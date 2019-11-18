حبس قاتلي حارس عقار الوراق: «منعهما من السرقة»

١٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:١٧ ص

جثة- أرشيفية

أمرت نيابة حوادث شمال الجيزة، بحبس عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيق معهما، بتهمة السرقة بالإكراه، وقتل حارس عقار عمدًا، إذ تبين خلال التحقيقات أن المتهمين حاولا سرقة مواد بناء من أمام العقار الذى يتولى حراسته، فتشاجرا معه وطالباه بالتزام العقار، لكن احتج عليهما وحاول الاستغاثة بالسكان، فأجهزا عليه بالضرب على رأسه بماسورة حديدية كانت بمكان الجريمة، ثم تركاه غارقًا فى دمائه وفرا هاربين، إلى أن تمكن رجال مباحث الوراق من تحديد هويتهما من خلال صورًا ظهرت لهما فى كاميرا مراقبة بمحيط الجريمة، وتم ضبطهما.

استقبل مستشفى الوراق المركزي حارس عقار، مهشم الرأس ومصاب بكسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلي، ولقي مصرعه متأثرًا بإصاباته، وعلى الفور أبلغ المستشفى قسم شرطة الوراق بالواقعة الجنائية، ورجح الأهالي اشتباك حارس العقار المجني عليه مع لصوص قتلوه، وبدأ رجال المباحث فى التحري للبحث عن شهود رؤية أو أدلة توضح حقيقة