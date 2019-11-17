والد البنا يكشف كواليس ثالث جلسة وقصة «البدلة البيضا»
تحرير:محمد أبو زيد
١٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٢١ م
محمود البنا
كشف والد محمود البنا، المعروف إعلاميًّا بـ«شهيد الشهامة»، المتهم بقتله «محمد أشرف عبدالغني راجح»، وثلاثة آخرون محبوسون، عن كواليس ثالث جلسات محاكمة المتهمين، إذ قال البنا في تصريحات خاصة لـ«التحرير»: «المستشار مرتضى منصور حضر مشكورًا ولم يحدث بيننا نقاش، وذلك للدفاع عن محمود وطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين خلال مرافعته، وقال إنه لم يرَ جريمة بتلك البشاعة وإجرامًا لم أره في حياتي، وقانون الطفل فيه عوار، وراجح عايز يعمل «عنتر»، وأن الجريمة جريمة قتل عمد».
وأضاف البنا: «المحكمة رفضت توجيه سؤالين طرحهما المستشار مرتضى على المتهم محمد راجح، ووجه الشكر لوزارة الداخلية ورجال الأمن على دورهم خلال مرافعته التي استغرقت نحو 9 دقائق، بينما الجلسة كاملة استغرقت ما يقرب من الـ4 ساعات، وطلب فيها المحامي عبدالعزيز نصير تطبيق نص المادة «375 مكرر، و375 مكرر
وأضاف البنا: «المحكمة رفضت توجيه سؤالين طرحهما المستشار مرتضى على المتهم محمد راجح، ووجه الشكر لوزارة الداخلية ورجال الأمن على دورهم خلال مرافعته التي استغرقت نحو 9 دقائق، بينما الجلسة كاملة استغرقت ما يقرب من الـ4 ساعات، وطلب فيها المحامي عبدالعزيز نصير تطبيق نص المادة «375 مكرر، و375 مكرر أ»، من قانون العقوبات، التي تؤكد أن الترهيب وبث الرعب والخوف جنحة إذا اقترنت بجناية، وتكون عقوبتها السجن 20 عاما وذلك لرفع العقوبة من 15 عاما إلى 20 عاما».
وعن ظهور المتهم الرئيس محمد راجح مرتديا بدلة بيضاء خاصة بالحبس الاحتياطي في ثالث جلسات محاكمة المتهمين، قال والد البنا: «المتهمين كانوا لابسين ملابس جديدة مختلفة مش ملابس خاصة بالحبس الاحتياطي حتى أنا اتفاجئت؛ لأنهم كانوا قاعدين قدامي في القاعة وبينا حوالي 3 أمتار وشايفهم ومحمد راجح كان لابس "ترينج" لونه أبيض "ملكي" مش بدلة حبس ولا تحقيق زي ما الناس افتكرت والمتهمين كانت حالتهم النفسية كويسة وغير الجلسات السابقة وأجزم أن حالتهم افضل من قبل الجريمة».