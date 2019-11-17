الكاف يعدل مواعيد مباريات نصف نهائي الأمم الإفريقية

تحرير:أحمد سعيد ١٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٣١ م

منتخب مصر

قررت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، إقامة مباراتي الدور قبل النهائي من المسابقة على استاد القاهرة الدولي، وحسب ما أوضحته اللجنة المنظمة، فإن مباراة مصر وجنوب أفريقيا كان مقررًا لها أن تقام في استاد القاهرة، على أن تلعب مواجهة غانا وكوت ديفوار في استاد السلام. إلا أنه تقرر نقل مباراة غانا وكوت ديفوار لتقام في استاد القاهرة الدولي، على أن تنطلق في الرابعة من مساء الثلاثاء القادم، بدلًا من الخامسة.

وستنطلق مواجهة مصر مع جنوب أفريقيا في الثامنة مساءًا حسبما كان مقررًا لها من قبل. حقق منتخب مصر الأوليمبي، فوزًا ثمينًا على نظيره الكاميروني، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، على استاد القاهرة، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، والمؤهلة

وستنطلق مواجهة مصر مع جنوب أفريقيا في الثامنة مساءًا حسبما كان مقررًا لها من قبل.



حقق منتخب مصر الأوليمبي، فوزًا ثمينًا على نظيره الكاميروني، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، على استاد القاهرة، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.



فوز مصر على جنوب إفريقيا، سيعني التأهل رسميا للأوليمبياد، إذ يضمن الثلاثة الأوائل المشاركة في الألعاب الصيفية العام المقبل.



ويتأهل المنتخبين الصاعدين إلى المباراة النهائية للتواجد في أولمبياد طوكيو 2020، على أن يلحق بهما صاحب المركز الثالث في البطولة الأفريقية.