صدمة جديدة للأهلي.. إصابة ديانج في العضلة الضامة

تحرير:أحمد سعيد ١٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٩ م

أليو ديانج

صدمة جديدة تعرض لها الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري رينيه فايلر، بعد أن أثبتت الأشعة إصابة المالي أليو ديانج لاعب خط وسط المارد الأحمر بمزق في العضلة الضامة، يحتاج على أثرها فترة طويلة من أجل العلاج، لتتوالى المصائب على رأس الجهاز الفني وخاصة في مركز وسط الملعب بعد أن بدأت بتعرض محمد محمود لقطع في الرباط الصليبي للركبة، ثم تعرض حمدي فتحي لقطع في غضروف الركبة، ليكون مركز خط الوسط في الفريق يضم كلا من حسام عاشور وعمرو السولية فقط.

وقال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن ديانج خضع للأشعة وأثبت حاجته للراحة، ويحتاج لأسبوع بشكل مبدئي، وتأكد غيابه عن مباراة الجونة في الدوري يوم 25 من الشهر الجاري، لكن الجهاز الفني يسعى لتجهيز اللاعب لمباراة النجم الساحلي المقرر لها يوم 29 نوفمبر الجاري، في افتتاح مباريات دور المجموعات ببطولة دوري