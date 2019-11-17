رياضة

الكاف يعدل مواعيد مباريات نصف نهائي الأمم الإفريقية

تحرير:أحمد سعيد ١٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٣١ م
منتخب مصر
منتخب مصر
قررت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، إقامة مباراتي الدور قبل النهائي من المسابقة على استاد القاهرة الدولي، وحسب ما أوضحته اللجنة المنظمة، فإن مباراة مصر وجنوب أفريقيا كان مقررًا لها أن تقام في استاد القاهرة، على أن تلعب مواجهة غانا وكوت ديفوار في استاد السلام. إلا أنه تقرر نقل مباراة غانا وكوت ديفوار لتقام في استاد القاهرة الدولي، على أن تنطلق في الرابعة من مساء الثلاثاء القادم، بدلًا من الخامسة.
وستنطلق مواجهة مصر مع جنوب أفريقيا في الثامنة مساءًا حسبما كان مقررًا لها من قبل. حقق منتخب مصر الأوليمبي، فوزًا ثمينًا على نظيره الكاميروني، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، على استاد القاهرة، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، والمؤهلة
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النجم: تعيين جاريدو مدربا للفريق.. وإصابتين بالصليبي

أعلن قيس عاشور المتحدث الرسمي لنادي النجم الساحلي التونسي إصابة ثنائي الفريق المدافع عامر العمراني وحارس المرمى وليد كريدان بقطع في الرباط الصليبي، قال عاشور في تصريحات لبرنامج "شجع مصر" عبر إذاعة راديو مصر: "المدافع عامر العمراني والحارس وليد كريدان تعرضا للإصابة ذاتها بقطع في الرباط الصليبي والإصابة جاءت خلال المباراة الودية التي جمعت الفريق بنظيره البنزرتي قبل أيام". وأعلن قيس عاشور تعيين الإسباني خوان كارلوس جاريدو مديرا فنيا للفريق على أن يصل تونس غدًا لتوقيع العقود.
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صدمة جديدة للأهلي.. إصابة ديانج في العضلة الضامة

صدمة جديدة تعرض لها الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري رينيه فايلر، بعد أن أثبتت الأشعة إصابة المالي أليو ديانج لاعب خط وسط المارد الأحمر بمزق في العضلة الضامة، يحتاج على أثرها فترة طويلة من أجل العلاج، لتتوالى المصائب على رأس الجهاز الفني وخاصة في مركز وسط الملعب بعد أن بدأت بتعرض محمد محمود لقطع في الرباط الصليبي للركبة، ثم تعرض حمدي فتحي لقطع في غضروف الركبة، ليكون مركز خط الوسط في الفريق يضم كلا من حسام عاشور وعمرو السولية فقط.
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الكاميرون تخطف الفوز من رواندا ونيجيريا تدك ليسوتو

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صافرة سنغالية لمباراة مصر وجنوب إفريقيا

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، إسناد مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام نظيره الجنوب إفريقي في نصف نهائى البطولة للحكم السنغالى داودا جوييه، وهو نفس الحكم الذي أدار مباراة الفراعنة أمام نظيره الغانى في دور المجموعات بأمم إفريقيا تحت 23 عامًا، والتى انتهت لصالح الفراعنة بثلاثة أهداف مقابل هدفين. ويستعد المنتخب الأولمبى لمواجهة نظيره الجنوب إفريقي، في الثامنة مساء الثلاثاء المقبل، بملعب استاد القاهرة الدولى في نصف نهائى كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.
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ويسلي يتوج بجائزة أفضل لاعب في مباراة جنوب إفريقيا

حصل لوثار ويسلي، لاعب منتخب جنوب إفريقيا الأولمبي، على لقب أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام نظيره النيجيري والتي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على استاد السلام في الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما والتي تحتضنها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري التي يتأهل من خلالها أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى أولمبياد طوكيو 2020 والتي يسعى المنتخب الوطني من خلالها للتأهل إلى الأولمبياد بعد أخر مشاركة عام 2012 بلندن في المملكة المتحدة.
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مالي تسعى لتصحيح المسار أمام الكاميرون في كأس الأمم

يحتضن استاد القاهرة الدولي، اليوم الإثنين، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء منتخب مالي أمام الكاميرون، ضمن مواجهات الجولة الثانية لحساب المجموعة الأولى ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، ويشارك في البطولة القارية 8 منتخبات هي مصر ونيجيريا وغانا والكاميرون ومالي وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا، وتتأهل 3 منها للأولمبياد. وأوقعت قرعة كأس الأمم منتخب مالي في المجموعة الأولى التي تضم الكاميرون وغانا ومصر، بينما تضم المجموعة الثانية منتخبات نيجيريا وجنوب إفريقيا وساحل العاج وزامبيا.
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كاف يعلن موافقته على 5 استبدالات في قوائم 4 منتخبات

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الجمعة، موافقته على 4 استبدالات في قوائم منتخبات غانا وكوت ديفوار ومصر وجنوب إفريقيا، وفقا لقواعد بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، التي تنطلق في مصر. وذكر الموقع الرسمي لـ"كاف" أنه وافق على تسجيل الثنائي ناصر منسي ومحمد صادق في قائمة منتخب مصر بدلا من الثنائي المصاب طاهر محمد طاهر ومحمود مرعي، كما وافق على خروج باكاماني وانضمام كيليتسو ماكجالوا في قائمة منتخب جنوب إفريقيا بسبب الإصابة التي يعاني منها لاعب الأهلي السابق في الكاحل.
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