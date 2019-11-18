رياضة

إسبانيا وإيطاليا يختتمان تصفيات اليورو اليوم

١٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٠ ص
إيطاليا
إيطاليا
تتواصل اليوم الإثنين مباريات التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وذلك عندما تستقبل إيطاليا نظيرتها أرمينيا على ملعب رينزو باربيرا في تمام الساعة 9:45 مساء، وتحتل إيطاليا صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد 27 نقطة وضمنت التأهل لليورو بالفعل، وتحتل أرمينيا المركز الرابع برصيد 10 نقاط، وفي نفس المجموعة تستقبل اليونان الثالثة برصيد 11 نقطة، نظيرتها فنلندا الثانية برصيد 18 نقطة على ملعب أثينا الأولمبي في تمام الساعة 9:45 مساء، وضمنت فنلندا التأهل لليورو بالفعل.
وفي المجموعة السادسة، تستقبل إسبانيا المتصدرة برصيد 23 نقطة والتي ضمنت التأهل لليورو، نظيرتها رومانيا الثالثة برصيد 14 نقطة والتي ضمنت التأهل للملحق، وذلك في تمام الساعة 9:45 مساء على ملعب واندا متروبوليتانو. وفي نفس المجموعة تستقبل السويد الثانية برصيد 18 نقطة والتي ضمنت التأهل لليورو هي الأخرى، نظيرتها
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حسام- البدري

حسام البدري يعلن تشكيل الفراعنة أمام جزر القمر

يسعى المنتخب الوطني لتصحيح مساره في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021، المقرر إقامتها في الكاميرون، وذلك حين يخرج لمواجهة جزر القمر، اليوم الإثنين، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، في العاصمة موروني، ضمن مواجهات الجولة الثانية لحساب المجموعة السابعة. وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مواجهة منتخب مصر ونظيره الكيني، بعد أداء سيئ وغير مقنع من جانب الفراعنة، على ملعب الجيش ببرج العرب، ضمن مواجهات الجولة الأولى، سجل محمود كهربا هدف المنتخب الوطني، فيما أدرك مايكل أولونجا هدف التعادل للضيوف.
الجبلاية - اتحاد الكرة (1)

إبراهيم فايق: ما يفعله اتحاد الكرة خيال علمي

سخر الإعلامي إبراهيم فايق، مقدم البرامج الرياضية، من اتحاد الكرة المصري، بسبب رصد الأخير مكافأة قدرها 60 ألف جنيه للاعبين، في حال فوز الفراعنة على جزر القمر، وذلك حسبما أفاد اليوم الإثنين، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر». ويسعى المنتخب الوطني لتصحيح مساره في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021، المقرر إقامتها في الكاميرون، وذلك حين يخرج لمواجهة جزر القمر، اليوم الإثنين، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، في العاصمة موروني، ضمن مواجهات الجولة الثانية لحساب المجموعة السابعة.
منتخب- إنجلترا

ساوثجيت يبرز نقطة ضعف الأسود الثلاثة

قدم المنتخب الإنجليزي عروضًا مميزة في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، بعدما اختتم التصفيات في صدارة المجموعة الأولى برصيد 21 نقطة، مسجلًا 37 هدفًا واستقبلت شباكه 6 أهداف فقط، وضمنت إنجلترا، أن تكون من بين أول 6 مصنفين في بطولة أوروبا، بعد أن أحرزت ثلاثة أهداف متأخرة لتفوز 4-0 على مستضيفتها كوسوفو في ختام التصفيات أمس الأحد، وباستثناء خسارتها في جمهورية التشيك الشهر الماضي، لم تبذل إنجلترا أي مجهود يذكر للفوز على منتخبات مثل كوسوفو والجبل الأسود وبلغاريا وكذلك التشيك حيث سحقتها 5-0 في ويمبلي.
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البرتغال‎

البرتغال تستهدف التأهل رسميًا لليورو أمام لوكسمبورج

تتواصل اليوم الأحد، التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وذلك عندما ترحل البرتغال حاملة اللقب لمواجهة لوكسمبورج على ملعب خوسي بارثيل في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتحتل البرتغال المركز الثاني برصيد 14 نقطة بينما تتواجد لوكسمبورج في المركز الرابع برصيد 4 نقاط، وتحتاج البرتغال للفوز لضمان التأهل رسميًا، وفي نفس المجموعة تستقبل صربيا الثالثة برصيد 13 نقطة، نظيرتها أوكرانيا المتصدرة برصيد 19 نقطة، والتي ضمنت التأهل بالفعل على ملعب ريد ستار ستاديوم في تمام الساعة الرابعة عصرًا.
رونالدو‎

رونالدو يتطلع للمئوية أمام لوكسمبورج

يتطلع المنتخب البرتغالي غدًا الأحد، لحسم التأهل رسميا إلى يورو 2020، وذلك عندما يحل ضيفًا على منتخب لوكسمبورج، ولكن كريستيانو رونالدو قائد وهداف المنتخب البرتغالي سيكون لديه العديد من الأهداف التي يسعى لتحقيقها رافعا شعار "كل شيء أو لا شيء"، ولكن أهداف رونالدو (34 عاما) من المباراة لن تقتصر على الفوز في المباراة وحسم بطاقة التأهل إلى كأس الأمم الأوروبية 2020 التي يسعى مع فريقه للدفاع عن لقبهما القاري من خلالها بعد الفوز بالنسخة الماضية عام 2016 بفرنسا.
ايطاليا‎

مانشيني يتغنى بلاعبيه بعد قهر البوسنة

أعرب روبرتو مانشيني، مدرب المنتخب الإيطالي، عن رضاه التام عن المستوى الذي قدمه لاعبوه في التغلب أمس على البوسنة والهرسك بثلاثية نظيفة، في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وقال مانشيني، خلال تصريحات لشبكة "راي سبورت": "إنه لأمر سار بالنسبة لي، لأنه سيكون من الكذب قول إن تجاوز الرقم القياسي، المسجل باسم الأسطورة فيتوريو بوزو، ليس بالأمر السعيد.. نحن سعداء"، وكان المدرب التاريخي لإيطاليا، بوزو، قد حقق 9 انتصارات متتالية مع الآزوري، عام 1939.
اسبانيا‎

أرقام من اكتساح إسبانيا لمالطا في تصفيات اليورو

واصلت إسبانيا عروضها القوية في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وذلك بعد اكتساحها أمس مالطا بسباعية نظيفة، وسجل أهداف إسبانيا 7 لاعبين مختلفين هم: ألفارو موراتا بالدقيقة 23، سانتي كازورلا (41)، باو توريس (62)، بابلو سارابيا (63)، داني أولمو (69)، جيرارد مورينو (71)، خيسوس نافاس (85)، وبحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فإن هذه هي المرة الأولى في تاريخ إسبانيا التي تسجل فيها 7 أهداف بمباراة واحدة عبر 7 لاعبين مختلفين، وأشارت شبكة "أوبتا"، إلى أن باو توريس سجل خامس أسرع هدف للاعب بديل في التصفيات على الأقل منذ عام 2006.
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