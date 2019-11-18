الدم بقى ميه|استوليا على ميراث شقيقهما ولفقا له تهمة

١٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:١٦ ص

سلاح خرطوش- أرشيفية

حضر شقيقان إلى مستشفى الأحرار بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، أحدهما مصاب برش خرطوش فى إحدى يديه، وخضع للعلاج اللازم، فيما حرر المستشفى محضرًا بالإصابة الجنائية، لكونها من سلاح ناري غير مرخص باستخدامه، وبسؤال المصاب اتهم شقيق ثالث لهما بإحداث إصابته، وبإجراء التحريات للتحقق من صحة البلاغ تبين أن المشكو فى حقه كان فى عمله وقت الواقعة، بما يستحيل معه تواجده مع شقيقاه فى الوصف الوارد منهما، كما كشفت التحريات عن خلافات بين المدعين والمشكو فى حقه، إذ اتهمهما الأخير بالاستيلاء على ميراثه وأقام دعاوى قضائية ضدهما.

التحريات الأمنية كشفت أن الشقيقين دبرا جريمة الإصابة بطلق الخرطوش، إمعانًا فى التنكيل شقيقهما، فى محاولة لإكراهه للتنازل عن الدعاوى التى أقامها، "قضية قصاد قضية"، بل وتبين أن المصاب طلب من أخيه المٌبلغ الثاني إطلاق النيران من سلاح خرطوش على ذراعه من مسافة بعيدة، حتى تلحق به إصابات طفيفة دون ضرر قوى،

التحريات الأمنية كشفت أن الشقيقين دبرا جريمة الإصابة بطلق الخرطوش، إمعانًا فى التنكيل شقيقهما، فى محاولة لإكراهه للتنازل عن الدعاوى التى أقامها، "قضية قصاد قضية"، بل وتبين أن المصاب طلب من أخيه المٌبلغ الثاني إطلاق النيران من سلاح خرطوش على ذراعه من مسافة بعيدة، حتى تلحق به إصابات طفيفة دون ضرر قوى، على أن يستغلا تلك الإصابة فى التقدم ببلاغ كاذب ضد شقيقهما الثالث لإجباره على التنازل عن الدعاوى التى أقامها.



حرر رجال الأمن محضر بالتحريات أكدوا فيه البلاغ الكاذب من قبل الشاكيين "إبراهيم.م"، و"سيد.م"؛ لاتهامهما شقيقهما "ص" زورًا، لإكراهه على التنازل عن دعاوى قضائية يطالب فيها بميراثه، وتمت إحالة التحريات إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها بالتحقيق مع المدعيين.







