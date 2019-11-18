جريمة

حبس قاتلي حارس عقار الوراق: «منعهما من السرقة»

١٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:١٧ ص
جثة- أرشيفية
جثة- أرشيفية
أمرت نيابة حوادث شمال الجيزة، بحبس عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيق معهما، بتهمة السرقة بالإكراه، وقتل حارس عقار عمدًا، إذ تبين خلال التحقيقات أن المتهمين حاولا سرقة مواد بناء من أمام العقار الذى يتولى حراسته، فتشاجرا معه وطالباه بالتزام العقار، لكن احتج عليهما وحاول الاستغاثة بالسكان، فأجهزا عليه بالضرب على رأسه بماسورة حديدية كانت بمكان الجريمة، ثم تركاه غارقًا فى دمائه وفرا هاربين، إلى أن تمكن رجال مباحث الوراق من تحديد هويتهما من خلال صورًا ظهرت لهما فى كاميرا مراقبة بمحيط الجريمة، وتم ضبطهما.
استقبل مستشفى الوراق المركزي حارس عقار، مهشم الرأس ومصاب بكسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلي، ولقي مصرعه متأثرًا بإصاباته، وعلى الفور أبلغ المستشفى قسم شرطة الوراق بالواقعة الجنائية، ورجح الأهالي اشتباك حارس العقار المجني عليه مع لصوص قتلوه، وبدأ رجال المباحث فى التحري للبحث عن شهود رؤية أو أدلة توضح حقيقة
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بلطجة-مشاجرة-سلاح-نارى-فرد-خرطوش

«بسبب الميراث».. مصرع سيدة وإصابة 9 في مشاجرة بسوهاج

لقيت سيدة مصرعها، إثر إصابتها بطلق ناري، بينما أصيب تسعة أشخاص بجراح، اليوم الإثنين، في مشاجرة، جرى خلالها إطلاق أعيرة نارية بين أبناء عمومة بدائرة «مركز طما»، بسبب خلاف على ملكية قطعة أرض زراعية بالميراث. البداية كانت بتلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بحدوث مشاجرة، وإطلاق أعيرة نارية ووجود مصابين بقرية «الرياينة» بدائرة المركز، على الفور انتقل رجال المباحث الجنائية ومجموعة من قوات أمن سوهاج إلى مكان البلاغ.
مستشفى-الشرطه (1)

الكشف على 144 حالة في مستشفيات الشرطة

وقع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية الكشف الطبى على المواطنين، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان بالتنسيق مع مسئولى بعض المساجد والكنائس والجمعيات الخيرية، ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بـ"العجوزة ومدينة نصر بالقاهرة والإسكندرية"، وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والاهتمام بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية التى تقوم بها أجهزة وقطاعات الوزارة، لا سيما المساهمة فى تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين.
بندقية-خرطوش

الدم بقى ميه|استوليا على ميراث شقيقهما ولفقا له تهمة

حضر شقيقان إلى مستشفى الأحرار بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، أحدهما مصاب برش خرطوش فى إحدى يديه، وخضع للعلاج اللازم، فيما حرر المستشفى محضرًا بالإصابة الجنائية، لكونها من سلاح ناري غير مرخص باستخدامه، وبسؤال المصاب اتهم شقيق ثالث لهما بإحداث إصابته، وبإجراء التحريات للتحقق من صحة البلاغ تبين أن المشكو فى حقه كان فى عمله وقت الواقعة، بما يستحيل معه تواجده مع شقيقاه فى الوصف الوارد منهما، كما كشفت التحريات عن خلافات بين المدعين والمشكو فى حقه، إذ اتهمهما الأخير بالاستيلاء على ميراثه وأقام دعاوى قضائية ضدهما.
محمود البنا

والد البنا يكشف كواليس ثالث جلسة وقصة «البدلة البيضا»

