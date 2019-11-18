سعر الدولار اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2019 في البنوك

تحرير:رنا عبد الصادق ١٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٢١ ص

سعر الدولار اليوم

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الإثنين، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.07 جنيه، ونحو 16.17 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في البنك المصري الخليجي ليسجل نحو 16.15 جنيه للبيع، و16.05 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من بنك البركة، والبنك المصري لتنمية الصادرات، والبنك العربي الإفريقي، وبنك كريدي إجريكول ليسجل نحو 16.18 جنيه للبيع، و16.08 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم فى البنوكسجل سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك التعمير والإسكان، وبنك عودة، وبنك الأسكندرية، وبنك مصر إيران، والبنك العقاري المصري، وبنك التنمية الصناعية نحو 16.17 جنيه للبيع، و16.07 جنيه للشراء.كما سجل سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك قناة السويس،