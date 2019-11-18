هيثم شاكر يدعم حملة "أنت أقوى من المخدرات" في مصر
تحرير:محمد عبد المنعم
١٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٣ ص
هيثم شاكر
وقع اختيار صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي على الفنان هيثم شاكر ليكون داعما لحملة "أنت أقوى من المخدرات" التي أطلقها الصندوق بدعم من وزارة التضامن الاجتماعي والتي هدفها نشر التوعية في 8 جامعات مصرية وستبدأ من يوم 25 نوفمبر في جامعة حلوان، ثم جامعة عين شمس والقاهرة والإسكندرية.. وغيرها.
هيثم شاكر قد تم تكريمه بعد إحياء حفل كبير بنادي الزهور من قبل صندوق علاج ومكافحة الإدمان والتعاطي لدعمه للحملة.
طرح هيثم مؤخرا ألبوم "معرفة قديمة" الذي حقق منذ انطلاقه نجاحا كبيرا، حيث تصدر ترند تويتر أكثر من مرة وظل محافظا على المركز الأول في موقع iTunes.
ويأتي ألبوم معرفة قديمة بعد 5 سنوات من التحضير تعاون خلالها مع كبار المؤلفين والملحنين، ويضم الألبوم 13 أغنية، هي: ماتوصنيش، ياما ياما، راحتي وياك، لحقتيني، مش مهم أنا، يا حبيبة، كنت مداويني، راحو، إحنا افترقنا، مفيش بُعد بينسّي، ماتغيبوش، بابي مفتوح، معرفة قديمة.
ومن بين المؤلفين الذين تعاون معهم النجم،
ويأتي ألبوم معرفة قديمة بعد 5 سنوات من التحضير تعاون خلالها مع كبار المؤلفين والملحنين، ويضم الألبوم 13 أغنية، هي: ماتوصنيش، ياما ياما، راحتي وياك، لحقتيني، مش مهم أنا، يا حبيبة، كنت مداويني، راحو، إحنا افترقنا، مفيش بُعد بينسّي، ماتغيبوش، بابي مفتوح، معرفة قديمة.
ومن بين المؤلفين الذين تعاون معهم النجم، المؤلفون: أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، بهاء الدين محمد، نادر عبدالله، محمد رفاعي، محمد القاياني، رمضان محمد وسلامة علي، ليخرج بـ13 أغنية مختلفة من ألحان عمرو مصطفى، وليد سعد، محمد يحيى، شادي حسن، تامر علي وأحمد صلاح حسني.
وعن الصعوبات التى واجهها هيثم فى الألبوم قال فى تصريحات لـ«التحرير»: "ليس هناك صعوبات بعينها، ولكن مرحلة تحضير الألبوم بالفعل صعبة، لأن الأمر معقد وتفاصيله كثيرة، ولكننا كنا موفقين فيه".