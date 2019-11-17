والد البنا يكشف كواليس ثالث جلسة وقصة «البدلة البيضا»

تحرير:محمد أبو زيد ١٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٢١ م

محمود البنا

كشف والد محمود البنا، المعروف إعلاميًّا بـ«شهيد الشهامة»، المتهم بقتله «محمد أشرف عبدالغني راجح»، وثلاثة آخرون محبوسون، عن كواليس ثالث جلسات محاكمة المتهمين، إذ قال البنا في تصريحات خاصة لـ«التحرير»: «المستشار مرتضى منصور حضر مشكورًا ولم يحدث بيننا نقاش، وذلك للدفاع عن محمود وطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين خلال مرافعته، وقال إنه لم يرَ جريمة بتلك البشاعة وإجرامًا لم أره في حياتي، وقانون الطفل فيه عوار، وراجح عايز يعمل «عنتر»، وأن الجريمة جريمة قتل عمد».

وأضاف البنا: «المحكمة رفضت توجيه سؤالين طرحهما المستشار مرتضى على المتهم محمد راجح، ووجه الشكر لوزارة الداخلية ورجال الأمن على دورهم خلال مرافعته التي استغرقت نحو 9 دقائق، بينما الجلسة كاملة استغرقت ما يقرب من الـ4 ساعات، وطلب فيها المحامي عبدالعزيز نصير تطبيق نص المادة «375 مكرر، و375 مكرر