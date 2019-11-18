إسبانيا وإيطاليا يختتمان تصفيات اليورو اليوم

١٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٠ ص

إيطاليا

تتواصل اليوم الإثنين مباريات التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وذلك عندما تستقبل إيطاليا نظيرتها أرمينيا على ملعب رينزو باربيرا في تمام الساعة 9:45 مساء، وتحتل إيطاليا صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد 27 نقطة وضمنت التأهل لليورو بالفعل، وتحتل أرمينيا المركز الرابع برصيد 10 نقاط، وفي نفس المجموعة تستقبل اليونان الثالثة برصيد 11 نقطة، نظيرتها فنلندا الثانية برصيد 18 نقطة على ملعب أثينا الأولمبي في تمام الساعة 9:45 مساء، وضمنت فنلندا التأهل لليورو بالفعل.

وفي المجموعة السادسة، تستقبل إسبانيا المتصدرة برصيد 23 نقطة والتي ضمنت التأهل لليورو، نظيرتها رومانيا الثالثة برصيد 14 نقطة والتي ضمنت التأهل للملحق، وذلك في تمام الساعة 9:45 مساء على ملعب واندا متروبوليتانو. وفي نفس المجموعة تستقبل السويد الثانية برصيد 18 نقطة والتي ضمنت التأهل لليورو هي الأخرى، نظيرتها