هاري كين يعادل رقمه القياسي مع منتخب بلاده

تحرير:محمد جمال ١٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٥ م

هاري كين

سجل هاري كين لاعب المنتخب الإنجليزي وفريق توتنهام، رقمًا قياسيًّا جديدًا، بعد فوز منتخب بلاده على كوسوفو، اليوم الأحد، في ختام مشوار المنتخبين بتصفيات كأس أمم أوروبا (يورو 2020). وسجل كين هدفه في الدقيقة الـ79 من عمر المباراة، عندما استغل إبعادا خاطئا من الدفاع لعرضية رحيم سترلينج، ليسدد من مسافة قريبة داخل الشباك. وكشفت شبكة "أوبتا"، للإحصاءات في تقرير لها عن تمكن كين من هز الشباك في آخر 6 مباريات له مع المنتخب الإنجليزي في مشوار تصفيات يورو 2020.

وأشارت في تقريرها إلى عدم تمكن أي لاعب من التسجيل في 6 مباريات متتالية للمنتخب الإنجليزي منذ الحرب العالمية الثانية، سوى كين نفسه في الفترة بين أكتوبر 2017، يوليو 2018. وأضافت الشبكة خلال التقرير، أن كين عادل الرقم القياسي الخاص بعدد الأهداف التي أحرزها لاعب واحد في عام واحد مع منتخب الأسود الثلاثة،