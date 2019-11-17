سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

حركة الشباب المتطرفة تُسيطر على قرية في الصومال

تحرير:أ.ش.أ ١٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٤ م
حركة الشباب المتطرفة
حركة الشباب المتطرفة
سيطر مسلحون تابعون لحركة «الشباب» الصومالية المتطرفة، اليوم الأحد، على قرية صغيرة بمحافظة «سناج» الواقعة شمالي الصومال، إذ ذكرت إذاعة «شبيلي» الصومالية، أن شهود عيان أفادوا بأن مسلحي «الشباب» تدفقوا إلى المنطقة وبدأوا في إجراء تحركات عسكرية من أجل ضمان سيطرتهم عليها، مضيفة أن الفلاحين بالقرية يعيشون في ذعر خشية احتمال وقوع حرب بين قوات الجيش الصومالي ومسلحي الشباب، مشيرة إلى أن الحركة تعتزم النزوح إلى مناطق في شمال الصومال بعد ما تعرضت لضغط من القوات الصومالية في الجنوب.
يذكر أنه لقي 9 أشخاص مصرعهم، فيما أصيب أكثر من 10 آخرين بجروح مختلفة، في هجوم شنه مسلحون على وزارة الداخلية ومقر شرطة مجاور في العاصمة الصومالية مقديشو، حسبما ذكرت الشرطة المحلية.وقالت الشرطة الصومالية إن الهجوم بدأ بتفجير سيارة مفخخة قادها انتحاري أمام بوابة وزارة الداخلية الكائنة قرب القصر الرئاسي،
اقرأ المزيد
فيضانات-إقليم كراسنودار-جنوب روسيا

بسبب الفيضانات.. إغلاق متاحف ومزارات سياحية بإيطاليا

ضربت الفيضانات الناجمة عن المد والجزر اليوم الأحد، عددا من المدن الإيطالية أبرزها «فينيسيا، وبيزا، وفلورنسا»، ما تسبب في إغلاق متاحف ومزارات أمام السياح بسبب ارتفاع منسوب المياه. وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، أن معظم المتاجر والمتاحف أغلقت أبوابها بمدينة "فينسيا"، إلا أن السياح واصلوا التدفق لتصوير معالم المدينة، مضيفة أنه تم نشر أكثر من 280 متطوعا بالحماية المدنية لتقديم المساعدة.
رئيس بوليفيا إيفو موراليس

ارتفاع حصيلة ضحايا الاحتجاجات في بوليفيا إلى 23 قتيلًا و715 مصابًا

ارتفعت حصيلة ضحايا الاحتجاجات في بوليفيا إلى 23 قتيلًا و715 مصابًا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأحد، أنه قُتل أمس 9 أشخاص وأُصيب 122 آخرون خلال الاحتجاجات، وبهذا ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 23 قتيلًا و715 مصابًا منذ بداية الأزمة السياسية. يُشار إلى أن بوليفيا تشهد موجة احتجاجات تنديدًا بإعادة انتخاب الرئيس السابق إيفو موراليس لولاية رابعة يوم 20 أكتوبر الماضي بفارق ضئيل عن منافسه المعارض كارلوس ميسا.
نتنياهو

نتنياهو: تشكيل حكومة إسرائيلية تعتمد على العرب «أسوأ كارثة»

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن بيني جانتز زعيم تحالف أزرق أبيض، سيشكل حكومة أقلية، وإن هذا أمر مفروغ منه، جاء ذلك مع تأكيد تحالف أزرق أبيض بأن حكومة "تصريف أعمال" يمكن أن تكون خطوة مؤقتة على الطريق صوب ائتلاف أكبر، وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، أن نتنياهو قال أمام وزراء وأعضاء الكنيست في حزب الليكود، في "حوار طارئ" اليوم السبت، إنه علم بشكل مؤكد بأن تحالف أزرق أبيض يسعى لتشكيل حكومة أقلية مدعومة من القائمة المشتركة "الأحزاب العربية".
احتجاجات إيران

12 قتيلا في احتجاجات البنزين بإيران.. وحرق صور المرشد

ارتفع عدد قتلى احتجاجات إيران التي اندلعت على خلفية رفع أسعار البنزين، إلى 12 شخصا بعد مقتل متظاهر في اشتباكات مع الأمن في حي الزرقان بمدينة الأهواز، ومقتل متظاهر في سيرجان أمس، وسقوط 4 متظاهرين في مدينة المحمرة جنوب إقليم الأهواز، بينهم طفل وقتيل سادس في شيراز، وسابع في أصفهان وقتيل في بهبهان وقتيل تاسع في كرج، وقتيل في الأهواز، كما سقط أول قتيل في العاصمة طهران برصاص الأمن في منطقة شهريار، بالإضافة إلى 13 جريحا، فجر السبت، برصاص قوات الأمن، بحسب العربية.
اقرأ المزيد من الأخبار
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

«التعليم» تبحث تدريس المناهج المصرية بالصومال

بحث الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، مع الدكتور عبدالله محمد حسن وزير التربية والتعليم العالي والثقافة بولاية بونتلاند بجمهورية الصومال الفيدرالية أوجه التعاون بين البلدين. وناقش الجانبان افتتاح 6 مدارس مصرية جديدة بولاية بونتلاند، وتوقيع بروتوكول تعاون للتوسع في إنشاء مدارس تعليم مزدوج بالولاية، بالإضافة إلى إمكانية التصريح بإنشاء مدارس مصرية خاصة في الصومال من خلال الحصول على رخصة لتدريس المناهج المصرية بالصومال.
فاروق الباز

أبوك ياما ضربني.. فاروق الباز يكشف علاقة والده بالشعراوي (فيديو)

كشف عالم الفضاء المصري ومدير مركز الاستشعار عن بعد الدكتور فاروق الباز، إن الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي قام بتقديمه في الميكروفون في أحد المحاضرات في جامعة المنصورة، بحضور المحافظ ورئيس الجامعة، وقال: "أنا مش جاي هنا علشان فاروق أنا جاي علشان أبوه". وكشف "الباز"، خلال حواره مع برنامج "ابن مصر"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الثلاثاء، عن علاقته بالشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي، موضحًا أن الشيخ الشعراوي كان تلميذ والده لمدة 12 عامًا، متابعًا: "كان كل ما يقابلني يقولي أبوك ياما ضربني على قفايا".
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]