كشف والد محمود البنا، المعروف إعلاميًّا بـ«شهيد الشهامة»، المتهم بقتله «محمد أشرف عبدالغني راجح»، وثلاثة آخرون محبوسون، عن كواليس ثالث جلسات محاكمة المتهمين، إذ قال البنا في تصريحات خاصة لـ«التحرير»: «المستشار مرتضى منصور حضر مشكورًا ولم يحدث بيننا نقاش، وذلك للدفاع عن محمود وطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين خلال مرافعته، وقال إنه لم يرَ جريمة بتلك البشاعة وإجرامًا لم أره في حياتي، وقانون الطفل فيه عوار، وراجح عايز يعمل «عنتر»، وأن الجريمة جريمة قتل عمد».
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محاكمة محمد راجح

«شهيد الشهامة وزوجة شادي محمد» في محاكمات الأحد

تنظر محكمة جنايات الطفل "الأحداث" بشبين الكوم، اليوم الأحد، ثالث جلسات محاكمة محمد أشرف راجح المتهم بقتل محمود البنا في القضية المعروفة إعلاميًا "شهيد الشهامة"، بعدما أثبتت المحكمة بالجلسة السابقة أن تاريخ ميلاده هو 11 نوفمبر 2001؛ ما يثبت أن سن المتهم أقل من 18 عاما وبالتالى فالقضية لا تحول للجنايات وستظل أحداث، واستمعت هيئة المحكمة لشهادة الشهود ومن بينهم العقيد محمد داود مفتش المباحث، الرائد أحمد الشافعى رئيس مباحث مركز تلا، وخمس أشخاص آخرين لسماع أقوالهم فى القضية.
مطار-القاهرة (5)

إحباط تهريب 4 أجهزة تنقيب عن الذهب بمطار القاهرة

تواصل القوات المسؤولة عن تأمين المطارات والمواني، إحباط محاولات التهريب غير المشروعة إلى داخل البلاد، والتى تستهدف نهب الثروات المصرية والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، بدًا من محاولات التهرب الجمركي، وصولًا إلى محاولات إدخال المخدرات ومعدات غير مشروعة إلى داخل البلاد، وكذلك محاولات نهب الآثار المصرية بتهريبها إلى الخارج. وفى هذا السياق، أحبطة الأجهزة الأمنية محاولة تهريب 4 أجهزة تنقيب عن الذهب إلى داخل البلاد، وذلك وسط أغراض راكب مصري قادم على رحلة جوية من إحدى الدول العربية.
فتاة-العياط

إخلاء سبيل المتهمين باستدراج فتاة العياط

بعد عدة ساعات من قرار النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، بألا وجه لإقامة الدعوى ضد أميرة أحمد، 15 سنة، والشهيرة بـ"فتاة العياط"، بقضية اتهامها بقتل سائق استدرجها وحاول اغتصابها، قررت نيابة جنوب الجيزة الكلية، إخلاء سبيل صديق للفتاة وزميل له، بضمان محل إقامتهما، على ذمة التحقيق معهما فى واقعة اتهامهما بالاتفاق والمساعدة على خطف «فتاة العياط» بالتحايل، واتفقا مع سائق ميكروباص على اختطافها بقصد اغتصابها، وجاء قرار إخلاء السبيل مشروطًا بألا يكون المتهمان مطلوبين على ذمة قضايا جنائية أخرى.
جثة-طفلة

الدبلة عليها اسم مين؟ هكذا انكشف لغز جثة الحوامدية

مصرف قديم ناحية قرية أم خنان التابعة لمركز الحوامدية جنوب محافظة الجيزة، اعتاد الجميع أنه مكان مهجور ومرعب، خاصة مع سوابق العثور على جثث قتلى فى حوادث متفرقة على ضفافه، ودائمًا ما يحذر الأهالى أطفالهم من الذهاب إلى الرشاح المهجور خشية تعرضهم لمكروه، حتى إن الكبار يمرون عليه بالكاد، ولاحظ عدد منهم انبعاث رائحة كريهة من جوال على جانب «الرشاح»، فأيقنوا أن وراءه "مصيبة"، ولم يتقدم أحد من الأهالي لفتح الجوال وإنما اتصلوا بقسم الشرطة، ووصلت قوة أمنية لتكتشف جثة ربة منزل بالجوال، وذلك فى مطلع الشهر الماضي، والآن تم حل لغز الجريمة.
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