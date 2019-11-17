مصرع 9 أشخاص في غارات جوية شمال غرب سوريا

تحرير:أ.ش.أ ١٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٦ م

غارات جوية على سوريا

أعلن المرصد السورى لحقوق الانسان، أن 9 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم فى غارة جوية استهدفت، اليوم الأحد، المناطق الخاضعة لسيطرة العناصر المتمردة باقليم إدلب شمال غرب سوريا. وذكرت شبكة «ايه بي سي نيوز» الإخبارية الأمريكية، أن المتحدث باسم قوات الدفاع المدنى السورية أكد أيضا سقوط القتلى التسعة خلال الغارات الجوية التي تأتي في أعقاب إعلان الرئيس السوري بشار الأسد، الأسبوع الماضي، أن قواته سوف تستعيد إدلب قريبًا، مشيرًا إلى أنها سوف تمنح فرصة للمدنيين لمغادرتها.

وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، في وقت سابق، مقتل شخصين وإصابة 7 آخرين بجروح، جراء إطلاق دورية تركية النار على المدنيين في ريف عين العرب (كوباني)، إذ ذكر المرصد، وفقا لقناة العربية الإخبارية، أن عناصر الدورية التركية أطلقوا النار على الأهالي الذين كانوا يرشقون الدورية المشتركة بالحجارة والأحذية