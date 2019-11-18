جريمة

الدم بقى ميه|استوليا على ميراث شقيقهما ولفقا له تهمة

١٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:١٦ ص
سلاح خرطوش- أرشيفية
سلاح خرطوش- أرشيفية
حضر شقيقان إلى مستشفى الأحرار بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، أحدهما مصاب برش خرطوش فى إحدى يديه، وخضع للعلاج اللازم، فيما حرر المستشفى محضرًا بالإصابة الجنائية، لكونها من سلاح ناري غير مرخص باستخدامه، وبسؤال المصاب اتهم شقيق ثالث لهما بإحداث إصابته، وبإجراء التحريات للتحقق من صحة البلاغ تبين أن المشكو فى حقه كان فى عمله وقت الواقعة، بما يستحيل معه تواجده مع شقيقاه فى الوصف الوارد منهما، كما كشفت التحريات عن خلافات بين المدعين والمشكو فى حقه، إذ اتهمهما الأخير بالاستيلاء على ميراثه وأقام دعاوى قضائية ضدهما.
التحريات الأمنية كشفت أن الشقيقين دبرا جريمة الإصابة بطلق الخرطوش، إمعانًا فى التنكيل شقيقهما، فى محاولة لإكراهه للتنازل عن الدعاوى التى أقامها، "قضية قصاد قضية"، بل وتبين أن المصاب طلب من أخيه المٌبلغ الثاني إطلاق النيران من سلاح خرطوش على ذراعه من مسافة بعيدة، حتى تلحق به إصابات طفيفة دون ضرر قوى،
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بلطجة-مشاجرة-سلاح-نارى-فرد-خرطوش

«بسبب الميراث».. مصرع سيدة وإصابة 9 في مشاجرة بسوهاج

لقيت سيدة مصرعها، إثر إصابتها بطلق ناري، بينما أصيب تسعة أشخاص بجراح، اليوم الإثنين، في مشاجرة، جرى خلالها إطلاق أعيرة نارية بين أبناء عمومة بدائرة «مركز طما»، بسبب خلاف على ملكية قطعة أرض زراعية بالميراث. البداية كانت بتلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بحدوث مشاجرة، وإطلاق أعيرة نارية ووجود مصابين بقرية «الرياينة» بدائرة المركز، على الفور انتقل رجال المباحث الجنائية ومجموعة من قوات أمن سوهاج إلى مكان البلاغ.
مستشفى-الشرطه (1)

الكشف على 144 حالة في مستشفيات الشرطة

وقع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية الكشف الطبى على المواطنين، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان بالتنسيق مع مسئولى بعض المساجد والكنائس والجمعيات الخيرية، ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بـ"العجوزة ومدينة نصر بالقاهرة والإسكندرية"، وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والاهتمام بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية التى تقوم بها أجهزة وقطاعات الوزارة، لا سيما المساهمة فى تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين.
جثة (4)

حبس قاتلي حارس عقار الوراق: «منعهما من السرقة»

أمرت نيابة حوادث شمال الجيزة، بحبس عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيق معهما، بتهمة السرقة بالإكراه، وقتل حارس عقار عمدًا، إذ تبين خلال التحقيقات أن المتهمين حاولا سرقة مواد بناء من أمام العقار الذى يتولى حراسته، فتشاجرا معه وطالباه بالتزام العقار، لكن احتج عليهما وحاول الاستغاثة بالسكان، فأجهزا عليه بالضرب على رأسه بماسورة حديدية كانت بمكان الجريمة، ثم تركاه غارقًا فى دمائه وفرا هاربين، إلى أن تمكن رجال مباحث الوراق من تحديد هويتهما من خلال صورًا ظهرت لهما فى كاميرا مراقبة بمحيط الجريمة، وتم ضبطهما.
محمود البنا

والد البنا يكشف كواليس ثالث جلسة وقصة «البدلة البيضا»

