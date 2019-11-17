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مصرع 9 أشخاص في غارات جوية شمال غرب سوريا

تحرير:أ.ش.أ ١٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٦ م
غارات جوية على سوريا
غارات جوية على سوريا
أعلن المرصد السورى لحقوق الانسان، أن 9 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم فى غارة جوية استهدفت، اليوم الأحد، المناطق الخاضعة لسيطرة العناصر المتمردة باقليم إدلب شمال غرب سوريا. وذكرت شبكة «ايه بي سي نيوز» الإخبارية الأمريكية، أن المتحدث باسم قوات الدفاع المدنى السورية أكد أيضا سقوط القتلى التسعة خلال الغارات الجوية التي تأتي في أعقاب إعلان الرئيس السوري بشار الأسد، الأسبوع الماضي، أن قواته سوف تستعيد إدلب قريبًا، مشيرًا إلى أنها سوف تمنح فرصة للمدنيين لمغادرتها.
وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، في وقت سابق، مقتل شخصين وإصابة 7 آخرين بجروح، جراء إطلاق دورية تركية النار على المدنيين في ريف عين العرب (كوباني)، إذ ذكر المرصد، وفقا لقناة العربية الإخبارية، أن عناصر الدورية التركية أطلقوا النار على الأهالي الذين كانوا يرشقون الدورية المشتركة بالحجارة والأحذية
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التظاهر -في -لبنان (4)

«دون قطع الطرق».. استمرار الاحتجاجات في لبنان

شهدت الساحات والميادين الرئيسية في لبنان، زخما كبيرا في التظاهرات والاحتجاجات، حيث احتشد آلاف المتظاهرين مساء اليوم في العاصمة بيروت، وطرابلس (شمالا) وصيدا وصور (جنوبا) ومدن محافظتي جبل لبنان والبقاع، في حين اختفت مظاهر قطع الطرق واقتصر الأمر على التواجد بالساحات والميادين. ولليوم الـ32 على التوالي كثف المتظاهرون من تواجدهم، رافعين أعلام لبنان واللافتات الاحتجاجية المطالبة بالإسراع في الاستشارات النيابية الملزمة التي يقوم أعضاء البرلمان بموجبها باختيار رئيس الوزراء الجديد لتكليفه بتشكيل الحكومة، ومحاسبة مرتكبي جرائم الفساد على المال العام.
التظاهر -في -لبنان (8)

الجيش اللبناني: حريصون على أمن المتظاهرين والمواطنين

أكد قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، أن الجيش مسئول عن أمن المتظاهرين وكافة المواطنين اللبنانيين، وأن المؤسسة العسكرية بذلت جهودا كبيرة تتسم بالاحتراف والانضباط في التعامل مع الأحداث الاستثنائية التي يشهدها لبنان، مستشهدا على صحة حديثه بعدد من الدول التي شهدت أحداث تظاهر واحتجاج مماثلة وكان الوضع مختلفا إذ سقطت خلالها أعداد كبيرة من الضحايا. جاء ذلك خلال تفقد قائد الجيش اللبناني، اليوم الأحد، لوحدات القوات المسلحة المنتشرة في العاصمة بيروت ومحافظة جبل لبنان، والتي تنفذ مهمات حفظ الأمن في ظل الاحتجاجات والمظاهرات.
احتجاجات إيران

مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في احتجاجات رفع البنزين بإيران

أفادت مصادر إيرانية معارضة، اليوم الأحد، بمقتل متظاهر وإصابة 3 آخرين، جراء إطلاق قوات الأمن النار على المحتجين في أصفهان. وعلى الصعيد ذاته، قدم نائب في البرلمان عن مدينة بوكان الإيرانية استقالته احتجاجا على رفع أسعار البنزين، حسبما ذكرت قناة روسيا اليوم. وتشهد عدة مدن إيرانية احتجاجات منذ منتصف ليل الخميس وحتى اليوم، وذلك بعد تطبيق قرار رفع أسعار البنزين حيث اصطفت طوابير سيارات المواطنين الذين امتنعوا عن تعبئة الوقود بالأسعار الجديدة مطالبين بإلغاء القرار.
اصابة-الطلبة الفلسطينيين-بالاغماء (2)

