رياضة

صدمة جديدة للأهلي.. إصابة ديانج في العضلة الضامة

تحرير:أحمد سعيد ١٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٩ م
أليو ديانج
أليو ديانج
صدمة جديدة تعرض لها الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري رينيه فايلر، بعد أن أثبتت الأشعة إصابة المالي أليو ديانج لاعب خط وسط المارد الأحمر بمزق في العضلة الضامة، يحتاج على أثرها فترة طويلة من أجل العلاج، لتتوالى المصائب على رأس الجهاز الفني وخاصة في مركز وسط الملعب بعد أن بدأت بتعرض محمد محمود لقطع في الرباط الصليبي للركبة، ثم تعرض حمدي فتحي لقطع في غضروف الركبة، ليكون مركز خط الوسط في الفريق يضم كلا من حسام عاشور وعمرو السولية فقط.
وقال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن ديانج خضع للأشعة وأثبت حاجته للراحة، ويحتاج لأسبوع بشكل مبدئي، وتأكد غيابه عن مباراة الجونة في الدوري يوم 25 من الشهر الجاري، لكن الجهاز الفني يسعى لتجهيز اللاعب لمباراة النجم الساحلي المقرر لها يوم 29 نوفمبر الجاري، في افتتاح مباريات دور المجموعات ببطولة دوري
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النجم: تعيين جاريدو مدربا للفريق.. وإصابتين بالصليبي

أعلن قيس عاشور المتحدث الرسمي لنادي النجم الساحلي التونسي إصابة ثنائي الفريق المدافع عامر العمراني وحارس المرمى وليد كريدان بقطع في الرباط الصليبي، قال عاشور في تصريحات لبرنامج "شجع مصر" عبر إذاعة راديو مصر: "المدافع عامر العمراني والحارس وليد كريدان تعرضا للإصابة ذاتها بقطع في الرباط الصليبي والإصابة جاءت خلال المباراة الودية التي جمعت الفريق بنظيره البنزرتي قبل أيام". وأعلن قيس عاشور تعيين الإسباني خوان كارلوس جاريدو مديرا فنيا للفريق على أن يصل تونس غدًا لتوقيع العقود.
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الكاف يعدل مواعيد مباريات نصف نهائي الأمم الإفريقية

قررت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، إقامة مباراتي الدور قبل النهائي من المسابقة على استاد القاهرة الدولي، وحسب ما أوضحته اللجنة المنظمة، فإن مباراة مصر وجنوب أفريقيا كان مقررًا لها أن تقام في استاد القاهرة، على أن تلعب مواجهة غانا وكوت ديفوار في استاد السلام. إلا أنه تقرر نقل مباراة غانا وكوت ديفوار لتقام في استاد القاهرة الدولي، على أن تنطلق في الرابعة من مساء الثلاثاء القادم، بدلًا من الخامسة.
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الكاميرون تخطف الفوز من رواندا ونيجيريا تدك ليسوتو

فاز منتخب الكاميرون على مضيفه رواندا بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السادسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021، هدف المباراة الوحيد سجله نيكولاس مومي نجاماليو في الشوط الثاني، بهذه النتيجة رفعت الكاميرون رصيدها إلى 4 نقاط في المركز الأول مؤقتا، ويتجمّد رصيد رواندا بدون نقاط. وكان منتخب الكاميرون قد تعادل سلبيًّا أمام كاب فيردي في الجولة الأولى على ملعبها، ومن المقرر أن تواجه كاب فيردي نظيرتها موزمبيق غدا الإثنين في المباراة الثانية بالمجموعة.
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مران الأهلي في دبي.. إصابة حسين السيد وعودة وحيد

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية مساء اليوم الجمعة، خلال المسعكر المغلق المُقام في الإمارات على ملعب أهلي دبي، استعدادا لمرحلة ما بعد انتهاء بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 23 سنة ويشارك الفريق في بطولتي الدوري ودور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وشهد المران الفريق حضور العديد من جماهير القلعة الحمراء بالإمارات والذين حرصوا على استقبال الفريق والهتاف للاعبين، كمت اشتمل المران على جانب بدني وخططي، وحرص فايلر، على الحديث مع اللاعبين قبل انطلاق المران لتوضيح بعض الجوانب الفنية وتنفيذها في المران بشكل عملي.
سيد عبد الحفيظ

«مصير الودية والاستفادة الكاملة».. عبد الحفيظ يتحدث

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الجهاز الفني لم يحدد حتى الآن موقف المباراة الودية التي سيخوضها الفريق بالمعسكر الخارجي المقام حاليا بالإمارات، كما أوضح أن الجهاز الفني ما زال يتشاور بشأن خوض هذه الودية وفقا لمدى استفادة الفريق منها وتحقيق المكاسب المرجوة من ورائها؛ لذا فمن الوارد عدم إقامة مباراة ودية خلال معسكر الإمارات إذا وجد الجهاز الفني أنها لن تكون مفيدة للفريق، وأشار إلى أن الأمور الخاصة بالمباراة الودية بمعسكر الإمارات ستُحسم خلال الساعات المقبلة، وكل الاحتمالات واردة.
فايلر

بعد تأجيل الدوري.. فايلر يطير لسويسرا

استقر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أخذ فترة راحة والسفر رفقة أسرته إلى سويسرا، وذلك في ظل عدم ارتباط الفريق بأي مباريات خلال الفترة المقبلة، بعد تأجيل مسابقة الدوري المصري الممتاز إلى بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، والتي يقودها شوقي غريب، وتقام في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر. ويستعد الأهلي لخوض معسكر إعداد خارجي نهاية الشهر الجاري أو مطلع الشهر المقبل، يتخلله خوض مباراتين وديتين على أقصى تقدير؛ استعدادا لاستكمال منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
محمد محمود لاعب الاهلى

الطبيب الألماني يؤكد إصابة محمد محمود بالصليبي

تواصل سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، مع أحد الخبراء الألمان بشأن الإصابة التي تعرض لها محمد محمود، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال المران الجماعي اليوم الأربعاء على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، وخضع لفحوصات طبية وأجرى الأشعة، وأكد الأطباء في مصر أن اللاعب يعاني من قطع في الرباط الصليبي. وعلمت "التحرير" أن الطبيب الألماني الذي تواصل معه النادي الأهلي، أكد على أن محمد محمود بالفعل يعاني من قطع في الرباط الصليبي ويحتاج للتدخل الجراحي في أقرب وقت ممكن، وسيغيب لمدة 9 أشهر.
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