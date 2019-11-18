هيثم شاكر يدعم حملة "أنت أقوى من المخدرات" في مصر

تحرير:محمد عبد المنعم ١٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٣ ص

هيثم شاكر

وقع اختيار صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي على الفنان هيثم شاكر ليكون داعما لحملة "أنت أقوى من المخدرات" التي أطلقها الصندوق بدعم من وزارة التضامن الاجتماعي والتي هدفها نشر التوعية في 8 جامعات مصرية وستبدأ من يوم 25 نوفمبر في جامعة حلوان، ثم جامعة عين شمس والقاهرة والإسكندرية.. وغيرها. هيثم شاكر قد تم تكريمه بعد إحياء حفل كبير بنادي الزهور من قبل صندوق علاج ومكافحة الإدمان والتعاطي لدعمه للحملة. طرح هيثم مؤخرا ألبوم "معرفة قديمة" الذي حقق منذ انطلاقه نجاحا كبيرا، حيث تصدر ترند تويتر أكثر من مرة وظل محافظا على المركز الأول في موقع iTunes.

ويأتي ألبوم معرفة قديمة بعد 5 سنوات من التحضير تعاون خلالها مع كبار المؤلفين والملحنين، ويضم الألبوم 13 أغنية، هي: ماتوصنيش، ياما ياما، راحتي وياك، لحقتيني، مش مهم أنا، يا حبيبة، كنت مداويني، راحو، إحنا افترقنا، مفيش بُعد بينسّي، ماتغيبوش، بابي مفتوح، معرفة قديمة. ومن بين المؤلفين الذين تعاون معهم النجم،