كشف والد محمود البنا، المعروف إعلاميًّا بـ«شهيد الشهامة»، المتهم بقتله «محمد أشرف عبدالغني راجح»، وثلاثة آخرون محبوسون، عن كواليس ثالث جلسات محاكمة المتهمين، إذ قال البنا في تصريحات خاصة لـ«التحرير»: «المستشار مرتضى منصور حضر مشكورًا ولم يحدث بيننا نقاش، وذلك للدفاع عن محمود وطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين خلال مرافعته، وقال إنه لم يرَ جريمة بتلك البشاعة وإجرامًا لم أره في حياتي، وقانون الطفل فيه عوار، وراجح عايز يعمل «عنتر»، وأن الجريمة جريمة قتل عمد».
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جثة-فى-شقة

سم وآلة حادة.. تفاصيل العثور على جثة مسن في منزله بالشرقية

كشف مصدر أمني، بمركز ديرب نجم، التابع لمحافظة الشرقية، مساء اليوم الثلاثاء، تفاصيل واقعة العثور على مسن مقتولا ومكبل الأيدي داخل منزل بإحدى قرى مركز ومدينة ديرب نجم، إذ قال المصدر إن وحدة مباحث المركز تفاجأت بورود بلاغ من أحد أبناء المجني عليه، يفيد بوجود آثار تعذيب وجروح بالجسم، وذلك أثناء قيام المغسل بتغسيل جثمان أبيهم، بعد أن أخطرهم أحد أقاربهم بأنهم عثروا عليه متوفى داخل غرفة النوم الخاصة به.
قوات-الشرطة (2)

كواليس مأمورية أوقعت عنصرا إجراميا في وادي «أم قمر»

تحريات أكدت وجود أحد العناصر الإجرامية "شديدة الخطورة" (مُقيم بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية) فى منطقة "وادي أم قمر" الكائنة بطريق "القاهرة- السويس" بدائرة مركز شرطة فايد، واتخاذه المنطقة مكانا لترويج المواد المخدرة، مستغلا طبيعتها الصحراوية وتردد المتعاطين عليها، وأن العنصر مطلوب ضبطه وإحضاره في قضيتين، الأولى ترجع وقائعها لسابقة استهداف العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من المتاجرين فى المواد المخدرة بذات المنطقة، وتم خلالها تبادل إطلاق الأعيرة النارية مع القوات ومقتل أحد العناصر الإجرامية وهروب بعض العناصر ومن بينهم العنصر المتهم.
قطار - أرشيفية

ضربوه بـ«طوبة».. إصابة سائق قطار «القاهرة - المنصورة»

أصيب سائق القطار رقم 339 أكسبريس "القاهرة - المنصورة"، ببعض الأحجار في الوجه أثناء قيادته، وهو في طريقه إلى الزقازيق ما بين محطتي "ههيا - أبو كبير"، وأعلنت هيئة السكك الحديدية، تعيين طاقم آخر للقطار لاستكمال رحلته. وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر في بيان صادر عنها اليوم، أن أثناء مسير قطار 339 أكسبريس "القاهرة - المنصورة" طريق الزقازيق ما بين محطتى ههيا – أبو كبير قام بعض الصبيه برشق القطار بالحجارة مما أدى الى إصابة عبد السلام صبرى قائد القطار في رأسه، وعلى الفور أصدر المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد توجيهاته بسرعه استدعاء سيارة إسعاف لنقل السائق للمستشفى وتعيين طاقم آخر على القطار لاستكمال الرحلة.
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مصرع 4 أشخاص وإصابة 23 آخرين في 4 حوادث بالشرقية

لقي 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب 23 آخرون بإصابات خطيرة في 4 حوادث متفرقة بمحافظة الشرقية، حيث وقع الحادث الأول بطريق «العاشر من رمضان- أبو حماد»، حيث اصطدمت سيارة نصف نقل بدراجة بخارية، ونتج عن ذلك مصرع كل من سامح محمد أحمد علي، 26 عاما، وسمير ياسر سمير، 16 عاما، وإصابة آخر بنزيف فى المخ، بينما وقع الحادث الثاني بطريق «بلبيس- منيا القمح»، حيث اصطدمت سيارة ملاكي بأخرى نصف نقل، ما أسفر عن مصرع كل من حاتم أحمد سليم، 17 عامًا، وأيمن سمير عبد الفتاح، 20 عامًا، وإصابة 3 آخرين بإصابات خطيرة.
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