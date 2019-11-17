رياضة

فرنسا يختتم تصفيات يورو 2020 بالفوز على ألبانيا

تحرير:محمد جمال ١٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٥٣ م
فرنسا وألبانيا
فرنسا وألبانيا
نجح المنتخب الفرنسي في الخروج بفوز سهل أمام نظيره ألبانيا، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الأحد، في الجولة العاشرة والأخيرة من بطولة أمم أوروبا (يورو 2020 )، وسجل هدفي المباراة لمنتخب الديوك كورينتين توليسيو فى الدقيقة الـ8 وأنطوان جريزمان فى الدقيقة الـ31 من عمر المباراة . وبهذا الفوز يؤكد المنتخب الفرنسي علي صدارته للمجموعة برصيد 25 نقطة جمعهم علي مدار تصفيات يورو 2020 من 10 مباريات، بينما ودع ألبانيا حلم التأهل للبطولة بعدما توقف رصيده عند 13 نقطة فى المركز الرابع .
علي الجانب الأخر في نفس المجموعة نجح المنتخب التركي فى اختتام التصفيات بفوز سهل بهدفين نظيفين علي نظيره منتخب أندروا، ليصل تركيا لنقطته الـ23 فى مركز الوصافة، بينما يقف رصيد أندروا عند 4 نقاط فى المركز الخامس، الذي ودع حلم التأهل للبطولة هو الأخر . وفي مباراة أخري بنفس المجموعة، نجح منتخب أيسلندا في
اقرأ المزيد
تتويج-النجم -الساحلي -بكأس زايد‎ (1)

النجم: تعيين جاريدو مدربا للفريق.. وإصابتين بالصليبي

أعلن قيس عاشور المتحدث الرسمي لنادي النجم الساحلي التونسي إصابة ثنائي الفريق المدافع عامر العمراني وحارس المرمى وليد كريدان بقطع في الرباط الصليبي، قال عاشور في تصريحات لبرنامج "شجع مصر" عبر إذاعة راديو مصر: "المدافع عامر العمراني والحارس وليد كريدان تعرضا للإصابة ذاتها بقطع في الرباط الصليبي والإصابة جاءت خلال المباراة الودية التي جمعت الفريق بنظيره البنزرتي قبل أيام". وأعلن قيس عاشور تعيين الإسباني خوان كارلوس جاريدو مديرا فنيا للفريق على أن يصل تونس غدًا لتوقيع العقود.
مباراة -مصر -والكاميرون (5)

الكاف يعدل مواعيد مباريات نصف نهائي الأمم الإفريقية

قررت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، إقامة مباراتي الدور قبل النهائي من المسابقة على استاد القاهرة الدولي، وحسب ما أوضحته اللجنة المنظمة، فإن مباراة مصر وجنوب أفريقيا كان مقررًا لها أن تقام في استاد القاهرة، على أن تلعب مواجهة غانا وكوت ديفوار في استاد السلام. إلا أنه تقرر نقل مباراة غانا وكوت ديفوار لتقام في استاد القاهرة الدولي، على أن تنطلق في الرابعة من مساء الثلاثاء القادم، بدلًا من الخامسة.
أليو ديانج

صدمة جديدة للأهلي.. إصابة ديانج في العضلة الضامة

صدمة جديدة تعرض لها الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري رينيه فايلر، بعد أن أثبتت الأشعة إصابة المالي أليو ديانج لاعب خط وسط المارد الأحمر بمزق في العضلة الضامة، يحتاج على أثرها فترة طويلة من أجل العلاج، لتتوالى المصائب على رأس الجهاز الفني وخاصة في مركز وسط الملعب بعد أن بدأت بتعرض محمد محمود لقطع في الرباط الصليبي للركبة، ثم تعرض حمدي فتحي لقطع في غضروف الركبة، ليكون مركز خط الوسط في الفريق يضم كلا من حسام عاشور وعمرو السولية فقط.
اقرأ المزيد من الأخبار
البرازيل تحت 17 سنة

البرازيل تصطدم بالمكسيك في نهائي مونديال الناشئين

تختتم اليوم الأحد فعاليات النسخة رقم 18 من كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة، والمقام حاليًا في البرازيل، وذلك عندما يواجه أصحاب الأرض منتخب المكسيك في تمام الساعة 11:59 مساء على ملعب فالمير بيزيراو، وتأهلت البرازيل إلى هذا الدور بعد تصدرها ترتيب المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بالتغلب على كل من كندا (4-1) وعلى نيوزيلندا (3-0) وعلى أنجولا 2-0، وتغلبت في دور الـ16 على تشيلي (3-2)، وتخطت إيطاليا في ربع النهائي (2-0)، قبل أن تطيح بفرنسا في نصف النهائي بنتيجة (3-2).
البرتغال‎

البرتغال تستهدف التأهل رسميًا لليورو أمام لوكسمبورج

تتواصل اليوم الأحد، التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وذلك عندما ترحل البرتغال حاملة اللقب لمواجهة لوكسمبورج على ملعب خوسي بارثيل في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتحتل البرتغال المركز الثاني برصيد 14 نقطة بينما تتواجد لوكسمبورج في المركز الرابع برصيد 4 نقاط، وتحتاج البرتغال للفوز لضمان التأهل رسميًا، وفي نفس المجموعة تستقبل صربيا الثالثة برصيد 13 نقطة، نظيرتها أوكرانيا المتصدرة برصيد 19 نقطة، والتي ضمنت التأهل بالفعل على ملعب ريد ستار ستاديوم في تمام الساعة الرابعة عصرًا.
كريم-بنزيما (1)

رئيس الاتحاد الفرنسي: مغامرة بنزيما مع المنتخب انتهت

كشف نويل لو جريت رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، عن أن كريم بنزيما مهاجم فريق ريال مدريد لن ينضم لمنتخب الديوك نهائيًّا، وتأتي التصريحات على الرغم من تأكيد لو جريت على موهبة بنزيما. وقال لو جريت في تصريحات لراديو مونت كارلو: "بنزيما لاعب جيد جدًّا، لم أنتقد مستواه أبدًا، هو يثبت ذلك خلال الموسم الحالي مع ريال مدريد، إنه أفضل لاعب فى مركزه، لكن مغامرة بنزيما مع المنتخب انتهت". وعلى الجانب الآخر طالب زين الدين زيدان المدير الفني للملكي ولاعب منتخب فرنسا الأسبق فى تصريحات سابقة بعودة كريم بنزيما لصفوف منتخب الديوك.
منتخب-إنجلترا‎

إنجلترا تبحث عن التأهل لليورو في لقاء تاريخي

عندما يستضيف المنتخب الإنجليزي، منافسه مونتينيجرو (الجبل الأسود)، اليوم الخميس، في تمام الساعة 9.45، على ملعب ويمبلي، في التصفيات الأوروبية المؤهلة ليورو 2020، سيحاول المدير الفني جاريث ساوثجيت خلق نوع من التوازن بين النتيجة واحتفال الفريق بحدث تاريخي من خلال هذه المباراة. ويحتاج المنتخب الإنجليزي إلى نقطة التعادل في مباراة اليوم من أجل حجز مقعده رسميا في النهائيات، لكن الفريق يتطلع لتحقيق الفوز من أجل الاحتفال في هذه المباراة، لكونها المباراة الدولية رقم 1000 في تاريخ الفريق.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]