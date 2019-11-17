رياضة

منتخب مصر بزيه التقليدي أمام جزر القمر

تحرير:أحمد بركات ١٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٠ م
منتخب مصر
منتخب مصر
أسفر الاجتماع الفني لمباراة مصر وجزر القُمر عن ظهور الفراعنة بالألوان التقليدية، حيث يستعد الفراعنة لمواجهة جزر القمر غدا الإثنين في الجولة الثانية لتصفيات أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون، وأقيم الاجتماع الفني لمواجهة جزر القمر ومصر بحضور طاقم الحكام ومراقبي المباراة وممثل اتحاد جزر القمر ومحمد بركات مدير المنتخب الوطني. وتم خلال الاجتماع الاتفاق على التفاصيل الخاصة بالمباراة، حيث يرتدي المنتخب المصري زيه التقليدي بألوان علم مصر، في حين سيظهر منتخب جزر القمر صاحب الأرض والجمهور باللون الأخضر الكامل.
وتم الاتفاق على تحرك حافلة المنتخب إلى ملعب اللقاء قبل المباراة بساعة ونصف؛ استعدادا لبدء عمليات الإحماء وخوض اللقاء الذي ينطلق في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت جزر القمر. وخاض منتخب مصر مرانه الأخير على استاد دي موروني الذي يقام عليه اللقاء غدا الإثنين في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة،
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فرنسا يختتم تصفيات يورو 2020 بالفوز على ألبانيا

نجح المنتخب الفرنسي في الخروج بفوز سهل أمام نظيره ألبانيا، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الأحد، في الجولة العاشرة والأخيرة من بطولة أمم أوروبا (يورو 2020 )، وسجل هدفي المباراة لمنتخب الديوك كورينتين توليسيو فى الدقيقة الـ8 وأنطوان جريزمان فى الدقيقة الـ31 من عمر المباراة . وبهذا الفوز يؤكد المنتخب الفرنسي علي صدارته للمجموعة برصيد 25 نقطة جمعهم علي مدار تصفيات يورو 2020 من 10 مباريات، بينما ودع ألبانيا حلم التأهل للبطولة بعدما توقف رصيده عند 13 نقطة فى المركز الرابع .
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النجم: تعيين جاريدو مدربا للفريق.. وإصابتين بالصليبي

أعلن قيس عاشور المتحدث الرسمي لنادي النجم الساحلي التونسي إصابة ثنائي الفريق المدافع عامر العمراني وحارس المرمى وليد كريدان بقطع في الرباط الصليبي، قال عاشور في تصريحات لبرنامج "شجع مصر" عبر إذاعة راديو مصر: "المدافع عامر العمراني والحارس وليد كريدان تعرضا للإصابة ذاتها بقطع في الرباط الصليبي والإصابة جاءت خلال المباراة الودية التي جمعت الفريق بنظيره البنزرتي قبل أيام". وأعلن قيس عاشور تعيين الإسباني خوان كارلوس جاريدو مديرا فنيا للفريق على أن يصل تونس غدًا لتوقيع العقود.
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الكاف يعدل مواعيد مباريات نصف نهائي الأمم الإفريقية

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صلاح عبد الله يوجه رسالة لحسام البدري

علق الفنان المصري صلاح عبد الله على أداء المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، وذلك بعد التعادل الباهت اليوم الخميس أمام كينيا، وجاء تعليق الفنان المصري على المباراة عبر تغريدة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، بعدما حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مواجهة منتخب مصر ونظيره الكيني، التي أقيمت مساء اليوم الخميس، على ملعب الجيش ببرج العرب، ضمن مواجهات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، المقرر إقامتها في الكاميرون، سجل محمود كهربا هدف التقدم، وأدرك مايكل أولونجا هدف التعادل للضيوف.
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الدوري وصلاح.. البدري يكشف أسباب التعادل مع كينيا

علق حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، على أداء الفراعنة أمام كينيا، وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مواجهة منتخب مصر ونظيره الكيني، التي أقيمت مساء اليوم الخميس، على ملعب الجيش ببرج العرب، ضمن مواجهات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، المقرر إقامتها في الكاميرون، سجل محمود كهربا هدف التقدم، وأدرك مايكل أولونجا هدف التعادل للضيوف، ليحصد الفراعنة أول نقطة في مشوار التصفيات، بينما ذهبت صدارة المجموعة السابعة إلى منتخب جزر القمر بعد الفوز على توجو.
منتخب جزر القمر

جزر القمر تستغل تعثر مصر أمام كينيا وتتصدر المجموعة

حقق منتخب جُزر القمر الأول لكرة القدم فوزًا ثمينًا، على نظيره توجو، بهدف نظيف، جاء عن طريق فايز سليماني، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، على ملعب «كيجي»، ضمن مواجهات الجولة الأولى من المجموعة السابعة للتصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، المقرر إقامتها في الكاميرون، ليتصدر المنتخب، الملقب بـ«كويلاكانتس»، المجموعة برصيد ثلاث نقاط، بفارق نقطتين عن كل من مصر وكينيا، بعد تعادلهما إيجابيًّا بهدف لمثله، في وقت سابق من اليوم.
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رسميًّا.. محمد صلاح خارج مباراتي كينيا وجزر القمر

أكد الجهاز الطبي للمنتخب الوطني الأول بقيادة الدكتور محمد أبوالعلا، عدم جاهزية محمد صلاح لاعب المنتخب القومي ونجم ليفربول الإنجليزي لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر، المقرر إقامتها يومي 14 و18 نوفمبر الجاري، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية التي ستقام في الكاميرون 2021، وذلك بعد الكشف عليه وإجراء الفحوصات الطبية له. وعقد حسام البدري المدير الفني للمنتخب اجتماعا مع محمد بركات مدير المنتخب ومحمد أبوالعلا واللاعب الذي أكد للمدير الفني رغبته الشديدة في المشاركة لولا ظروف الإصابة التي تحتاج إلى فترة علاج للتعافي خلال هذه المدة.
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