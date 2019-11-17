رياضة

النجم: تعيين جاريدو مدربا للفريق.. وإصابتين بالصليبي

تحرير:أحمد سعيد ١٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٤ م
النجم الساحلي
النجم الساحلي
أعلن قيس عاشور المتحدث الرسمي لنادي النجم الساحلي التونسي إصابة ثنائي الفريق المدافع عامر العمراني وحارس المرمى وليد كريدان بقطع في الرباط الصليبي، قال عاشور في تصريحات لبرنامج "شجع مصر" عبر إذاعة راديو مصر: "المدافع عامر العمراني والحارس وليد كريدان تعرضا للإصابة ذاتها بقطع في الرباط الصليبي والإصابة جاءت خلال المباراة الودية التي جمعت الفريق بنظيره البنزرتي قبل أيام". وأعلن قيس عاشور تعيين الإسباني خوان كارلوس جاريدو مديرا فنيا للفريق على أن يصل تونس غدًا لتوقيع العقود.
ويمتلك جاريدو سجلا في الملاعب الإفريقية، حيث سبق أن قاد النادي الأهلي في 2014 ليحقق مع المارد الأحمر لقبي كأس السوبر المصري على حساب الزمالك والفوز بالكونفيدرالية الإفريقية أمام سيوى سبورت الإيفواري. وقاد المدير الفني الإسباني أيضًا فريق الرجاء البيضاء المغربي ليحقق لقب كأس العرش والكونفيدرالية الإفريقي
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الكاف يعدل مواعيد مباريات نصف نهائي الأمم الإفريقية

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صدمة جديدة للأهلي.. إصابة ديانج في العضلة الضامة

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قفشة: «مش أي حد يدخل الأهلي.. وعلاقتي بفايلر رائعة»

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مران الأهلي في دبي.. إصابة حسين السيد وعودة وحيد

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية مساء اليوم الجمعة، خلال المسعكر المغلق المُقام في الإمارات على ملعب أهلي دبي، استعدادا لمرحلة ما بعد انتهاء بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 23 سنة ويشارك الفريق في بطولتي الدوري ودور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وشهد المران الفريق حضور العديد من جماهير القلعة الحمراء بالإمارات والذين حرصوا على استقبال الفريق والهتاف للاعبين، كمت اشتمل المران على جانب بدني وخططي، وحرص فايلر، على الحديث مع اللاعبين قبل انطلاق المران لتوضيح بعض الجوانب الفنية وتنفيذها في المران بشكل عملي.
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الأهلي يكشف مواعيد مبارياته في دوري أبطال إفريقيا

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