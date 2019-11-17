رياضة

هاري كين يعادل رقمه القياسي مع منتخب بلاده

تحرير:محمد جمال ١٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٥ م
هاري كين
هاري كين
سجل هاري كين لاعب المنتخب الإنجليزي وفريق توتنهام، رقمًا قياسيًّا جديدًا، بعد فوز منتخب بلاده على كوسوفو، اليوم الأحد، في ختام مشوار المنتخبين بتصفيات كأس أمم أوروبا (يورو 2020). وسجل كين هدفه في الدقيقة الـ79 من عمر المباراة، عندما استغل إبعادا خاطئا من الدفاع لعرضية رحيم سترلينج، ليسدد من مسافة قريبة داخل الشباك. وكشفت شبكة "أوبتا"، للإحصاءات في تقرير لها عن تمكن كين من هز الشباك في آخر 6 مباريات له مع المنتخب الإنجليزي في مشوار تصفيات يورو 2020.
وأشارت في تقريرها إلى عدم تمكن أي لاعب من التسجيل في 6 مباريات متتالية للمنتخب الإنجليزي منذ الحرب العالمية الثانية، سوى كين نفسه في الفترة بين أكتوبر 2017، يوليو 2018. وأضافت الشبكة خلال التقرير، أن كين عادل الرقم القياسي الخاص بعدد الأهداف التي أحرزها لاعب واحد في عام واحد مع منتخب الأسود الثلاثة،
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النجم: تعيين جاريدو مدربا للفريق.. وإصابتين بالصليبي

أعلن قيس عاشور المتحدث الرسمي لنادي النجم الساحلي التونسي إصابة ثنائي الفريق المدافع عامر العمراني وحارس المرمى وليد كريدان بقطع في الرباط الصليبي، قال عاشور في تصريحات لبرنامج "شجع مصر" عبر إذاعة راديو مصر: "المدافع عامر العمراني والحارس وليد كريدان تعرضا للإصابة ذاتها بقطع في الرباط الصليبي والإصابة جاءت خلال المباراة الودية التي جمعت الفريق بنظيره البنزرتي قبل أيام". وأعلن قيس عاشور تعيين الإسباني خوان كارلوس جاريدو مديرا فنيا للفريق على أن يصل تونس غدًا لتوقيع العقود.
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الكاف يعدل مواعيد مباريات نصف نهائي الأمم الإفريقية

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منتخب-إنجلترا‎

إنجلترا تكتسح كوسوفو برباعية فى تصفيات الـ يورو

نجح منتخب إنجلترا فى الخروج بفوز سهل أمام نظيره كوسوفو، بنتيجة أربعة أهداف نظيفة، فى المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الأحد، بالجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات أمم أوروبا (يورو 2020 )، وسجل أهداف منتخب الأسود الثلاثة كل من هاري وينكس في الدقيقة الـ32، وهاري كين فى الدقيقة الـ79، وماركوس راشفورد في الدقيقة الـ83 وماسون مونت فى الدقيقة الـ90 من عمر المباراة. وبهذه النتيجة يؤكد المنتخب الإنجليزي على صدارته للمجموعة الأولى برصيد 21 نقطة، بينما يحل كوسوفو في المركز الثالث برصيد 11 نقطة.
رونالدو‎

رونالدو يقترب من تحقيق رقم قياسي جديد مع منتخب بلاده

نجح كريستيانو رونالدو نجم المنتخب البرتغالي وفريق يوفنتوس الإيطالي، في تسجيل هدف اليوم فى المباراة التي حصد فيها منتخب الدون بطاقة التأهل بعد الفوز على نظيره لوكسمبورج بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الأحد، في الجولة التاسعة من عمر تصفيات أمم أوروبا (يورو 2020)، والتي أقيمت على ملعب يوسي بارثيل، وسجل أهداف المنتخب البرتغالي كل من ميجيل فيرنانديز فى الدقيقة الـ39، وكريستيانو رونالدو فى الدقيقة الـ86، وبهذا الهدف يصل كريستيانو لهدفه الـ99 مع منتخب بلاده.
البرتغال‎

البرتغال تستهدف التأهل رسميًا لليورو أمام لوكسمبورج

تتواصل اليوم الأحد، التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وذلك عندما ترحل البرتغال حاملة اللقب لمواجهة لوكسمبورج على ملعب خوسي بارثيل في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتحتل البرتغال المركز الثاني برصيد 14 نقطة بينما تتواجد لوكسمبورج في المركز الرابع برصيد 4 نقاط، وتحتاج البرتغال للفوز لضمان التأهل رسميًا، وفي نفس المجموعة تستقبل صربيا الثالثة برصيد 13 نقطة، نظيرتها أوكرانيا المتصدرة برصيد 19 نقطة، والتي ضمنت التأهل بالفعل على ملعب ريد ستار ستاديوم في تمام الساعة الرابعة عصرًا.
هاري-كين

إنجلترا تكتسح الجبل الأسود في تصفيات يورو 2020

حقق منتخب إنجلترا فوزًا كبيرًا على نظيره الجبل الأسود بنتيجة (7-0) في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب ويمبلي ضمن منافسات الجولة السابعة من المجموعة الأولى في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا 2020، بهذا الفوز رفع المنتخب الإنجليزي رصيده إلى 18 نقطة يتصدر بهم ترتيب المجموعة ويقترب من التأهل للبطولة رسميا، بينما تجمد رصيد منتخب الجبل الأسود عند 3 نقاط يحتل بهم المركز الأخير في ترتيب المجموعة التي تضم معهما منتخبات التشيك وكوسوفو وبلغاريا.
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