إصابة طفلين فلسطينيين برصاص الاحتلال شمال رام الله

أصيب، اليوم الأحد، طفلان فلسطينيان برصاص الاحتلال الإسرائيلي عند مدخل مخيم الجلزون شمال رام الله وسط الضفة الغربية، ووصفت حالتهما بالخطيرة، إذ أوضح رائد دلايشة من اللجنة الشعبية في المخيم، أن الطفلين رامي راجي التايه (13عاما)، وأمير ايهاب الزبيدي (14 عاما) أصيبا برصاص الاحتلال بعد خروجهما من مدرسة ذكور الجلزون، بعد أن قدمت دوريات الاحتلال وتعمدت استفزاز الطلبة لدى خروجهم من المدرسة ما أدى الى اندلاع مواجهات في محيط المدرسة، مشيرًا إلى أن الطفل التايه أصيب بثلاث رصاصات في اليد والزبيدي بشظايا في الصدر نقلا على إثر ذلك بسيارة خاصة إلى المستشفى.
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قصف سوريا

مقتل شخصين وإصابة 7 آخرين جراء إطلاق نار في سوريا

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، و مقره لندن، مقتل شخصين وإصابة 7 آخرين بجروح، جراء إطلاق دورية تركية النار على المدنيين في ريف عين العرب (كوباني)، إذ ذكر المرصد، وفقا لقناة العربية الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن عناصر الدورية التركية أطلقوا النار على الأهالي الذين كانوا يرشقون الدورية المشتركة بالحجارة والأحذية بريف عين العرب، كتعبير عن استيائهم من الاتفاق الروسي - التركي، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 7 آخرين.
بشار-الاسد

بشار الأسد: أردوغان سيرسل المتطرفين والإرهابيين إلى أوروبا

قال الرئيس السوري بشار الأسد إن "العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ذات توجهين، فهم يكرهونه ويحتاجونه في آن يعرف الأوروبيون أن أردوغان إسلامي متعصب، وأنه سيرسل إليهم المتطرفين والإرهابيين". وأضاف الأسد في مقابلة أجرتها معه قناة "روسيا اليوم" ونُشرت مقتطفات منها اليوم السبت، أن إرسال اللاجئين إلى أوروبا أمر خطير، معتبرا أن الأخطر هو دعم الإرهابيين في سوريا. وتابع أن "اللاجئين في تركيا ليسوا جميعاً من سوريا، ولكن غالبيتهم سوريون وليسوا كلهم إرهابيين وقد غادروا بلادهم بسبب ما فعله الإرهاب".
قناة الجزيرة

«الجزيرة» تضع علاقات قطر وتركيا على حافة الهاوية

يبدو أن العلاقات القطرية التركية دخلت حالة من التوتر بعد توطيد العلاقات بين البلدين، حيث وجدت تركيا في قطر الحليف الاستراتيجي الوحيد المتبقي لها في المنطقة واتضحت ملامح هذا التلاحم مع بداية أزمات "الربيع العربي"، حيث تم كشف العديد من التقاطعات التي كانت تجمع هاتين الدولتين في تعاملهما ودعمهما لقوى الإرهاب في العالم العربي، وهي الآن أصبحت مكشوفة، إلا أن قناة "الجزيرة" ستؤثر على تلك العلاقات بشكل سلبي. وضعت قناة "الجزيرة" العلاقة التركية القطرية المصلحية في مهب الريح، حيث يرى مراقبون للوضع أن الدوحة مستمرة في سياستها التي تتلاعب بكل شيء.
-بشار-الأسد

بشار الأسد يشكك في عملية قتل البغدادي: كان بسجون أمريكا

قال الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الخميس، إن دمشق لم تسمع عن عملية قتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبوبكر البغدادي سوى من الإعلام، مشككا في العملية من الأساس، موضحا خلال لقاء مع قناتي "السورية" و"الإخبارية السورية"، أن سوريا لم تكن لها أي علاقة بالموضوع وأن الأهم من ذلك هو "أنه لا يعرف إذا كانت العملية حصلت أم لا؟"، مؤكدا "أن السيناريو الذي نشرته الولايات المتحدة لعملية مقتل الإرهابي البغدادي جزء من الخدع الأمريكية، وعلينا ألا نصدق كل ما يقولونه، إلا إذا أتوا بالدليل".
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