رياضة

الكاميرون تخطف الفوز من رواندا ونيجيريا تدك ليسوتو

تحرير:أحمد سعيد ١٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:١١ م
الكاميرون
الكاميرون
فاز منتخب الكاميرون على مضيفه رواندا بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السادسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021، هدف المباراة الوحيد سجله نيكولاس مومي نجاماليو في الشوط الثاني، بهذه النتيجة رفعت الكاميرون رصيدها إلى 4 نقاط في المركز الأول مؤقتا، ويتجمّد رصيد رواندا بدون نقاط. وكان منتخب الكاميرون قد تعادل سلبيًّا أمام كاب فيردي في الجولة الأولى على ملعبها، ومن المقرر أن تواجه كاب فيردي نظيرتها موزمبيق غدا الإثنين في المباراة الثانية بالمجموعة.
فيما فاز منتخب نيجيريا على نظيره ليسوتو بأربعة أهداف مقابل هدفين، في الجولة الثانية للمجموعة 12، ليرفع النسور رصيدهم إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، ويتجمّد رصيد ليسوتو عند نقطة واحدة في المركز الثالث. افتتح نيكوتو لاعب منتخب ليسوتو التسجيل بضربة رأسية في الدقيقة 11، لكن إيوبي أدرك التعادل سريعا للنسور
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تتويج-النجم -الساحلي -بكأس زايد‎ (1)

النجم: تعيين جاريدو مدربا للفريق.. وإصابتين بالصليبي

أعلن قيس عاشور المتحدث الرسمي لنادي النجم الساحلي التونسي إصابة ثنائي الفريق المدافع عامر العمراني وحارس المرمى وليد كريدان بقطع في الرباط الصليبي، قال عاشور في تصريحات لبرنامج "شجع مصر" عبر إذاعة راديو مصر: "المدافع عامر العمراني والحارس وليد كريدان تعرضا للإصابة ذاتها بقطع في الرباط الصليبي والإصابة جاءت خلال المباراة الودية التي جمعت الفريق بنظيره البنزرتي قبل أيام". وأعلن قيس عاشور تعيين الإسباني خوان كارلوس جاريدو مديرا فنيا للفريق على أن يصل تونس غدًا لتوقيع العقود.
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الكاف يعدل مواعيد مباريات نصف نهائي الأمم الإفريقية

قررت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، إقامة مباراتي الدور قبل النهائي من المسابقة على استاد القاهرة الدولي، وحسب ما أوضحته اللجنة المنظمة، فإن مباراة مصر وجنوب أفريقيا كان مقررًا لها أن تقام في استاد القاهرة، على أن تلعب مواجهة غانا وكوت ديفوار في استاد السلام. إلا أنه تقرر نقل مباراة غانا وكوت ديفوار لتقام في استاد القاهرة الدولي، على أن تنطلق في الرابعة من مساء الثلاثاء القادم، بدلًا من الخامسة.
أليو ديانج

صدمة جديدة للأهلي.. إصابة ديانج في العضلة الضامة

صدمة جديدة تعرض لها الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري رينيه فايلر، بعد أن أثبتت الأشعة إصابة المالي أليو ديانج لاعب خط وسط المارد الأحمر بمزق في العضلة الضامة، يحتاج على أثرها فترة طويلة من أجل العلاج، لتتوالى المصائب على رأس الجهاز الفني وخاصة في مركز وسط الملعب بعد أن بدأت بتعرض محمد محمود لقطع في الرباط الصليبي للركبة، ثم تعرض حمدي فتحي لقطع في غضروف الركبة، ليكون مركز خط الوسط في الفريق يضم كلا من حسام عاشور وعمرو السولية فقط.
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منتخب مصر الأولمبي

المنتخب الأولمبي في مهمة حسم الصدارة ضد الكاميرون

يدخل منتخب مصر الأولمبي، في مواجهة قوية أمام نظيره منتخب الكاميرون، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الخميس، على استاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثالثة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 (تحت 23 عامًا)، التي تستضيفها مصر حتى 22 نوفمبر الجاري، والمؤهلة لاولمبياد طوكيو 2020، ويبحث المدرب شوقي غريب، المدير الفني عن الفوز لضمان تصدر المجموعة الأولى ومواجهة ثاني المجموعة الثانية في دور الأربعة التي تحدد الفريق المتأهل لأوليمبياد طوكيو حيث تنص اللوائح على تأهل أصحاب المراكز الثلاث الأولى مباشرة إلى الأولمبياد.
مصر -وبتسوانا (13)

مصر تسعى لبداية قوية في تصفيات أمم إفريقيا ضد كينيا

يستضيف المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الخميس، نظيره المنتخب الكيني، على استاد «برج العرب» بالإسكندرية، في ضربة البداية للفراعنة، في مستهل مشوار المنتخبين في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، والمقرر إقامتها في الكاميرون. ويسعى المدرب حسام البدري، المدير الفني للفراعنة إلى تحقيق نتيجة إيجابية من أجل تصدر مجموعة مصر مبكرًا، خاصة أنه سيخوض مباراته الثانية أمام منتخب جزر القمر يوم الثامن عشر من الشهر الجاري خارج مصر.
إمابا أباماباكا - مدرب نيجيريا الأوليمبي - كيلتشي نواكالي - لاعب منتخب نيجريا (1)

مدرب نيجيريا: سعيد بالفوز ونلعب من أجل التأهل

أعرب إماما أماباكابو المدير الفني لمنتخب نيجيريا عن سعادته بفوز فريقه على زامبيا بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء على ملعب السلام بالجولة الثانية من عمر المجموعة الثانية بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، وقال إماما في المؤتمر الصحفي: " تهانينا لمنتخب زامبيا لأنها كانت مباراة ممتعة للغاية وكانت هامة للجميع وسعيد بالفوز في النهاية". وأضاف "الفوز فقط كان هدفنا في المباراة لأنها الفرصة الأخيرة لنا وتمكنا من الفوز بفضل قوة دفاعنا والفريق الذي أعد نفسه تمكن من الفوز في النهاية".
مصر -وبتسوانا (13)

المنتخب يواجه ليبيريا اليوم استعدادا لتصفيات إفريقيا

يستضيف المنتخب المصري الأول لكرة القدم نظيره ليبيريا، في المباراة المقرر إقامتها وديا في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الخميس، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ويديرها الحكم أحمد الغندور، وذلك في إطار استعدادات المنتخبين للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية (كان 2021) في الكاميرون، حيث تستعد مصر بهذا اللقاء لمواجهتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 من نوفمبر، في الجولتين الأولى والثانية، ومن المقرر أن تذاع مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الليبرالي على قناة «تايم سبورت».
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