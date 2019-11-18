رياضة

منتخب مصر يسعى لتصحيح المسار عبر بوابة جزر القمر

تحرير:كريم مليم ١٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٣١ ص
منتخب مصر - كينيا
منتخب مصر - كينيا
يسعى المنتخب الوطني لتصحيح مساره في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021، المقرر إقامتها في الكاميرون، وذلك حين يخرج لمواجهة جزر القمر، اليوم الإثنين، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، في العاصمة موروني، ضمن مواجهات الجولة الثانية لحساب المجموعة السابعة. وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مواجهة منتخب مصر ونظيره الكيني، بعد أداء سيئ وغير مقنع من جانب الفراعنة، على ملعب الجيش ببرج العرب، ضمن مواجهات الجولة الأولى، سجل محمود كهربا هدف المنتخب الوطني، فيما أدرك مايكل أولونجا هدف التعادل للضيوف.
في المقابل حقق منتخب جُزر القمر فوزًا ثمينًا، على نظيره توجو، بهدف نظيف، جاء عن طريق فايز سليماني، في المباراة التي أقيمت على ملعب «كيجي». ويتصدر منتخب جزر القمر المجموعة السابعة برصيد 3 نقاط، ثم منتخبا كينيا ومصر في المركز الثاني بنقطة وحيدة، فيما يتذيل منتخب توجو المجموعة بدون أي نقاط. ويسعى
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حسام- البدري

حسام البدري يعلن تشكيل الفراعنة أمام جزر القمر

يسعى المنتخب الوطني لتصحيح مساره في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021، المقرر إقامتها في الكاميرون، وذلك حين يخرج لمواجهة جزر القمر، اليوم الإثنين، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، في العاصمة موروني، ضمن مواجهات الجولة الثانية لحساب المجموعة السابعة. وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مواجهة منتخب مصر ونظيره الكيني، بعد أداء سيئ وغير مقنع من جانب الفراعنة، على ملعب الجيش ببرج العرب، ضمن مواجهات الجولة الأولى، سجل محمود كهربا هدف المنتخب الوطني، فيما أدرك مايكل أولونجا هدف التعادل للضيوف.
الجبلاية - اتحاد الكرة (1)

إبراهيم فايق: ما يفعله اتحاد الكرة خيال علمي

سخر الإعلامي إبراهيم فايق، مقدم البرامج الرياضية، من اتحاد الكرة المصري، بسبب رصد الأخير مكافأة قدرها 60 ألف جنيه للاعبين، في حال فوز الفراعنة على جزر القمر، وذلك حسبما أفاد اليوم الإثنين، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر». ويسعى المنتخب الوطني لتصحيح مساره في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021، المقرر إقامتها في الكاميرون، وذلك حين يخرج لمواجهة جزر القمر، اليوم الإثنين، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، في العاصمة موروني، ضمن مواجهات الجولة الثانية لحساب المجموعة السابعة.
منتخب- إنجلترا

ساوثجيت يبرز نقطة ضعف الأسود الثلاثة

قدم المنتخب الإنجليزي عروضًا مميزة في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، بعدما اختتم التصفيات في صدارة المجموعة الأولى برصيد 21 نقطة، مسجلًا 37 هدفًا واستقبلت شباكه 6 أهداف فقط، وضمنت إنجلترا، أن تكون من بين أول 6 مصنفين في بطولة أوروبا، بعد أن أحرزت ثلاثة أهداف متأخرة لتفوز 4-0 على مستضيفتها كوسوفو في ختام التصفيات أمس الأحد، وباستثناء خسارتها في جمهورية التشيك الشهر الماضي، لم تبذل إنجلترا أي مجهود يذكر للفوز على منتخبات مثل كوسوفو والجبل الأسود وبلغاريا وكذلك التشيك حيث سحقتها 5-0 في ويمبلي.
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حسام-البدري- محمد-بركات

البدري يسعى لتغييرات جذرية في المنتخب أمام جزر القمر

يسود اتجاه لدى الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدري المدير الفني، لإجراء تعديل في طريقة لعب وتشكيل الفراعنة أمام جزر القمر، في المباراة المقرر لها الإثنين المقبل، ضمن الجولة الثانية لتصفيات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، وعلمت «التحرير» أن النية لدى البدري تتجه للعب بطريقة (4/3/3) بدلًا من (4/2/3/1)، ويفاضل مدرب المنتخب بين الدفع بمحمد النني أساسيا بجوار طارق حامد وعمرو السولية، أو إشراك محمد مجدي قفشة كلاعب ارتكاز مساند (مركز 8) وليس مركز 10 كصانع ألعاب.
مصر -وبتسوانا (13)

مصر تسعى لبداية قوية في تصفيات أمم إفريقيا ضد كينيا

يستضيف المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الخميس، نظيره المنتخب الكيني، على استاد «برج العرب» بالإسكندرية، في ضربة البداية للفراعنة، في مستهل مشوار المنتخبين في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، والمقرر إقامتها في الكاميرون. ويسعى المدرب حسام البدري، المدير الفني للفراعنة إلى تحقيق نتيجة إيجابية من أجل تصدر مجموعة مصر مبكرًا، خاصة أنه سيخوض مباراته الثانية أمام منتخب جزر القمر يوم الثامن عشر من الشهر الجاري خارج مصر.
الكاميرون- ومالي‎ (4)

نجم الكاميرون يرفع شعار التحدي قبل مواجهة مصر

قال إريك أوايوك، لاعب وسط منتخب الكاميرون تحت 23 عاما، إن فريقه يمتلك ما يكفي من حماس لبلوغ نصف النهائي وتخطي عقبة مصر، مشيرا إلى أنه لا يوجد سوى هدف وحيد وهو مواصلة المشوار عن طريق تحقيق نتيجة إيجابية ضد الفراعنة. ويواجه المنتخب الوطني نظيره الكاميرون على استاد القاهرة يوم الخميس في الثامنة مساء، وصرح إريك أوايوك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، قائلا: "مواجهة مصر ستكون صعبة خاصة بعد ضمانه التأهل، وما يمتلكه من لاعبين جيدين، لا بد أن نظل على نفس تركيزنا حتى تبقى دوافعنا مستمرة".
ريجوبيرت سونج المدير الفني لمنتخب الكاميرون الأولمبي

سونج: الفوز على مصر ليس مستحيلًا وسنبذل قصارى جهدنا

قال ريجوبيرت سونج، مدرب منتخب الكاميرون الأولمبي، إن منتخب مصر لديه أفضلية في مواجهة الفريقين بعد ضمانه التأهل، مشددا على أنه ما زال أمامه عمل شاق لضمان الوصول إلى نصف نهائي البطولة. ويواجه المنتخب الوطني نظيره الكاميرون على استاد القاهرة يوم الخميس في الثامنة مساء، وصرح سونج خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، قائلا: "المجموعة التي انضمت إلينا أتمنى أن تساعدنا غدا، وسنبذل قصارى جهدنا للفوز وسنلعب بكل جدية، وأتوقع أن يكون الكل جاهزا وفي حالته أمام أصحاب الأرض غدا".
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