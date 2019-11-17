فرنسا يختتم تصفيات يورو 2020 بالفوز على ألبانيا

تحرير:محمد جمال ١٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٥٣ م

فرنسا وألبانيا

نجح المنتخب الفرنسي في الخروج بفوز سهل أمام نظيره ألبانيا، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الأحد، في الجولة العاشرة والأخيرة من بطولة أمم أوروبا (يورو 2020 )، وسجل هدفي المباراة لمنتخب الديوك كورينتين توليسيو فى الدقيقة الـ8 وأنطوان جريزمان فى الدقيقة الـ31 من عمر المباراة . وبهذا الفوز يؤكد المنتخب الفرنسي علي صدارته للمجموعة برصيد 25 نقطة جمعهم علي مدار تصفيات يورو 2020 من 10 مباريات، بينما ودع ألبانيا حلم التأهل للبطولة بعدما توقف رصيده عند 13 نقطة فى المركز الرابع .

علي الجانب الأخر في نفس المجموعة نجح المنتخب التركي فى اختتام التصفيات بفوز سهل بهدفين نظيفين علي نظيره منتخب أندروا، ليصل تركيا لنقطته الـ23 فى مركز الوصافة، بينما يقف رصيد أندروا عند 4 نقاط فى المركز الخامس، الذي ودع حلم التأهل للبطولة هو الأخر . وفي مباراة أخري بنفس المجموعة، نجح منتخب أيسلندا في

علي الجانب الأخر في نفس المجموعة نجح المنتخب التركي فى اختتام التصفيات بفوز سهل بهدفين نظيفين علي نظيره منتخب أندروا، ليصل تركيا لنقطته الـ23 فى مركز الوصافة، بينما يقف رصيد أندروا عند 4 نقاط فى المركز الخامس، الذي ودع حلم التأهل للبطولة هو الأخر .



وفي مباراة أخري بنفس المجموعة، نجح منتخب أيسلندا في ختام مبارياته بالتصفيات في الخروج بفوز بهدفين لهدف، خلال المباراة التي جمعته بنظيره مولدوفا، ليحتل المنتخب الأيسلندي المركز الثالث برصيد 19 نقطة، ويتوقف رصيد مولدوفا عند 3 نقاط فى المركز الأخير، وعلي الرغم من الفوز إلا أن المنتخبان لم يصعدا لبطولة يورو 2020 .



