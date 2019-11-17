النجم: تعيين جاريدو مدربا للفريق.. وإصابتين بالصليبي

تحرير:أحمد سعيد ١٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٤ م

النجم الساحلي

أعلن قيس عاشور المتحدث الرسمي لنادي النجم الساحلي التونسي إصابة ثنائي الفريق المدافع عامر العمراني وحارس المرمى وليد كريدان بقطع في الرباط الصليبي، قال عاشور في تصريحات لبرنامج "شجع مصر" عبر إذاعة راديو مصر: "المدافع عامر العمراني والحارس وليد كريدان تعرضا للإصابة ذاتها بقطع في الرباط الصليبي والإصابة جاءت خلال المباراة الودية التي جمعت الفريق بنظيره البنزرتي قبل أيام". وأعلن قيس عاشور تعيين الإسباني خوان كارلوس جاريدو مديرا فنيا للفريق على أن يصل تونس غدًا لتوقيع العقود.

ويمتلك جاريدو سجلا في الملاعب الإفريقية، حيث سبق أن قاد النادي الأهلي في 2014 ليحقق مع المارد الأحمر لقبي كأس السوبر المصري على حساب الزمالك والفوز بالكونفيدرالية الإفريقية أمام سيوى سبورت الإيفواري. وقاد المدير الفني الإسباني أيضًا فريق الرجاء البيضاء المغربي ليحقق لقب كأس العرش والكونفيدرالية الإفريقي

ويمتلك جاريدو سجلا في الملاعب الإفريقية، حيث سبق أن قاد النادي الأهلي في 2014 ليحقق مع المارد الأحمر لقبي كأس السوبر المصري على حساب الزمالك والفوز بالكونفيدرالية الإفريقية أمام سيوى سبورت الإيفواري.



وقاد المدير الفني الإسباني أيضًا فريق الرجاء البيضاء المغربي ليحقق لقب كأس العرش والكونفيدرالية الإفريقي عام 2018.



وتعد آخر تجارب جاريدو هي عندما قاد فريق العين الإماراتي قبل أن يرحل عن منصبه في مايو الماضي.



جدير بالذكر أن النجم الساحلي سيواجه الأهلي في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، يوم 29 من نوفمبر الجاري على الملعب الأولمبي برادس.