الكاميرون تخطف الفوز من رواندا ونيجيريا تدك ليسوتو

تحرير:أحمد سعيد ١٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:١١ م

الكاميرون

فاز منتخب الكاميرون على مضيفه رواندا بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السادسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021، هدف المباراة الوحيد سجله نيكولاس مومي نجاماليو في الشوط الثاني، بهذه النتيجة رفعت الكاميرون رصيدها إلى 4 نقاط في المركز الأول مؤقتا، ويتجمّد رصيد رواندا بدون نقاط. وكان منتخب الكاميرون قد تعادل سلبيًّا أمام كاب فيردي في الجولة الأولى على ملعبها، ومن المقرر أن تواجه كاب فيردي نظيرتها موزمبيق غدا الإثنين في المباراة الثانية بالمجموعة.

فيما فاز منتخب نيجيريا على نظيره ليسوتو بأربعة أهداف مقابل هدفين، في الجولة الثانية للمجموعة 12، ليرفع النسور رصيدهم إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، ويتجمّد رصيد ليسوتو عند نقطة واحدة في المركز الثالث. افتتح نيكوتو لاعب منتخب ليسوتو التسجيل بضربة رأسية في الدقيقة 11، لكن إيوبي أدرك التعادل سريعا للنسور