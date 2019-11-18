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سعر الدولار اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2019 في البنوك

تحرير:رنا عبد الصادق ١٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٢١ ص
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الإثنين، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.07 جنيه، ونحو 16.17 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في البنك المصري الخليجي ليسجل نحو 16.15 جنيه للبيع، و16.05 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من بنك البركة، والبنك المصري لتنمية الصادرات، والبنك العربي الإفريقي، وبنك كريدي إجريكول ليسجل نحو 16.18 جنيه للبيع، و16.08 جنيه للشراء.
سعر الدولار اليوم فى البنوكسجل سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك التعمير والإسكان، وبنك عودة، وبنك الأسكندرية، وبنك مصر إيران، والبنك العقاري المصري، وبنك التنمية الصناعية نحو 16.17 جنيه للبيع، و16.07 جنيه للشراء.كما سجل سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك قناة السويس،
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بورصة (2)

مبيعات المصريين تكبد البورصة 6.7 مليار جنيه

استقرت مؤشرات البورصة في المنطقة الحمراء في ختام تعاملات جلسة يوم الاثنين، ثاني جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 6.7 مليار جنيه ليغلق ليغلق عند مستوى 719.95 مليار جنيه وسط ضغوط بيعية للمصريين. وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي"إيجي اكس 30" بنسبة 1.22% ليصل إلى مستوى 14378.59 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70" بنسبة 0.94% ليصل إلى مستوى 536.46 نقطة، وانخفض مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.95% وصولا إلى مستوى 1424.99 نقطة.
هشام-توفيق (3)

شركة غذاء يابانية تستأجر 300 فدان من القابضة للتشييد

استقبل هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، وفدًا من شركة "اليابان لحلول الغذاء - Japan Food Solutions"، بحضور المهندس هشام أبو العطا رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، لبحث التعاون المشترك. واستمع الوزير إلى عرض تقديمي من مسؤولي الشركة حول نشاط شركة اليابان لحلول الغذاء، ومنتجاتها المختلفة والتي تتضمن صور تصنيعية متعددة للخضروات والفواكه المصرية بشكل مميز مع مراعاة معايير الجودة اليابانية الصارمة بهدف التصدير. وتم الاتفاق على بحث الشراكة مع الجانب الياباني.
البريد المصري والموريتاني

رئيس البريد يستقبل نظيره الموريتاني لبحث التعاون

استقبل اليوم عصام الصغير رئيس مجلس ادارة البريد المصري وفد من البريد الموريتاني الذي يزور مصر حالياً برئاسة المصطفى بن عبد الله مدير عام البريد الموريتاني وعاليون محمد محمود مدير الدراسات والتنمية ومحمد محمد سيدي مدير التدريب البريدي بهدف توطيد أواصر التعاون بين البريد المصري والموريتاني. وقال عصام الصغير رئيس مجلس ادارة البريد المصري ان زيارة المصطفى بن عبد الله مدير عام البريد الموريتاني والوفد المرافق له تأتى بهدف بحث أوجه التعاون وتبادل الخبرات بين البريد المصري ونظيره الموريتاني وبحث أوجه نقل التجارب الناجحة في مجال البريد بين البلدين.
أدوية

مصلحة الضرائب: الأدوية معفاة من ضريبة القيمة المضافة

أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أن الأدوية والمواد الفعالة الداخلة في تصنيعها سواء محلي أو مستورد معفاه من الضريبة على القيمة المضافة منذ صدور القانون رقم 67 لسنة 2016. وأضافت المصلحة في بيان لها اليوم، الاثنين، أنها تهيب بمصنعي وموزعي الأدوية عدم تحصيل ضريبة مبيعات على الأدوية في ظل تطبيق ضريبة القيمة المضافة تجنبا للوقوع تحت طائلة القانون، لأنه بصدور قانون القيمة المضافة تم إلغاء ضريبة المبيعات. وبلغت حصيلة ضرائب القيمة المضافة على السلع والخدمات خلال الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالي المنتهي 2018-2019 نحو 310 مليار جنيه بنسبة زيادة 19.7%.
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الريال-والدولار

سعر الدولار اليوم الأحد 17 نوفمبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأحد، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.07 جنيه، ونحو 16.17 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أعلى سعر للدولار في كل من بنك البركة، وبنك كريدي إجريكول ليسجل نحو 16.20 جنيه للبيع، و16.10 جنيه للشراء، بينما بلغ أقل سعر للدولار في البنك المصري الخليجي ليسجل نحو 16.15 جنيه للبيع، و16.05 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، والمصرف العربي الدولي نحو 16.16 جنيه للبيع، و16.06 جنيه للشراء.
دولارات

سعر الدولار اليوم السبت 16 نوفمبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، السبت، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.07 جنيه، ونحو 16.17 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في البنك المصري الخليجي ليسجل نحو 16.15 جنيه للبيع، و16.05 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من بنك البركة، وبنك كريدي إجريكول ليسجل نحو 16.20 جنيه للبيع، و16.10 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، والمصرف العربي الدولي نحو 16.16 جنيه للبيع، و16.06 جنيه للشراء.
دولارات

سعر الدولار اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأربعاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.09 جنيه، ونحو 16.19 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك العقاري المصري، والمصرف العربي الدولي ليسجل نحو 16.18 جنيه للبيع، و16.08 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من البنك المصري الخليجي، والبنك المصري لتنمية الصادرات ليسجل نحو 16.20 جنيه للبيع، و16.10 جنيه للشراء.
الريال-والدولار

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الثلاثاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.09 جنيه، ونحو 16.19 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك التعمير والإسكان، وبنك بلوم، والمصرف المتحد ليسجل نحو 16.19 جنيه للبيع، و16.09 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في البنك العقاري المصري ليسجل نحو 16.24 جنيه للبيع، و16.14 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي نحو 16.22 جنيه للبيع، و16.12 جنيه للشراء.
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