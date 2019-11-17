حركة الشباب المتطرفة تُسيطر على قرية في الصومال

تحرير:أ.ش.أ ١٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٤ م

حركة الشباب المتطرفة

سيطر مسلحون تابعون لحركة «الشباب» الصومالية المتطرفة، اليوم الأحد، على قرية صغيرة بمحافظة «سناج» الواقعة شمالي الصومال، إذ ذكرت إذاعة «شبيلي» الصومالية، أن شهود عيان أفادوا بأن مسلحي «الشباب» تدفقوا إلى المنطقة وبدأوا في إجراء تحركات عسكرية من أجل ضمان سيطرتهم عليها، مضيفة أن الفلاحين بالقرية يعيشون في ذعر خشية احتمال وقوع حرب بين قوات الجيش الصومالي ومسلحي الشباب، مشيرة إلى أن الحركة تعتزم النزوح إلى مناطق في شمال الصومال بعد ما تعرضت لضغط من القوات الصومالية في الجنوب.

يذكر أنه لقي 9 أشخاص مصرعهم، فيما أصيب أكثر من 10 آخرين بجروح مختلفة، في هجوم شنه مسلحون على وزارة الداخلية ومقر شرطة مجاور في العاصمة الصومالية مقديشو، حسبما ذكرت الشرطة المحلية.وقالت الشرطة الصومالية إن الهجوم بدأ بتفجير سيارة مفخخة قادها انتحاري أمام بوابة وزارة الداخلية الكائنة قرب القصر الرئاسي،