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ياسر رزق: السيسي الأنسب والأصلح لبناء مصر الحديثة (فيديو)

تحرير:محمد فتحي ١٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٦ م
الكاتب الصحفي ياسر رزق
الكاتب الصحفي ياسر رزق
أكد الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة «أخبار اليوم»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يلتمس الأعذار لبعض المسئولين أمام الرأي العام، ولكنه يكون حادًا معهم في الاجتماعات الرسمية. وأضاف «رزق»، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم الأحد، أن السيسي هو الأنسب والأصلح في ذلك التوقيت، لكي نستطيع بناء الدول الحديثة الثالثة، بعد دولة محمد على التي أجهضت في معاهدة لندن عام 1840، ودولة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر التي أصيبت في عدوان 1967.

وتابع «رزق»، خلال الحوار، أن بناء الدولة يشمل كافة الجوانب سواء السياسية أوالعسكرية والاقتصادية، فضلًا عن بناء الشخصية المصرية، قائلًا: «لا يوجد بجانب الرئيس السيسي طبقة إعلامية على النحو المرجو أو سياسية».



وأشار إلى أن بعض الشخصيات السياسية تحاول حجز مكانها ما بين ثورة 30 يونيو وجماعة الإخوان الإرهابية.


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أكد وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، أنه "لا حصانة لأحد في منصبه " وأن الفيصل هو الأداء، وأن الجميع متابع بدقة وشفافية وعدالة، وأن الفرص متاحة للترقي للمتميزين والجزاء في انتظار المقصرين. جاء ذلك مساء اليوم الأحد خلال استعراض وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى لجهود الوزارة، فيما يخص اختيار قيادات الادارة المحلية، وما تم خلال الفترة الماضية، وذلك أثناء حضوره اجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب برئاسة أحمد السجينى.
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أحمد موسى: إحنا دولة منضبطة بتطبق القانون بجد (فيديو)

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