مصرع شخص وإصابة 7 آخرين في حادث تصادم بشمال سيناء

تحرير:أ.ش.أ ١٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٠ م

حادث تصادم_أرشيفية

لقي شخص مصرعه، بينما أصيب 7 أشخاص آخرين في حادث تصادم بين سيارتين أثناء سيرهما على الطريق الدولي الساحلي بشمال سيناء. البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية في شمال سيناء،إخطارا من قوات تأمين الطرق، بتصادم سيارتين، أحداهما ميكروباص والأخرى ملاكي، أثناء سيرهما أمام قربو جلبانة على طريق «العريش / القنطرة»، مما أسفر عن مصرع كلًا من: «هانى أحمد زايد، 37 عاما.

كما أسفر الحادث عن إصابة كل من: «سمير سالم عواد، 21 عاما، من العريش، مصطفى عبد الفتاح على، 30 عاما، من المحلة الكبرى، علاء محمد حسين، 27 عاما، من المرج بالقاهرة، محمد فاروق محمد، 40 عاما، من القنطرة شرق، علياء حسام الدين، 28 عاما، من الإسماعيلية، محمد أحمد محمد، 57 عاما، من العريش، عبد الرحمن عبد الخالق،