تامر أمين، على الاحتفال بالمولد النبوي، قائلًا، إن حب الرسول يكون نابعا من تقليد الرسول واتباع سنته والعمل بها وليس فقط الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، مشيرًا إلى أن البعض لديه «شيزوفرينيا»، وهي المحاولة في إظهار أنهم مسلمون في الشكل الخارجي فقط و التشدد في باقي العبادات ولكن المضمون في المعاملات التي أشار إليها الرسول، وأن 95% من الإسلام في التعاملات، مضيفًا خلال تقديم برنامج «آخر النهار»، المُذاع على قناة «النهار»، أن الاحتفال بمولد النبي ليس مقتصرا على الأعياد الدينية والمناسبات بل يجب أن يكون دائم.
خالد-الجندي (2)

الجندي: «مش عارفين نعد الإيجابيات في البلد من كترها»

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الشعب المصري شعب من طراز فريد من نوعه، وشعب يُراهن عليه، ولا يسمع للأكاذيب والخدع، مضيفًا أن الشعب المصري لا ينساق وراء الشائعات. وأضاف الجندي خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الإثنين، أن هناك الكثير، يعملون لصالح البلد بجد واجتهاد، وفي كل المجالات، معلقًا: "زي ما في ظواهر سلبية، في ظواهر إيجابية، ومش عارفين نعد الظواهر الإيجابية من كثرتها بفضل الله".
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